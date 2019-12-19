什麼年齡就該做什麼事？這4個生肖絕對不同意！

【文‧科技紫微網】

孔子說「三十而立，四十而不惑」，這句話一直以來被視為每個年齡層需要達成的目標。不過，有些人很清楚自己想要的是什麼，充滿想法和活力，完全不受年齡限制。你也是這樣的人嗎？科技紫微網將為大家分析，勇於跳脫年齡框架的生肖。

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生肖虎

初生之犢，勇於創業

生肖屬虎者，活躍又勇猛，行動力與競爭力超強，天生對事業、賺錢之事興趣濃厚。由於敢於實踐，小小年紀就想要創業，不受傳統束縛，也不害怕周圍人的異樣眼光。就算被說「年少輕狂、癡心妄想」，那又怎樣？你就是這樣，我行我素，不受年齡束手束腳。也正因為敢闖敢拼，才更有機會創造精彩、非凡的人生。

生肖雞

心態年輕，完美凍齡

愛美第一名，當屬生肖雞的人。因為愛打扮、注重形象，無論男女老少，都有越活越年輕的傾向，常被稱讚為「凍齡人」。年紀漸長，歲月不老。不論是在穿衣打扮的外在形象上，還是在內在氣質的修煉上，你都不輸年輕人。你就是那種心態良好，越活越年輕，追求精緻的人，所以你永遠不受年齡限制，越老越魅力四射、美達天際。

生肖狗

學無止境，跟上時代

勤奮、好學，「活到老，學到老」說的就是生肖狗的人。你通常從小就懂得知識的重要，為了跟上時代發展的腳步，你不敢懈怠，而且年紀越大，越會感覺到自己的知識匱乏，想要不斷地充電，求知慾望也逐漸攀升。所以你有機會一定會想辦法重返校園，讓自己沉浸在知識的海洋中，充實自我，獲得能量。

生肖猴

年齡有限，挑戰無限

生肖屬猴的人，生性好動，有著極強的好奇心，喜歡冒險刺激的遊戲。無論年少時，還是步入中老年後，你永遠有著一顆愛玩、愛鬧、愛挑戰的心。你隨時隨地都想要挑戰極限運動，跳傘、騎行、登山、越野、長跑、游泳、潛水……不管上山下海，你都能活力四射，盡情享受超越極限帶給你的快感。

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