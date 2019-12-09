親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

唐綺陽星座運勢週報：白羊感情受矚目 水瓶有長官緣

2019-12-09 07:29聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
分享

唐綺陽星座運勢週報12/09-12/15

重要星象：水星進射手，太陽在射手，火天蠍與土冥60度入相位

周一水星進射手，適合鳥瞰未來、做長遠的規劃，或是進行哲學思考，對於出版業或證照相關事項有感，多翻閱書籍，可能改變人生的志向。太陽在射手，關心異國他鄉的人事物，感受文化差異帶來的樂趣。火天蠍與土冥60度入相位，有實力者有翻身的機會，收入或地位能更上一層樓。

工作注意：金牛、處女、天蠍、水瓶

金牛：工作忙不完，事情一樁接一樁

處女：有求必應的支援者，周遭人都需要你

天蠍：找專業人士合作，會讓你事半功倍

水瓶：有長官緣，能獲得好機運

桃花注意：白羊、天秤、射手、魔羯

白羊：感情太受矚目，不如自己公布

天秤：當心因為工作忙碌，導致感情冷淡

射手：展現居家魅力，或是在家約會都能加分

魔羯：面對彼此的不愉快，有錯就要改進

財運注意：雙子、獅子

雙子：放鬆點別太固執，多些創意比較好

獅子：檢討錯誤的地方，理財要用新方法

健康注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：好好保養自己，身體會如實反映

雙魚：可能有內部問題，好好檢查別亂吃藥

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢唐綺陽每週星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

2019-12-09 07:00

每日星座運勢／水瓶工作易有成就感　投資易有收穫

2019-12-09 00:00

殺破狼周運勢／摩羯感情運佳易陷熱戀 雙魚萌生辭職念頭

2019-12-08 00:00

小孟塔羅：迎接新年！我2019年底能踢掉哪種衰運？

2019-12-06 10:01

後半生有依靠！盤點子女運特別旺的生肖

2019-12-05 14:18

2020工作運最好三名VS最壞三名！射手壓力增加、巨蟹超越以往

2019-12-05 13:49

最近能遇見你的靈魂伴侶！這些星座注意了

2019-12-04 14:15

想婚別錯過！2020年喜結連理、有結婚運的命格

2019-12-03 15:32

當男友欠扁、當朋友羞羞臉！網友公認「最白目星座男」 處女才第三

2019-12-02 15:03

殺破狼占星／2020年財運「最有錢＆最窮」排名公開

2019-12-02 07:00

殺破狼周運勢／雙子清償掉負債 這2星座出現天菜人物

2019-12-01 00:00

【心理測驗】電影院坐哪個位子 看穿你面對未知事情的處理能力

2019-11-30 09:58

【塔羅】你的心上人，心裡也有你？

2019-11-29 14:54

明年生肖運勢前三名 命理專家雨揚提醒注意這些事

2019-11-29 10:48

小孟塔羅：雨過天晴！測你年底翻身指數有多高？

2019-11-29 09:18

【測字】努力不一定有收穫？測你目前的求財阻礙

2019-11-28 10:51

義不容辭！4個生肖再苦也要擔責任

2019-11-27 14:27

同生肖相沖？這些戀人組合衝突特別多

2019-11-27 13:45

2020生肖財氣開運術！幸運色、旺運數字、貴人生肖一次看

2019-11-27 11:09

12月生命靈數運勢分析：沒有任何誰 非得要你遷就與妥協

2019-11-27 10:18

【觀點】等待是你一生的功課

2019-11-27 09:22

內建神秘跟色慾的DNA！最好色的星座果然是他們

2019-11-26 15:24

談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54

12月星座財運：天蠍偏財運很旺 獅子投資要三思

2019-11-26 13:02

殺破狼2020年感情最旺最悲排名：射手桃花大爆發 天秤地位摔落

2019-11-25 07:00

小孟塔羅：熱戀消退成平淡？我的愛情該如何保持熱度

2019-11-22 10:53

【圖片心測】選一顆水晶，照出你明年的愛情吉運！

2019-11-22 08:33

想佔有他！愛上一個人就會變成控制狂的5大星座

2019-11-21 15:15

羨慕別人成雙成對？「姓名筆劃透露」你靠什麼優勢擺脫單身

2019-11-21 14:00

減肥好難！這些人豐腴一點更好命 趕快看看妳上榜了沒

2019-11-20 13:52

這3個星座是「傻人有傻福」代表 霸氣獅子其實超傻啦

2019-11-18 20:28

槍林彈雨中還能成功登高位！職場位置特別穩的4個星座

2019-11-18 13:27

塔羅：楓情萬種最迷人！秋冬誰有戀愛運？

2019-11-15 16:15

迪士尼公主分析／一生好命的睡美人 - 奧蘿拉公主

2019-11-15 13:17

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

當愛情沒有了麵包12星座怎麼做？牡羊不在乎 天蠍吃苦當吃補

2019-11-13 10:03

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18

小心過勞！這些個性注定是工作狂？

2019-11-12 13:32
看更多

熱門文章

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

每日星座運勢／水瓶工作易有成就感　投資易有收穫

2019-12-09 00:00

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

2019-12-09 07:00

太平山風口處出現薄霜 遊客衝上山等待下雪

2019-12-08 09:00

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

RIMOWA推出限量「土豪金」公事包 網：這是想變成龐德的捷徑？

2019-12-08 11:50

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

政府荔枝保單 3個月…1人投保

2019-12-08 23:56

強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35

集結星級料理團隊 第三屆「野臺繫」北上大稻埕辦桌

2019-12-08 15:55

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

2019-12-08 12:02

健康相談室／卵實力好不好 看妳分泌物就知道

2019-12-08 13:29

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06

【我見我思】郎英／老了以後該住哪兒

2019-12-09 06:00

失智共照 天晟醫院串聯特色5G長照

2019-12-08 19:16

唐綺陽星座運勢週報：白羊感情受矚目 水瓶有長官緣

2019-12-09 07:29

搶攻婚嫁市場博青睞 高級珠寶品牌頻推新品

2019-12-08 10:15

愛肝達人站／小心沉默殺手 肝腫瘤變大身體無異樣

2019-12-08 13:29

提早發現兒虐 全國1萬1596家基層診所動起來

2019-12-08 18:26

Vermicular IH鑄鐵電子鍋不用顧火超省力 舒肥料理也行

2019-12-08 15:10

看好年菜外帶 業者早鳥價搶客

2019-12-08 23:28

掌握2大造型要訣 年末跑趴成焦點 新年脫單+1就是你！

2019-12-08 11:02

好好吃／自製明星級下酒菜 在家請客不難

2019-12-08 13:20

健康你我他／痠痛好朋友與疼痛為友

2019-12-09 01:31

難度極高 長庚保下極低體重雙胞胎

2019-12-09 01:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top