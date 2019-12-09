跟他們聊天EQ要很高！12星座沒禮貌程度排行榜

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醒醒啊地球不是繞著你轉

十二星座排行榜又來啦！這次要帶大家看看十二星座各有什麼不知不覺中惹怒他人的壞習慣，平常覺得沒怎樣，但在身邊人的眼中根本沒禮貌到家！而且居然還有星座始終不覺得自己也會有不禮貌的時候？！

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家一起看看誰是十二星座中「沒禮貌」呼聲最高的！

image source:fb/韓劇男朋友

第12名：魔羯座

魔羯座基本上是有禮貌代表，因為他們本身就很在意一個人有沒有禮貌和家教，所以大部分的時候他們也會謹記這點，嚴格要求自己當個有禮貌的人，要說魔羯的不禮貌是什麼？大概就是他們專注在一件事情上的時候，會完全的把你晾在一邊。

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第11名：巨蟹座

巨蟹們熱愛自以為是耍幽默，不好笑之外還很用尖酸刻薄的字眼表現，有些個性情緒化的巨蟹還會口不擇言，講話難聽就算了，還會刺傷身邊親近的人，雖然他們事後都會發現自己的不對，也會感到很後悔，但沒禮貌的標籤已被貼上，傷害也已經造成啦！

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第10名：雙子座

雙子座就是一個很雙面的星座，見人說人話、見鬼說鬼話最佳代表，他們經常不知道在忙什麼，忽略別人被靠北的時候，還有各式各樣的解釋，永遠覺得自己是最對的，被誤解也不願意認錯，總之就是不願意承認自己有沒禮貌的時候。

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第9名：射手座

射手座的沒禮貌就是經常拐著彎損人，講話直接到讓對方下不了台，就是天生自帶白目基因，惹到人渾然不知，還會火上添油的一直講下去，更覺得就是他們說話基本上是不多加修飾就脫口，不把身邊的人氣死才有鬼啊！

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第8名：雙魚座

雙魚們也不是什麼壞孩子，就是個性迷糊了一點、經常不切實際以及喜歡把簡單的事情搞得很複雜，自己無法收尾到處拜託別人幫忙，在他們十萬火急想解決問題時，卻又優柔寡斷無法做決策，於是拖拖拉拉自己的時間、也拖拉到別人的而不自覺。

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第7名：水瓶座

水瓶們的沒禮貌就是他們經常對許多身處其中的事，抱持事不關己的態度，只會在一邊冷眼旁觀，有時候他們也很愛說「隨便」、「都可以」，尤其在大家需要立刻決定事情時，這種保持中立的態度實在會讓人很不爽，水瓶的不發表意見在這種時候展現的特別無禮。

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第6名：金牛座

金牛座常常對認識的人假裝沒看到、假裝沒聽到，讓人覺得他們沒禮貌，但其實就是一種金牛座特有的社交障礙，就也不是不能打招呼，可是打完之後就會很尷尬，所以金牛就索性假裝沒看到，可惜這種人際障礙在社交上就是只能被歸類「沒禮貌」。

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第5名：天蠍座

天蠍座很忌諱別人沒禮貌，但有時候他們自己也會不小心失禮，口吐直言就算了，基本上都不太好聽，有些天蠍還會用強迫的方式要求對方聽自己的、照自己的做，情緒勒索之類的心理戰很在行。

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第4名：牡羊座

一根腸子通到底的牡羊座，講話的語速非常快，但不是因為口齒伶俐，而是因為沒有經過大腦就直接說出來了，他們都是在沒有惡意的情況下說出實話，但不見得這些實話每次都跟當下的氣氛有搭。

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第3名：處女座

處女的沒禮貌就是他們超級喜歡教訓別人、批評別人，因為他們汲汲營營於讓一切達到最完美的狀態，所以會用教訓的語氣去糾正一切，在他們眼中一切都是不完美的，所以一定要全部導正！當處女座急起來的時候就說話會很欠扁，其實也是出自好心啦，但總是落得求好心切說不出好話的沒禮貌下場。

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第2名：天秤座

天秤座的人活著就有自己的宇宙和原則，最讓人厭煩的不禮貌點，就是憑空消失，等到差不多都忘記他們的時候，又像沒事一樣的出現，對此他們的解釋是「懶」，可能懶得回電、懶得說話（荒唐的理由），有些天秤的沒禮貌則是毛很多，希望別人配合又不希望別人屈就，只好委屈自己，但又會一直碎碎念，就是在哈囉。

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第1名：獅子座

獅子座無論男女先天就自帶狂妄、自大和控制欲的人格特質，這些既是優點也是缺點，他們的沒禮貌往往來自於他們對任何人事物太過有自信，根本沒把他人放在眼裡。

其實他們想掌控一切並非出自惡意，但往往會給人一種「阿不就你最厲害」的誤解，在控制這、控制那的過程中，一旦不注意言詞，就會讓別人萬分不開心，覺得獅子座實在是太愛管事到沒禮貌的境界。

image source:fb/張基龍