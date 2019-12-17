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聖誕節必看！哪些星座是桃花人氣王？

2019-12-17 16:31聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

寒冷的冬天降臨，也代表溫暖的聖誕節腳步近了。在團聚、慶賀、籠罩著幸福的氣氛中，許多人的愛情桃花也隨之盛開。科技紫微網今天就為你解析，哪些星座在2019年聖誕節會是桃花人氣王？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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處女座

人氣旺盛，心心相印

單身的處女座在這個聖誕節會是桃花人氣王。有不少優質桃花主動靠近，即使談不成戀愛，很多人也想要跟你交朋友。你有機會在結交朋友的過程中邂逅愛情桃花，總之，多交朋友就對了。

有伴侶者彼此步調頗為一致，愛得很有默契。就算安靜地待在一起，雙方也能感受到溫柔和甜蜜流過心田。你們將會想對方所想，為對方解憂，主動分享想法與心情，這時期多能讓感情增溫。

　

雙魚座

桃花盛開，愛情甜蜜

單身的雙魚座魅力顯著，易在人群中表現出活潑、熱情的一面，愛情桃花也大大的綻放。多參加社交活動，在熱鬧的氛圍中與人交流互動，最易碰撞出愛情火花，收穫愛情。

有伴侶者可多表現感性細膩的一面，與戀人聊一聊情感的話題，或是一起看一場溫馨的電影，都能有效讓感情升溫。趕緊安排一場甜蜜的約會吧，在聖誕節享受兩人的溫存。

　

射手座

桃花繽紛，有愛之旅

單身的射手座，在聖誕節期間桃花呈現多姿多采的景象。安排一趟旅行是不錯的選擇，在旅途中可釋放自己的情感需求，有機會邂逅一段異國戀情，過一個不一樣的聖誕節。

有伴侶的射手，聖誕節就是要與戀人一起瘋狂玩樂，進行一趟愛之旅。無論是手牽手在海邊沙灘奔跑，還是駕船出航遊島嶼、海灣，又或是相依相偎看日出日落，彼此的愛火都能在旅途中迅速被點燃。

　

雙子座

友情升級，享受情調

單身的雙子座，聖誕節與朋友聚會時可獲桃花。和老同學、老同事、老朋友相約，大家歡聚一堂，聊聊過往，回憶過去。有機會在懷念的歷程中產生心動之感，愛情的火苗將逐漸升騰，友情升級為愛情的機率很高唷。

有伴侶者，製造一些小情趣、小浪漫，或給對方準備些小禮物，甜蜜又溫暖。即便不出門湊熱鬧，待在家裡聽聽音樂、唱唱歌，或再來一頓燭光晚餐、相擁慢舞，就能夠在充滿情調的氛圍中醞釀情感，沉醉在兩人世界。

　

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