殺破狼占星2020年12星座整體運勢（下）射手桃花變旺、天蠍偏財運好

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殺破狼占星2020年12星座整體運勢（下）（天秤座～雙魚座）

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2020年天秤座整體運勢

整體運勢：★★ 2顆星

家宅運方面，許多天秤座這幾年的家庭狀況老是令你傷神，除了有些家人需要你照顧之外，家宅不太穩定的問題，也深深地困擾著天秤座。2020年天秤座對於生活會趨向穩定，尋求屬於自己的一片天地，找到比較理想的環境落地生根。木星在2019年12月之後會進入天秤座的家宅宮位，有搬家或購屋需求的天秤座，會尋求到較為理想的物件，搬到可以長期定居的住所生活。某些天秤座可能會因為工作的需求而離家到外地生活，甚至需要飄洋過海到異地生活，也有一些天秤座會到外地當交換學生，這個時間會落在2020年的4月～8月間，特別是6月份～7月份，天秤座會有遷徙到外地的機會。

生活面臨這樣的變動，反而讓天秤座尋求到一個屬於自己的城市，你會在一個過去意想不到的地方開始生活。由於日月蝕會在2019年12月～2020年1月、以及2020年7月影響家宅宮位，這兩段時間，家宅會有異動的狀況，比較有能量將你遷徙到比較理想的地方。某些天秤座的家庭在2020年會有喜事降臨，兄弟姊妹會在此時結婚、家庭有新的成員加入，或是因為買賣房子，獲得許多額外的資金。不過，有些天秤座在2019年12月～1月間，或是在2020年的7月，家庭會有一些變化，有親人會在這兩個時間遠離你的生活，或是與這些家人的關係就此改變。雖然在木星的吉化之下，你對這樣的結果是有心理準備的，倒不至於太擔憂，但對於家庭關係的變化，仍然會有些不太適應。

戀愛運方面，2020年許多天秤座將面臨到一個畢生難以忘懷的一段戀情，土星在2020年的3月～7月初會率先進入天秤座的戀愛宮位，你會被一個過去完全想像不到的對象吸引，很快陷入熱戀中，然而土星絕不是一顆好對付的行星，這段戀情會參雜了許多複雜的問題，你卻很容易因為太過刺激，而受到誘惑。當你開始初嚐戀愛的甜頭時，也會發現愛情帶來的苦澀。火星從6月開始會進入天秤座的情感宮位，來回待上8個月，這段愛戀到了下半年會因為彼此之間的關係不對等，而不斷地吵吵鬧鬧。有些天秤座甚至會遇到恐怖情人，不但長期被情緒勒索，對方甚至會以較為戲劇化的方式讓你感到難堪，然而常常在爭執之後，對方會用親密關係安撫你，使你屈服在肉體的滿足上。一時之間，也許會覺得這樣的愛戀很濃烈，但長時間下來，許多天秤座會覺得心靈與慾望難以平衡，感到心力交瘁。

某些天秤座在2020年會有好幾段情感關係接連發展，卻可能因為有些關係斷得不夠乾淨，使自己陷入複雜的關係中。金星在4月～8月初會待在天秤座的遠行宮位，長達4個月，某些天秤座可能會陷入異國戀情，或是與喜歡的對象遠距戀愛，在距離的美感下，你可能會覺得愛情比較美好一些，然而2020年許多天秤座容易奮不顧身地投入如此遙遠的戀情中，一旦一起相處，你會發現生活並沒有想像中容易。2020年12月，土星與木星會一起進入天秤座的戀愛宮位，這會是天秤座戀情是否會走向較為健康的關鍵時期。如果想要獲得長久且愉快的戀愛關係，2020年要好好檢視自己在情感上的功課，喜歡與適合是兩回事，或許談戀愛需要一些理性，你才會理解所謂的幸福或許不是過去所想的這麼簡單。

情感關係已經穩定的天秤座，2020年上半年懷孕的機率較高，但胎兒的健康狀況不太理想，亦或是這個小生命並不是在你預期之下來到，可能會因此流產。有養寵物的天秤座，2020年上半年，家中毛孩的健康狀況不太理想，會需要花大筆的醫療費用在孩子身上，或是你必須經歷一個非常嚴肅的生命課程。土星帶給你的課題，絕對不會太輕鬆，它會要你檢視自己是怎麼付出愛，這些付出是否帶著一點病態，2020年會要你矯正過去對於情感付出的偏差，使你學會生命中非常重要而寶貴的功課。

金錢運方面，自從天王星在2019年正式進駐財務宮位後，天秤座三不五時地會有一些外快進來，使你的零用錢增加了不少。不過2020年天秤座要注意了，天王星會與土星長時間呈現4分相，使你預期之外的支出增加，其中，花在戀愛、娛樂、寵物、小孩、身體健康方面的費用暴增，某些天秤座也要當心遇到愛情騙子，花了許多錢討好喜歡的人，最後可能什麼也沒得到。在吃喝玩樂、追星、看演唱會、參加藝術祭典這類的娛樂活動上會較為捨得花錢，雖然三不五時還是會有一些額外收益，不過開銷是比收入更多的。2020年4月～8月初，金星會長期停留在天秤座的遠行宮位，出門旅行的花費會比較多。整體而言，收入是不缺乏的，但在享樂方面的花費較多，比較難存錢。

工作運方面，天秤座這兩年受到日月蝕在志業宮位的影響，每半年會面臨一次職務與職場的變動，但這些變動不一定是不愉快的，有些天秤座反而在工作上不斷地升遷，然而也有些天秤座面臨顛沛流離的命運，不斷地轉換工作單位。2020年天秤座還會面臨2次在志業宮位日月蝕的考驗，1月與6月的工作又會有大規模的變動，甚至因此需要遷徙搬家，到外地工作，不過工作運勢不算太差，向外地發展，可能會獲得意想不到的結果。

整體而言，天秤座2020年要面臨的課題來自於各種情感關係的處理，不論是親情、愛情、親子關係，或是與寵物之間的感情，你必須要學習如何付出關心與愛，同時在這些功課中取得對等與平衡的關係，如果能很快學會這些課題，在2021年你才能正式進入比較穩定的關係。若在情感關係上仍然太過固執，2021年開始，會有漫長的情感功課要學習。

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2020年天蠍座整體運勢

整體運勢：★★ 2顆星

學習運方面，許多天蠍座這幾年在學習新的事物上老是碰壁，學習任何事物都似乎不得其門而入，這對於還是學生的天蠍座感到十分困擾，考試常常在被當的邊緣，不斷地摸索自己適合的科系。好消息是，從2019年12月開始，木星就會進入天蠍座的學習宮位，最令人困擾的土星也會在2020年3月～7月初暫時離開天蠍座的學習宮位，如果是正要參加升學考試的天蠍座，在2020年上半年惡補一下、抱抱佛腳，可望在升學考試上有不錯的表現，進入理想的學校與科系就讀。

如果是在校的學生，則突然對目前就讀的科系開竅，成績突飛猛進。即便是已經離開校園的天蠍座，2020年考試運奇佳，不論是國家考試、公務員考試、各種認證資格、證照，即便準備的時間不太充裕，也能吊車尾跨越門檻，進入理想的單位。不過要提醒天蠍座，土星在下半年會逆行回學習宮位，上半年在學業與考試上感到輕鬆許多，但下半年又會面臨新的壓力，在學校有些同儕相互競爭，好勝心可能會使你再度感到挫敗，指導者對你太過嚴厲，也會使你對某些科目打退堂鼓。然而，學到的知識與技能是自己需要的，不要被別人打的分數所迷惑。2020年將會讓天蠍座在學習方面打下重要的基礎。

溝通運方面，受到土星與冥王星長期在溝通宮位的影響，許多天蠍座在這兩三年會覺得自己像邊緣人，與許多人溝通不良，常常因為一些誤會就與人交惡，溝通不良的問題使你在尋求新工作時也感覺諸多不順。2019年12月，木星會進入天蠍座的溝通宮位，許多天蠍座會覺得自己在說話方面比較討喜了，很多人願意傾聽你想表達的事情。不過，此時你也開始較有耐性理解別人的處境，能更明確地表達出別人所需要的答案。有段時間，天蠍座在言語上會顯得尖銳，2019年會開始知道如何把言語表達得比較有趣，使得許多人感受到你幽默的內在，進而更加接受你，人際關係會感覺比較為討喜。

工作運方面，2020年6月開始，火星會進入工作宮位，順行與逆行待上8個月，火星與交通宮位的木星、土星、冥王星會呈現4分相。這意味著天蠍座從下半年開始，工作會比平常更忙碌，常常需要加班，並會頻繁地到外地出差，有許多任務必須外出取材，許多天蠍座在下半年會感覺體力消耗十分迅速，有過勞的傾向。火星在9月～11月會呈現逆行狀態，水星在10月會在天蠍座逆行，因此9月～11月有許多工作會不斷需要來回修正，工作較為不順利，身體健康也會因為長時間的操勞，累出病來，因此提醒天蠍座，不妨在上半年工作較為輕鬆的時期好好把身心靈調整好，因為下半年的工作會十分辛苦，需要有足夠的體力去應戰。

金錢運方面，過去一年天蠍座的收益大多是來自勞力付出，收益比起以往改善許多，至少在物質生活上不餘匱乏。2020年會有一個來自財運上的好消息，金星會在2020年4月～8月初停留在財務宮位長達4個月左右，上半年有許多的收益來自於投資或是業外收入，偏財運不錯，即便是購物、消費，都會幸運獲得較多的回饋。然而在財務宮位的金星也會長期與海王星呈現4分相，此時要當心陷入消費的迷思中，容易使你花更多的錢投入某些無意義的贈品上，也很容易被一些蠅頭小利所詐騙，到最後才會發現得不償失，因此提醒天蠍座，如果2020年要從事投資理財，切記見好就收，同時不要做有風險性的買賣，一旦有了賭徒心態，可能就是你要損失金錢的時候了。

感情運方面，其實天蠍座這幾年的感情運勢都不算差，不過由於海王星長期被一些外行星所刑剋，使得某些天蠍座在情感關係上比較不切實際，常常流連在各種曖昧關係之中，卻怎麼都無法把心真正交給誰。2020年天蠍座在情感關係上更是會顯得混亂，由於在戀愛宮位的海王星上半年與在慾望宮位的金星呈現4分相，對於性慾的需求較高，會想嘗試一夜情的刺激，藉由肉體關係尋求穩定的關係，反而使自己陷入更混亂的情感狀態中。即便是比較保守的天蠍座，2020年上半年也要當心陷入情感詐騙的陷阱中，容易被某些誘惑所蒙蔽，造成龐大的金錢損失，嚴重的話甚至會負債。

當然也有許多比較冷靜聰明的天蠍座，對於情感比較不屑一顧，2020上半年會過得比較紙醉金迷，沈溺在追星、迷偶像這些事情上，不惜砸重金買周邊商品、看演唱會，娛樂的花費十分驚人。有養寵物的天蠍座則會花較多錢在寵物身上，毛孩的身體健康令你擔憂。然而某些天蠍座則會被一些不肖的醫療業者所欺騙，在寵物身上花上各種奇異的費用，但實際上毛孩可能並不需要也不喜歡常進出醫院。

健康運方面，必須要提醒天蠍座，2020年健康運勢並不太理想，4月～8月初，金星會在疾厄宮位來回待上4個月，上半年天蠍座要特別當心著涼感冒，會因為不斷地重覆感染，一直無法痊癒，長達3～4個月。6月開始，火星會進入天蠍座的健康宮位，由於工作常常過勞，造成某些器官嚴重發炎，引發急性疾病，嚴重的話甚至要動手術治療。 同時，由於下半年火星會長時間與交通宮位的木星、土星、冥王星呈現4分相，需特別注意交通安全，很容易發生血光之災，若是不慎，可能要花上大半年的時間復健與療養。意外傷害也特別多，危險的活動不要嘗試。整個2020年會是天蠍座在身體健康上需要特別留意的一年。

家庭運方面，要提醒天蠍座，2020年土星會在3月～7月初進入天蠍座的家宅宮位，家人的身體狀況會讓你感到憂心，家人會非常需要你花心思照顧，某些家人甚至會突然在此時離開你。有些天蠍座與家人相處上有些不愉快的問題，會讓你不太喜歡回家，同時家庭或家宅方面的問題會接連不斷，讓你感到心煩。某些天蠍座3月～7月的時候，會需要離家一陣子，甚至會因為自身身體狀況，必須要在外住院療養，比較容易想家。

整體而言，2020年天蠍座會有許多增廣見聞的機會，工作雖然辛苦，但這些勞碌對你而言在金錢上與技術能力絕對會使你感到值得。然而情感關係上會顯得較為不安與空虛，必須要學習與人建構好溝通的管道，理解週遭許多人的處境，才會真正把感知能力提升起來，不再虛度光陰。

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2020年射手座整體運勢

整體運勢：★★★★ 4顆星

金錢運方面，過去一年，木星進入了射手座，使得射手座在各方面的運勢開始有所轉變，這些轉變其實是越來越好的，木星帶來許多前所未有的新機會，不過由於機會變多，反而使得射手座對於生涯規劃感到選擇困難。木星在2019年12月會進入射手座的金錢宮位，某些射手座發展的副業或兼職，會成為2020年的當紅產業，這樣的趨勢在2019年底會開始有感。2020年新的產業會使你身價暴漲，收益增加許多。更好的消息是，一直影響著射手座經濟狀況的土星會在2020年3月～7月初暫時離開金錢宮位一陣子，這段時間射手座的經濟狀況會有顯著的好轉，手頭變得較為餘裕，對於新工作發展也比較篤定一些，上半年會有加薪的機會，你可以有一些籌碼跟老闆要求更好的待遇。然而，由於木星進入金錢宮位，也會使射手座在物質享受上較為浪費。

土星2020下半年會再度逆行回金錢宮位，雖然不至於影響到你的收入與經濟狀況，卻可能因為開銷的增加，造成下半年金錢又感覺不太夠花的狀況。2020年的6月～7月，財務宮位受到日月蝕能量的影響，財務狀況面臨整頓。過去一年金錢狀況不甚理想的射手座，會在6月～7月把所有的負債還清。然而有些射手座容易受到一些理財與投機商品的誘惑，會把大量的金錢投入進去。此時也會有一些開銷是花在旅行、玩樂或是擴張事業版圖上。這些投資究竟會不會讓你感到富有，端看你在上半年用什麼樣的態度看待金錢。因此提醒射手座，上半年要把許多收益攢下來，下半年才不會又陷入貧窮地獄。2020年是射手座由貧轉富的關鍵之年，有了不錯的收入，也要學習謹慎理財，將努力工作獲得的收益穩當地存下來。

感情運方面，其實2019年射手座會覺得身邊的桃花比過去旺盛許多，然而有沒有遇到對的人又是另外一回事了，如果在2019年沒脫單的射手座，其實2020年會有更特別的際遇等待著你，2020年4月～8月，金星會在射手座的感情宮位順行與逆行待上4個月，這樣的機會很難得會發生。某些射手座會在4月～8月突然陷入不可思議的熱戀狀態，甚至閃電結婚。2020年，愛神會特別眷顧射手座，除了金星會在感情宮位上順行與逆行之外，火星也在2020年6月進入射手座的戀愛宮位，這不但為射手座的戀情加溫許多，更可能使得下半年懷孕的機率增加，有些射手座甚至因此奉子成婚。

在金星逆行期間，也可能會有某個過去曾經喜歡過的對象在此時與你破鏡重圓，此時會有機會與某個前任情人復合。有些射手座則是會邂逅與過去情感對象非常相似的人，使你感覺似乎回到過去某段青春記憶中。不過，在金星逆行的時期，也容易被爛桃花迷惑，等到金星結束逆行時，會開始發現對方有許多條件不是太理想，使得這段愛戀無疾而終。6月的時候，進入戀愛宮位的火星會長時間受到金錢宮位的木星、土星、冥王星影響，有許多射手座會失心瘋花很多錢討喜歡的對象歡心，卻可能發現對方是一個重度公主（子）患者，花越多錢，只會把對方越寵越刁蠻。

因此會建議射手座，2020年在挑選對象時，不要過度炫富，很容易惹上覬覦你金錢的爛桃花。如果是不太熱衷戀愛的射手座，2020年則可能會收養寵物，毛孩會為你帶來歡喜，也讓你憂慮，在寵物身上會花很多的錢，有些錢可能是不必要的浪費，不過這些金錢的花費你會比較甘心樂意。不論射手座是陷入什麼模式的愛戀狀態，都會為射手座在2020年妝點出不一樣的色彩，會因為某個對象嘗試過去沒體驗過的生活方式，如果是想脫單的射手座，請好好把握2020年，這會是被愛神徹底眷顧的戀愛之年。

旅行運方面，2020年土星會在3月～7月初的時候進入射手座的旅遊、交通宮位，同時這段時期會與金星逆行的期間重疊。如果是非常喜愛旅行的射手座，請盡量避開3月～7月初這段時間出門，容易花了大量的金錢，卻買到較為不愉快的待遇。同時交通運勢也不是很理想，若是想自己駕駛車輛旅行的射手座更要注意，很容易因為交通工具的故障，受困在某個不方便的區域。某些射手座因為公務需求，頻繁到外地出差，但差旅待遇並不是那麼理想，你會覺得不知為誰辛苦為誰忙。如果有旅行計劃的射手座，盡量選在8月之後再出遠門。同時3月～7月要特別注意交通安全，如果不小心發生交通事故，就算沒有皮肉的損傷，也可能會捲入交通事故的糾紛之中。此外，3月～7月很容易被警察開罰單，因此在這段期間盡量避免頻繁出遠門。

學習運方面，2020年射手座會開始對「學習」這件事感到壓力沈重，土星3月～7月會進入射手座的學習、溝通宮位，許多射手座會在學習上陷入瓶頸，與指導老師或教授之間會顯得溝通不良，甚至因為一些言語上的不愉快，在成績或是重要的認證方面受到刁難。某些射手座也許在特殊才藝上表現優秀，甚至因此被派去競逐重要的比賽，卻可能帶來嚴重的壓力，使得你對於該項學習課目產生厭惡感。如果是要參加重要的升學考試與資格認證的射手座，3月～7月初考試運是不太理想，成績會低於自己的預期，不過下半年土星就會離開學習宮位一陣子，下半年的學習狀況會恢復以往水準，如果有重要的學習計畫，不妨放在下半年執行。

工作運方面，2020年射手座的工作運勢算是不錯的，在工作宮位的天王星會與金錢宮位的木星有良好的連結，特別是上半年，工作收益會有大幅的成長，甚至有許多外快可賺。有許多射手座會身兼數職，在職場必須同時使用上好幾種才藝，同時有許多機動性的任務，這會為你帶來更多的收益機會。越是樂於接受挑戰，越能因此帶來新的收益可能。某些射手座不太喜歡長期坐在辦公室的工作，因此以接案的方式帶來收益，卻可能比一般的上班族還忙碌，工作案件多到讓你應接不暇。不過，這將會是射手座往後幾年的生活常態，射手座必須讓自己成為全才的斜槓青年，面對許多新奇古怪的挑戰。

健康運方面，2020年的日月蝕會持續影響著射手座的疾厄宮位。2020年6月開始，日月蝕會開始影響射手座的命宮，這意味著射手座每半年的身體狀況都會經過一次重大的考驗，尤其要注意心血管方面的疾病，腸胃、消化系統也不太理想。3月～7月初，土星會進入射手座的交通宮位，因此3月～7月初要特別注意交通安全，特別是6月健康運勢最不理想，不要從事太危險的活動，駕駛車輛要特別小心。2020年的1月、6月以及12月的健康運勢較為不佳，儘管只是小毛病，都有可能會擴大，因此有任何徵狀要特別留意，同時注意人身安全。

整體而言，射手座在2020年感情生活會十分繽紛，工作會開始定錨在某個產業上，關鍵就在於你會在哪方面獲得穩定的收益，不過許多射手座會選擇過著較為隨性的生活，玩心比較重，不論在戀愛或是工作上會選擇有趣的體驗嘗試，卻可能沒什麼耐性經營，如果想把好運延續下去，2020年在某些重要的選項上請務必上心一些，生活才會穩定下來。

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2020年摩羯座整體運勢

整體運勢：★★★★★ 5顆星 或 ★1顆星

感情運方面，摩羯座的運勢低迷了好一陣子，長時間困在不健康的情感關係與生活中，找不到快樂的出口在何處。2020年會是摩羯座是否能由衰轉好的關鍵之年，木星在2019年12月正式進駐摩羯座，與土星、冥王星齊聚在此，同時，日月蝕也會在2019年的12月～2020年的1月與2020年的6月～7月影響摩羯座的命宮與情感宮位的軸線，在生活、工作上會有許多資源奇蹟似的到位，甚至因為某些事件成為眾人矚目的焦點。讓你受盡委曲的土星在2020年3月～7月初會離開你的命宮一陣子，上半年你將面臨生命中極大的變化與動盪，情感方面會發生一個重大的事件。

2019年12月或是2020年的6月，一個重要的人會翩然降臨在你的生活中，你突然覺得生活有了新的色彩，這個人總是讓你覺得有趣，使你會開始思考新的生活方式。不過，變動對於摩羯座來說並不是那麼容易習慣的事，你可以長期忍耐不悅的生活，卻不一定可以接受變動，有些人的離開，也會使你陷入不知所措的狀態，這些人或許一直是你生命中的負擔，你因此無法自由地飛翔。2020年，突然不再需要去負荷這些重擔之後，很容易陷入沒有重心的日子中，然而使你幸福的關鍵，就只是轉換一種心態來面對全新的生活，你卻可能耽溺在悲情中，這樣的摩羯座在2020年就無法扭轉換命運了。

因此，2020年摩羯座的情感關係會面臨重整，在你的生命中會有人離開，有人接續在這之後進來，亦或是卡在這兩者間，讓你必須在「停在原點」與「改變生命」這兩種極端中冷靜思考與抉擇。土星下半年會逆行回命宮，如果上半年無法明快地做出新的決定，下半年會陷入較為複雜的情緒糾結中。即便，摩羯座錯過了那個可以改變目前生活的對象，他終究會影響了你一些什麼，可能那一點遺憾會很特別，至少會使你知道，其實有許多辛苦是不必要的，該是學習放手的時候了。

工作運方面，摩羯座一直在職場堅守著崗位，不論多困難的苦差事都能扛下來，這兩年來，守護星土星回歸到摩羯座，雖然日子過得辛苦，卻也讓你在工作上紮下根基，2019年12月開始，幸運之星木星會進入你的命宮，摩羯座在職場上的地位會被突顯出來，你會開始接掌一個更重要的位置，同時成就了你多年來的夢想。不過，並非所有的摩羯座都是工作狂，想好好休息一陣子的摩羯座，2020年4月～8月初的時候，金星會在工作宮位上順行與逆行待上4個月左右，某些摩羯座會在4月～8月因為一些事件，而休個長假。然而也有可能是工作卡在一些關卡無法執行，讓你閒在辦公室沒事可做。這段時間會讓你有許多時間思考工作之外的事情。

金錢運方面，2020年3月～7月初，土星會進入摩羯座的金錢宮位，這意味著摩羯座會因為一些事件，使得物質生活必需縮衣節食。某些摩羯座在2020年4月～8月會放無薪假，雖然可以讓自己暫時休息一陣子，卻可能會陷入經濟方面的焦慮。3月～7月時也容易因為談戀愛而失心瘋，為了喜歡的人傾家蕩產，或是為了子女或寵物而不斷需要燒錢。也有一些摩羯座在3月～7月時會因為迷戀偶像，一直敗家，這些因素都會造成摩羯座上半年在手頭上變得緊縮。不過到了2020年下半年，土星會逆行回命宮，下半年摩羯座的金錢運勢會回穩，對於金錢的使用會有一些反省。由於上半年金錢運勢不是那麼理想，摩羯座在上半年也要當心遺失錢包或貴重物品，或是被詐騙，造成金錢大量損失。土星在3月～7月初這段時間，會用各種方式教育你學習極簡地過日子，用新的態度面對生活，2021年土星會正式進駐到金錢宮位，你必須用新的心態去面對物質生活。

家宅運方面，6月火星會進駐到摩羯座的家宅宮位，順行與逆行地待上8個月，並陸續與在命宮的木星、土星、冥王星呈現4分相，如果是較為年輕的摩羯座，2020年下半年會離開家到外地生活，家宅會常常異動。如果是年齡稍長的摩羯座，下半年會想購屋買新家，不斷地在物色新房，在購屋的過程中，會深感自己的銀彈不夠多，有時會感到自暴自棄。某些摩羯座2020年下半年會因為家庭狀況而傷神，家人的身體狀況會需要你花費較多心思照顧。2020年6月會是家庭狀況較為不理想的時期，某個家人在6月會發生突發性的問題，或是在此時與家庭有激烈爭執。即便是家庭與家宅都很穩定的摩羯座，下半年居家環境也較為不安寧，容易長期受到鄰居的噪音干擾。因此，下半年要注意居家的爐火與用電，門戶安全要留意，遭小偷闖空門的機率也比較高。

健康運方面，由於受到木星、土星、冥王星、日月蝕四種能量在命宮的影響，因此在2020年，摩羯座在生命中要承受的能量也比別人沈重許多，長期以來影響著你的慢性疾病更為嚴重，肝功能的狀況不太理想，代謝變差，會嚴重發福。泌尿系統也容易發炎，心血管與消化器官不太理想。2019年12月～2020年1月以及2020年6月～7月，健康狀況較不理想，容易罹患突發性的疾病。4月～8月金星會在健康宮位順行與逆行待上4個月，這段期間特別容易感冒、喉嚨發炎，容易不斷重複感染，要避免過勞、免疫系統失衡。在2020年，大大小小的疾病會一直困擾你，提醒著你要開始善待自己了。

整體而言，摩羯座2020年雖然擁有的資源變多了，但相對而言也必須要承受更多的能量衝擊，有些負擔要學著放下，有些野心要試著淡化，情感不再是苦澀的，若是能把生活化繁為簡，你會發現更多的樂趣，不過如果還是一直讓自己處在忙碌與擔心之中，會有一些事件讓你必須停下來休息了。學會快樂並非難事，關鍵在於你做出的選擇罷了。

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2020年水瓶座整體運勢

整體運勢：★★ 2顆星

感情運方面，水瓶座在2019年的感情運勢有些乏善可陳，由於土星一直在影響著心靈宮位，有許多水瓶座歷經情感的起起伏伏後，好不容易能過著平靜的日子，已經很久不想再被任何愛戀撩撥，然而2020年會是一個很特別的一年，金星會在2020年4月～8月初在戀愛宮位順行和逆行，待上4個月。某個特別的人會出現在你的身邊，閃電似的陷入熱戀。這次的戀愛有些不尋常，他不會是過去你所考慮過的人選與條件，你會覺得很多事情巧合得不可思議，彷彿就是命運的安排。有些水瓶座在金星逆行期間，會與過去喜歡過的對象重逢，曾經留下遺憾的愛戀，有機會在此時破鏡重圓。

如果是想與某任前情人復合的水瓶座，4月～8月初不妨和對方談一談，這會使你從敗部復活。已經有穩定關係的水瓶座，在2020年4月～8月初會有懷孕的好消息，不過由於金星會長時間受到海王星影響，在懷孕時害喜的現象會特別嚴重，同時，胎兒的狀況較為不穩定，請好好養胎。有些水瓶座長期處在一個尷尬的情感關係中，身份不受到對方承認，或是戀情不能公開，2020年受到木星進入秘密宮位的影響，不能說的秘密會被發現，地下情被迫公開，甚至因此見光死，也有一些你不想認帳的陳年舊事會被人挖出來鞭屍。不過，不論你有多糟糕的過去，在4月～8月會有機會扭轉命運，你將不再需要躲在委曲求全的地下戀情中，一個救贖你生命的人物在此時翩然降臨，讓你有機會從殘破不堪的關係中跳船。

已經不再需要戀愛與生產的水瓶座，2020年4月～8月的這段時間，會收養一隻可愛的毛孩子，這個可愛的小生命滋潤了你冰冷已久的心靈，不過，由於金星長時間受到財務宮位的海王星影響，有養寵物的水瓶座，4月～8月初這段時間，毛孩的健康狀況會令你較為擔心，會花很多錢在寵物的醫療費用上。不過也有些笨蛋爸媽會過度擔心毛孩，老是認為寵物需要做一些不必要的服務，造成大量金錢的浪費，甚至被不肖商人欺騙。因此水瓶座在2020年如果要收養寵物，請做足功課，不要人云亦云，這樣反而為孩子帶來困擾。

工作運方面，最近這幾年，水瓶座的工作狀況三不五時就會有一些調整，職務常常有變動，2020年1月的月蝕以及2020年6月的日蝕會發生在工作宮位，1月與6月工作會有一些變化，有些水瓶座會在1月或6月跳槽，離開目前的工作崗位，或是面臨公司、組織上的改組，而轉換到別的工作單位。2020年6月開始，火星會進入到差旅宮位，來回待上8個月，下半年會常常需要到外地出差，或是會被外派到異地一陣子，必須離鄉背井到外地生活。某些水瓶座會對目前的職場生態感到厭煩，6月會離開職場，常常需要出門旅行，除了讓自己心情獲得舒展之外，也會試圖到外地尋求新的機會。由於火星在2020年6月開始會在面試宮位順行與逆行待上8個月，這對還在尋找新工作的水瓶座會感到困擾，雖然會有許多面試的邀約，對方開出的條件或是工作環境都不太適合你。因此如果是有轉職需求的水瓶座，最好能在2020年6月之前塵埃落定，下半年整個大環境會更不利於你。

學習運方面，2020年6月開始，火星會在水瓶座的學習宮位待上8個月，如果還是學生的水瓶座，下半年學業壓力較大，在學校的生活會十分忙碌，除了有比過去更多的報告與作業要交之外，可能會因為有一些特殊的表現，必須參加重要的競賽，使你更加分身乏術。某些水瓶座在下半年，功課一落千丈，處於被當邊緣，可能是因為選修了太多的課程，無法一一兼顧。必須要選擇放棄一些科目，才能讓自己順利升級。

交通運方面，特別要提醒水瓶座，下半年會是行車糾紛較為頻繁的時期，火星會在6月進入水瓶座的交通宮位，來回待上8個月。外出的機會較為頻繁，會有許多長途通勤的機會，駕駛車輛容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，車輛可能會在下半年狀況頻頻，你也意識到目前的交通工具要換新了，卻因為長時間的忙碌，只能暫時拖著。整個下半年要特別注意交通安全，如果不小心受傷，會需要花大半年的時間復健，或是處理糾紛。

溝通運方面，火星會在2020年6月進入到溝通宮位，來回待上8個月，同時火星會陸續受到秘密宮位的木星、土星、冥王星影響，再加上6月會有一個月蝕發生在人際關係宮位，下半年水瓶座當心捲入一些口舌是非中，在網路上會被不知名的人士攻擊，或是有些不想讓人知道的事情被人公審、議論，常會感覺與人有理說不清。因此提醒水瓶座，2020年下半年需特別謹言慎行，即便是在通訊軟體與社群網站中的發言也要特別小心，容易惹上麻煩的人物。有許多小人會在背地裡散播不利於你的訊息，雖然有很多事情是不實的抹黑，卻還是有種黃河洗不清的委屈。直到2021年1月，火星離開溝通宮位之後，口舌之災的問題才會獲得解決。

健康運方面，2020年開始，水瓶座會開始感受到慢性疾病浮現的徵兆，土星會在3月～7月初進入到水瓶座的命宮，許多水瓶座會覺得健康狀況有些下滑，甚至會發現自己罹患了某些疾病。進入命宮位的土星會與家宅宮位的天王星呈現4分相，除了自己的身體狀況不理想之外，某些家人也會令你感到十分擔憂，使你感到心力交瘁。2020年下半年則要注意交通安全，有些身體上的影響會需要花半年以上的時間復健。1月與6月的日月蝕會發生在健康宮位，會是身體狀況最為不理想的時期，某些疾病需要動手術治療，或是會有一些小毛病不斷地復發，怎麼都治療不好。因此2020年開始，水瓶座要開始注意身體健康了，若是對健康太過大意，在2021年會感覺更為衰弱。

整體而言，水瓶座在情感上會獲得新的支撐，但在工作、生活、學業與人際關係上會感到很不穩定。下半年的旅遊運勢不錯，多出門散心，遠離是非，在身心靈方面才能稍微平衡一些。

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2020年雙魚座整體運勢

整體運勢：★★★ 3顆星

人際關係方面，雙魚座這兩年受到土星進入人際關係宮位的影響，深深感受到做事容易，做人很難，不論身處任何角色，付出的關心被視為理所當然，甚至還被人嫌太多管閒事。在為人處事上，土星給了雙魚座許多功課，學習如何在適當的時候退居幕後，許多事情不需要事必躬親。同時，在心靈層面上，也學習獨立堅強，即便受到委屈，也不急於在當下跳出來與人針鋒相對。雙魚座若是在過去兩年已經學會了這些能耐，在2020年會變得十分討喜，你一直努力的事，突然被許多人注意到了，甚至被推出來成為檯面上的領袖。

木星會在2019年12月進入雙魚座的人際關係宮位，你過去所建構的人際關係網，已逐漸連結起來，在許多貴人的幫助之下，你會開始感覺到自己在社會立足的存在感。整個2020年，雙魚座會感受到貴人無所不在，不論你做任何工作，各個與你接觸的人都會為你牽線，為你帶來新的人際關係，在事業上，或是任何需要時，這些人脈會成為你重要的資產。2020年的日月蝕會持續影響著人際關係宮位，2019年12月～2020年1月以及2020年6月～7月，你會決定退出某個團體或組織，甚至會轉換工作領域，整個社交圈會有重大的轉變。某些雙魚座會失去重要的朋友，或是與某個交情不錯的人漸行漸遠。

土星在3月～7月初會離開雙魚座的人際關係宮位，雙魚座上半年會顯得特別活躍，然而土星在下半年會逆行回人際關係宮位，並嚴重地受到金錢宮位的火星影響。提醒雙魚座，上半年在人際關係上不要太得意忘形，有些陷阱要特別留意，人際關係複雜了，金流也會變得麻煩，下半年要當心捲入金錢糾紛中。木星帶來複雜的人際關係，也使你不斷需要交際應酬，不斷需要與某些人交換利益，然而有些朋友的品德不是太好，當心這些蹭你熱度的人會敗壞你的名聲。因此2020年雙魚座要特別愛惜羽毛，別忘了土星過去給予的教訓，維持著低調與優雅，你的日子才能一如以往的自由。

家宅運方面，2020年4月～8月，金星會在雙魚座的家宅宮位順行與逆行待上4個月，許多雙魚座的家庭會有喜事發生，可能家中會突然多了新成員，或是有家人結婚、生小孩。某些雙魚座在2020年會有機會置產買房，搬到環境較為理想的地區生活。不過由於在命宮的海王星長時間與金星呈現4分相，某些雙魚座在4月～8月時會比較「宅」，即便有任何邀約，或是外出的機會，卻什麼事都不想做，只想宅在家中耍廢，在這段期間會特別渴望有一段放空的時間。

在金星逆行的期間，特別昏沈嗜睡，很多事情提不起勁解決與面對。若是想要購屋買房的雙魚座，不要在5月～6月金星逆行時期看屋買房，容易選到條件不理想的物件，7月以後的時間看屋會比較理想。5月～6月的金星逆行期，家中有些住宅的毛病需要修繕，家中會一團混亂，或是與鄰居的關係不太理想，有些麻煩的問題需要你出面解決。家人在這段時間也會令你較為擔心。因此居家生活與家庭關係會是雙魚座2020年上半年較為關注的焦點。

感情運方面，這兩年來，受到日月蝕在戀愛宮位的影響下，情感關係會感到不太穩定，2020年1月的月蝕與6月的日蝕會發生在戀愛宮位，1月與6月雙魚座又會面臨情感關係的變動，情感狀態不穩定的雙魚座，1月與6月的時候會有第三者介入，導致分手。這並不一定是別人有心在拆散你，也有可能是自己在情感上有些三心二意，在兩個對象之間難以抉擇，造成兩面落空的狀態。

如果是想脫離單身狀態的雙魚座，2020年6月的日蝕將是最重要的關鍵點。一直處於曖昧狀態的雙魚座，2020年6月會與對方確認關係。若是連對象都沒個影子的雙魚座，6月也會有一個很特別的邂逅，在很快的時間內喜歡上某個人。不過6月的日蝕也可能會讓你突然煞到某個偶像明星，或是在6月的時候收養寵物。如果是已經結婚想要懷孕的雙魚座，6月懷孕的機率較高，家中會多一個新成員。已經有寵物或小孩的雙魚座，1月與6月這段時間，孩子們會令你特別操心，或是親子關係較為不理想。

工作運方面，嚴格說起來，雙魚座這兩年的工作運勢還算不錯，雖然很忙碌，但都能賺得到錢，事業經營有成，並且有很多拓展業務的好機會。2020年6月與12月，日月蝕會開始影響著事業宮位，雙魚座的工作職務會面臨較重大的調動，每一次的調動會是危機，也可能是轉機。這對於樂於挑戰任何可能性的雙魚座會感到非常愉快，你會因為每一次的調動遇到新的貴人。然而對於比較保守、不喜歡變動的雙魚座會感到困擾，因為每次的調整，可能都會失去一些得力的夥伴。

在6月的時候，某些雙魚座會對工作領域感到厭倦，想辭職歸鄉，回家宅一陣子。此外，也可能必須回家鄉照顧家人或接管家業，把生活重心移轉回家庭。對事業較為重視的雙魚座，6月的時候會因為工作的調整，必須要搬家或離家，隨著工作遷徙到異地去。12月會有一個日蝕發生在志業宮位，某些雙魚座6月離開工作領域後，會休息個半年，12月會進入新的工作領域發展。因此2020年對雙魚座而言，工作變動會較為劇烈，不過若是能做好準備，迎接任何挑戰，這些變動其實並不是那麼可怕，甚至會為你帶來新的契機。

金錢運方面，要特別提醒雙魚座，2020年6月開始，火星會進入雙魚座的金錢宮位，來回待上8個月，開銷比過去暴增非常多，賺的錢總是左手進，右手出，沒有什麼餘力可以把錢存起來。此外，火星會長期與人際關係宮位的木星、土星冥王星呈現4分相，在交際應酬上的開銷會比較多，下半年可能會收到好幾個朋友的紅色炸彈，荷包一直大失血。由於金流往來會隨著人際關係的拓展越來越複雜，金錢糾紛會比較多，有些借貸出去的錢很難拿回來。投資、團購、代購任何東西時，可能會被詐騙，金額也許不是很大，不過足以讓你感到戒慎恐懼。因此提醒雙魚座在2020年下半年，要好好管理自己的金錢，與人在金錢方面的往來能夠避免就盡量避免，酒肉朋友變多了，會有些人愛佔你小便宜，在交朋友之前，也要好好觀察這些人的品德。