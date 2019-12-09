唐綺陽星座運勢週報：白羊感情受矚目 水瓶有長官緣

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：水星進射手，太陽在射手，火天蠍與土冥60度入相位

周一水星進射手，適合鳥瞰未來、做長遠的規劃，或是進行哲學思考，對於出版業或證照相關事項有感，多翻閱書籍，可能改變人生的志向。太陽在射手，關心異國他鄉的人事物，感受文化差異帶來的樂趣。火天蠍與土冥60度入相位，有實力者有翻身的機會，收入或地位能更上一層樓。

工作注意：金牛、處女、天蠍、水瓶

金牛：工作忙不完，事情一樁接一樁

處女：有求必應的支援者，周遭人都需要你

天蠍：找專業人士合作，會讓你事半功倍

水瓶：有長官緣，能獲得好機運

桃花注意：白羊、天秤、射手、魔羯

白羊：感情太受矚目，不如自己公布

天秤：當心因為工作忙碌，導致感情冷淡

射手：展現居家魅力，或是在家約會都能加分

魔羯：面對彼此的不愉快，有錯就要改進

財運注意：雙子、獅子

雙子：放鬆點別太固執，多些創意比較好

獅子：檢討錯誤的地方，理財要用新方法

健康注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：好好保養自己，身體會如實反映

雙魚：可能有內部問題，好好檢查別亂吃藥

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道