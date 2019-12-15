殺破狼周運勢／雙子可望領不少年終 巨蟹考慮進入婚姻

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年12月16日～12月22日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，太陽進入志業宮位，與木星、土星、冥王星齊聚，在工作領域上表現亮眼，業績輝煌，對於目前選擇的工作充滿成就感，某些白羊座會在此時跳槽到待遇比較好的公司，感覺苦盡甘來。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，社交活動十分活躍，此時也會在各種場合結識有好感的對象。某些白羊座則會收到好友的紅色炸彈。

感情運方面，在情慾宮位的火星相位良好，與另一半在親密關係上的互動良好，靈性交融愉悅。單身的白羊座，與喜歡的人在肢體上有許多接觸的機會，使你心中小鹿亂撞。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到金星影響，交際應酬的開銷較多，有些社交活動會花掉你很多生活費。與朋友往來會感覺價值觀有嚴重落差，被朋友佔了小便宜，感受上不是那麼舒服。

遠行運方面，在遠行宮位的水星受到海王星影響，出門在外地，會因為時差或是旅程勞累的關係睡不好，精神不濟。某些白羊座在人生地不熟的地方容易迷路，或是因為交通因素受困在某個區域。

金牛座：

整體運勢：

學業運佳，太陽進入學業宮位，與木星、土星、冥王星齊聚，需要到海外留學或是交換學生的金牛座，此時會有好消息傳來，可望進入理想的學校。正在求學的金牛座，會有許多機會參加學術交流的活動。

感情運方面，在感情宮位的火星相位良好，與曖昧已久的對象會有許多肢體上的接觸，雙方互動有升溫的跡象，不過此時拿捏好分寸，否則容易嚇跑對方。感情穩定的金牛座，雙方即便吵架了，很快就能和好，情緒管理請好好控制。

本週須注意的部分：

工作運方面，金星進入志業宮位，受到天王星影響，突然被調整到一個很閒的單位，覺得沒事做很無聊，甚至會有被公司冷凍的恐慌感，同時也會覺得職場在空轉，很怕放無薪假或是被資遣。

金錢運方面，在財務宮位的水星受到海王星影響，有人欠著你一筆帳款遲遲不還，使你對金錢感到焦慮。某些金牛座會被朋友慫恿加入一個投資、直銷、宗教團體，覺得這個組織不斷在吸金，自己完全無法獲得實質利益。

雙子座：

整體運勢：

金錢運佳，太陽進入財務宮位，與木星、土星、冥王星齊聚，投資理財會開始看到獲利，先前虧空的資金會慢慢補回來。沒有投資習慣的雙子座，會得知今年可領到為數不少的年終獎金，開始計畫怎麼運用這筆資金。

遠行運佳，金星進入遠行宮位，此時遠行會受到高規格的款待，甚至會因為特殊身份而待遇升等。不過由於金星受到天王星影響，某些想打卡的行程因為突發事件，必須取消，使你有些遺憾。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的水星影響，在職場不管怎麼努力，都會有人說閒話，目前正是工作量十分繁忙的時期，但有人就是只出張嘴，什麼事都成不了，使你感覺很躁鬱。

感情運方面，在感情宮位的水星受到海王星影響，與另一半重要的約會，會因為工作太過忙碌而取消。某些雙子座在情感關係上不被另一半信任，常常被查看手機，使你感覺不受尊重。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，與木星、土星、冥王星齊聚，各種大大小小的疾病會開始浮現，注意代謝系統的問題，肝功能不良，泌尿系統容易發炎，此時會是心血管疾病好發高峰期，同時當心血光之災。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，太陽進入感情宮位，與木星、土星、冥王星齊聚，情感還在曖昧狀態的巨蟹座，雙方的關係在此時明朗化，兩人會正式決定交往。單身的巨蟹座會遇到讓你覺得可以託付終身的人追求，會考慮進入婚姻關係。

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運佳，不妨在此時試試手氣。投資理財有不錯的獲利，可選在相對高點了結。沒有投資習慣的巨蟹座，購物消費會因為特殊身份，獲得划算的折扣，買到ＣＰ值高的商品。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的水星受到海王星影響，做事情有些粗枝大意，忘了重複確認重要的細節，某些文件被發現有瑕疵，使得上司或是同事嚴重質疑你的專業能力。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到進入財務宮位的金星影響，會在此時收到紅色炸彈，但你與對方的交情似乎沒有太好，對於要不要出席，以及該包多少禮金感到有些尷尬。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星受到健康宮位的水星影響，出遠門容易在外地感到水土不服，當心感染上當地的流行性疾病，常備藥品請帶在身上，以防不時之需。

獅子座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入感情宮位，與喜歡的人互動甜蜜，雙方會有更進一步交往的共識。單身的獅子座，會因為工作場合，結識有好感的對象，不過在職場上不太適合發展戀情，使你陷入苦思。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與工作宮位的冥王星、土星有良好連結，會得知今年可領到比以往更多的年終獎金，使你喜出望外，會開始計劃如何運用這筆金錢。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的金星影響，與你一起搭檔工作的夥伴，此時需要長時間休假，只有你留在工作崗位，有許多突發狀況會感到分身乏術。

健康運方面，太陽進入健康宮位，與木星、土星、冥王星齊聚，接受健康檢查報告，會發現許多指數過高，需要開始注意飲食習慣。代謝狀況變得要為緩慢，有發福的傾向，會想尋求穩定的運動，控制自己的體重。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入工作宮位，會臨危授命，接受一個重要的任務，必須到外地出差，雖然頭銜會十分光鮮亮麗，不過相對而言，壓力也會比較大，完全不容許有任何一點瑕疵。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與木星、土星、冥王星齊聚，會有許多人對你告白，表示好感，目前桃花非常旺盛。感情已經穩定下來的處女座，最近會需要與對方的家人見面吃飯，使你有些緊張。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到健康宮位的金星影響，出門遠行要特別當心著涼感冒，整個行程身體不適，在外地也容易水土不服，健康狀況頻頻。常備良藥帶在身上，並注意保暖。

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到海王星影響，與家人溝通不良，會有些事情造成彼此的誤會。某些處女座家中重要的家電故障，必須花一段時間修理，造成生活許多不便。居家環境也會較為混亂，常被鄰居的噪音干擾。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入戀愛宮位，單身的天秤座桃花旺盛，會有意想不到到對你表示好感，然而金星受到天王星影響，此時與對方關係不可躁進，日後會發現對方是恐怖情人。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與木星、土星、冥王星齊聚，家庭會有喜事發生，可能會多一名成員，或是會在此時購屋置產，喬遷到環境比較好的地區居住。某些天秤座會有多出的房地產收租生活。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星受到溝通宮位的水星影響，職場同事或上司有些事情交代不清，使你在執行的時候感到障礙重重。某些天秤座會覺得在職場上與人溝通不良，對方不能理解你想表達的事情。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到金星影響，小孩或寵物令你操心，會花很多錢在孩子們身上。沒有養寵物與小孩的天秤座，則會砸許多錢討好喜歡的對象。單身的天秤座則是在追星、看演唱會、吃喝玩樂這些事物上比較揮霍。

交通運方面，在交通宮位的水星受到海王星影響，通勤容易轉錯車、坐錯線，造成重要的行程嚴重遲到。駕駛車輛的天秤座，容易在某個區域繞來繞去，找不到車位，還可能因此被開罰單。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，太陽進入面試宮位，與木星、土星、冥王星齊聚，尋求新工作會十分受到矚目，很快就會錄取進入理想的單位。沒有轉換工作打算的天蠍座，需要到外地出差一趟，雖然差旅待遇頗佳，但執行任務的壓力非常大。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，此時會想購買新的家電或傢俱，讓家中煥然一新。與家人有許多聚餐、出遠門旅行的活動。某些天蠍座會把交往的對象介紹給家人認識。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到金星影響，有時需要站在對方的角度著想，一昧的希望喜歡的人能融入你的家庭，可能適得其反，有許多生活習慣與價值觀不同，彼此保持安全的距離會比較好。

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到海王星影響，由於家中的小孩、寵物需要花很多金錢照顧，必須縮衣節食，才能養活一家子。某些天蠍座則是因為砸錢追星、看演唱會的費用太多，月底吃土。

射手座：

整體運勢：

金錢運佳，太陽進入金錢宮位，會有許多賺外快的機會找上門，收入增加。生活品質會改善很多。某些射手座在這段時間的收益，足以把先前積欠的債務清償完畢。

學習運方面，金星進入學習宮位，參加任何考試非常順利通過，即便不拿手的科目，也可以奇蹟似的及格。對外參加一些競賽，可獲得不錯的成績。某些射手座會遇到非常優秀的指導老師，學習效率被提升。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到水星影響，居家不安寧，作息常常受到干擾，此時容易跟鄰居發生爭執。某些射手座居家生活常被家人搞得混亂與麻煩，不論怎麼溝通，對方都聽不進去。

感情運方面，金星進入溝通宮位，受到天王星影響，單身的射手座，會因為網路的連結，遇到聊得來的對象，不過實際見面之後，可能大失所望。同時要小心網路詐騙的問題。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到金星影響，與職場的同事溝通不良，很多突發狀況，可能都要概括承受。同時工作進度會因為其中環節便宜行事而出問題，反而需要花更多的時間協調與解決。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入金錢宮位，此時會有調薪的好消息傳來，經濟狀況感覺比較寬裕，會買些昂貴的東西犒賞自己，或是吃頓高級料理滿足一下口腹之慾，花錢可以比較揮霍。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星相位良好，許多朋友會在此時需要你的幫忙，也因此被餽贈以及被請吃飯的機會比較多。此時有許多社交活動的邀約，會是人際關係十分忙碌的時期。

工作運方面，太陽進入命宮，與木星、土星、冥王星齊聚，在職場的地位被突顯，會有很多單位爭相挖角，此時會想轉換到待遇較好的公司工作，然而對於原來的工作領域會有些念舊。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到金錢宮位的金星影響，會花許多錢討好喜歡的對象，不過對方似乎不太領情。某些摩羯座會花許多錢在小孩與寵物身上，不過孩子們似乎不太需要你買給他們的東西。

交通運方面，在交通宮位的海王星受到水星影響，出門容易迷路，或是不小心搭錯車、轉錯線，重要行程嚴重延誤。駕駛車輛當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入命宮，桃花旺盛的時期，會有許多人對你表達好感，可能會接受某個人的心意，試著交往看看。某些水瓶座，長期處在秘密的戀情中許久，這個月會將戀情公諸於世。

工作運方面，在志業宮位的火星相位良好，業績十分亮眼的時期，也因此為你帶來豐厚的利潤。某些水瓶座會因為兼差或副業賺到許多額外的收入，對周遭的人就會出手比較大方。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到海王星影響，與朋友溝通不良，重要的約定被放鴿子，感覺很生氣。某些水瓶座要當心進入吸金斂財的直銷或宗教團體，被詐騙金錢。

健康運方面，金星進入命宮，當心著涼感冒，喉嚨容易失聲、發炎。太陽、木星、土星、冥王星齊聚精神宮位，身心靈承受的壓力正在臨界點，睡眠狀況不佳，會因為一些小事感到焦慮。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運佳，在遠行宮位的火星相位良好，會有人揪團邀請你一起到海外遊玩，一同到想朝聖的景點打卡。某些雙魚座遠行會結交到異國的朋友，使你的旅程感到更有樂趣。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與與木星、土星、冥王星齊聚，會遇到人生重要的貴人，在各種事務上給予你不同的協助，或是受到提拔。這些重要的人物也會教會你一些重要的人生課題。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星進入秘密宮位，有一個特別的人出現在你生活之中，然而你只能默默暗戀對方，這段關係暫時不太適合發展。有穩定伴侶的雙魚座，內心的秘密被身邊的另一半察覺，會感覺很難堪，見笑轉生氣。

工作運方面，在志業宮位的水星受到海王星影響，由於長期的忙碌操勞，對職場感到疲乏，常常便宜行事，造成工作內容錯誤百出。某些雙魚座會因為過於大意，造成工作疏失，飽受週遭言論抨擊。

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