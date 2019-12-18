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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

付出真心卻沒結果？盤點苦情生肖女TOP5

2019-12-18 15:51聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

總是抱怨自己遇不到好男人？自己歹命，感情才會總是沒結果？可是有沒有想過，這些或許只是你的個性使然！你是談戀愛卻容易沒結果的人嗎？科技紫微網就為大家說說哪些生肖女容易在感情中受波折，原因又是有哪些？

圖片來源／Shutterstock
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第五名：生肖牛且四月出生

之所以會容易沒有結果，是因為這類屬牛的女人太沒情趣，太沒女人味，冷冰冰又硬邦邦。生活沒有絲毫漣漪，生性就愛好激情與新鮮感的男人又怎會甘於這樣的狀況，遲早也會離她而去。多一些情趣與感性的女人，才更可愛，也更惹人愛！

　

第四名：生肖虎且八月出生

八月出生屬虎的女人容易目空一切，但事實上又沒有她自認為的那麼好，那麼能幹。偏偏對男人還常常頤指氣使，氣勢很強。男人招架不住，很容易被嚇跑。保持自我與自信是很好，但別太過，多多尊重對方、欣賞對方才是感情長久的法門！

　

第三名：生肖雞且十月出生

這類女生批判精神很強，說話很衝，為了一點小事情就和人家爭吵不休，或將對方批評得一無是處，有時說出來的話像刀子一樣容易傷害到對方。如此，只會弄得個性不合，分道揚鑣。說話之前請先三思，太衝太直不只是傷了對方，也會傷到自己。

　

第二名：生肖蛇且三月出生

生於三月屬蛇之人懷疑精神很強，猜疑心很重，不僅容易懷疑追求者的企圖，對另一半也總是疑神疑鬼，陰陽怪氣。如此之下，又有幾個男人會受得了呢？自然一走了之！信任，是維持感情最基本的要素，沒有了它，再濃的愛，再深的情，也會被消磨殆盡！

　

第一名：生肖馬且六月出生

出生在六月的屬馬人實際上桃花非常旺盛，很有魅力，但壞就壞在太多「桃花」，往往容易成為別人的爛桃花！因為她的多情，因為她喜歡游移、周璇在不同男人之 間，因為她不安於室。如此隨意，是男人都忍不下，也容易被男人抱著「玩玩就好」的心態。將自由的心、外放的心收回一些，才不至於錯過良緣！

　

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日本老牌命理師，算出雙人宿緣

　



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