年節打掃禁忌多 絕不動「這處」當心毀家運

年末許多家庭都會進行大掃除，但有些禁忌還是需注意。圖片來源／ingimage 分享 facebook

再過一個多月新年就要來臨，許多人會趁著年末進行大掃除，不只將家裡打掃乾淨，也希望將不好的東西一同除去，不過在大掃除時，有些禁忌需要特別注意，尤其是家中的某些地方千萬不要挪動，以免破壞家中的磁場和運氣。

根據「Now News」和「清潔人」報導，大掃除時為了避免將不好的東西掃進家中，打掃的方向一定要從屋內往屋外掃，如果住家不只一層樓的話，則需由上往下掃，這樣才能將不好的氣運和氣場掃出屋外。另外，在農曆春節來到前，應注意春聯有無破損，須將它清理乾淨、除舊佈新，迎接新年的好運氣，而在農曆年前也須將家中的米缸或冰箱補滿，象徵家中衣食無缺，在新的一年中家人都能有不錯的收穫。

至於家中的某些地方則是不能被輕易更動位置，以免影響家運。在大掃除的過程中，床位是不能被更動的，尤其是主臥室內的床位，因為床是家人主要休息的地方，蘊含家中的財氣是家中的重要財位，隨意更動的話會使家中原本不錯的氣場受到破壞，而移動主臥的床位則會使夫妻感情受影響，移動的不好也會出現諸事不順、睡眠品質不佳等影響。

此外，不管是家中或公司的大門也不要輕易更換，因為大門主宰了家運的興衰，有把關氣場和邪靈入侵的重要職責，若是要更換大門位置、門窗，甚至是上漆都需要好好考慮。最後家中的廚房、爐灶位置在風水學上關乎著一家人的健康，民間信仰中的灶神也是利用年底返回天庭報告家中一年大小事，為了不要驚動灶神廚房、爐灶位置不得隨意施工、改裝或是改變擺設。

而在大掃除的過程中，除了丟棄不要的東西外，許多人也會在家中或辦公室內新增一些物品或空間。但在門口添加玄關就是一件冒險的事，如果位置不對，會對新一年的運氣帶來阻礙和破壞。而在添加迎春盆景上也有講究，可將桃花、梅花放置在大門前象徵喜氣迎春，將茶花、君子蘭放在房間，使家庭相處和睦，富貴竹、發財樹象徵富貴之物擺放在客廳，使明年財源廣進。