每日星座運勢／金牛要注意工作細節　遇到理想情人

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2019-12-20

牡羊座

好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。

事業運：★★☆☆☆

在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。

財運：★★★☆☆

情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00深茄紫

開運方位：東南方向

金牛座

期望不要太高哦！

整體運：★★★★☆

今天與另一半因誤會而鬧起情緒，想想以前甜蜜的事情會讓你氣消去不少；今天有時間逛逛商場，雖然有錢財支出，但也會因此得到意外收穫；雖然工作中還顯得有些慵懶，但不錯的貴人運卻幫你順利度過了這一天。

愛情運：★★★★★

大膽示愛的好日子，趕快跟心上說「我愛你」吧。單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

事業運：★★★★☆

要注意工作細節，特別是對外的公文、文件，不要因為一時疏漏，而讓競爭對手有機可乘，使項目的進展出現變故。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對於賺錢相關的是事務充滿興趣，理財花錢出現大膽大派作風。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00湖水綠

開運方位：東北方向

雙子座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

事業運：★★★☆☆

慾望濃烈，想要表現，證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

財運：★★☆☆☆

財務上容易出現小狀況，可是只要用保守理智的態度來處理，就能降低風險與損失。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00古銅青

開運方位：東南方向

巨蟹座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

各樣桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶猶豫豫會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你遠去；工作中你會遇上一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因幫助異性共事而有戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。

事業運：★★★★☆

應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。

財運：★★★☆☆

適合規劃記帳的一天，仔細觀察帳本，檢討調整花錢的習慣。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00象牙白

開運方位：東北方向

獅子座

異地謀生者有不錯的發展機會。

整體運：★★★★★

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手心裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作的人與人相處頗為愉快，不僅得到尊重，還能得到樂趣。

愛情運：★★★★☆

旺旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，雖然雜是很多，可是只要冷靜的思考，就能找出捷徑提高辦事效率。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00水鑽藍

開運方位：東南方向

處女座

積極調整心態，才能遠離煩躁。

整體運：★★☆☆☆

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比誇誇其談的人顯得更有修養。

愛情運：★★★☆☆

已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

財運：★★★☆☆

財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00睡蓮紫

開運方位：正北方向

天秤座

貴人助力強，逢凶化吉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

愛情運：★★★☆☆

單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。

事業運：★★★★☆

心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不適合投機取巧喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00桐花白

開運方位：正東方向

天蠍座

睡覺也能成為掘金石。

整體運：★★★★☆

今天的精神不太好，與其往超市買回大堆營養品，不如美美地睡上一覺，這樣更益於健康；財政狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街的時候可不要太血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

愛情運：★★★☆☆

隨和順從的態度，天真無邪的笑容能提升戀愛運唷！

事業運：★★★★☆

工作穩定，有不錯的進財機會，生意人不妨多向外活動，提升財運。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00翡翠綠

開運方位：正南方向

射手座

規劃之日，不宜冒進。

整體運：★★☆☆☆

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，單身者有時間不妨多到咖啡館坐坐，可提升戀愛運喔！

事業運：★★★☆☆

做事會有較多顧慮，容易半途而廢。應多給自己信心，堅定信念才好。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

摩羯座

站得越高不見得飛得越高。

整體運：★★★☆☆

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊，小火慢慢煒才會收到想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要。

愛情運：★★★☆☆

與另一半的互動較多，深入的溝通讓彼此的心貼得更近，對家庭也更有責任感。

事業運：★★★☆☆

容易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。

財運：★★★☆☆

求財過程較艱辛，可以與值得信賴的人合夥。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00竹葉青

開運方位：西南方向

水瓶座

有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

整體運：★★☆☆☆

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。

事業運：★☆☆☆☆

今日工作上小狀況頻頻，雖然大原則不至於發生問題，可是瑣碎的小事也夠讓你頭痛的咧！

財運：★★★☆☆

省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

雙魚座

太過固執讓同事不滿。

整體運：★☆☆☆☆

情人間易因小問題而引發摩擦，單身者能在一些慶典類活動中找到相談甚歡的異性；工作容易因固執而犯錯，愛根據喜好來做事，表現謙虛方能減小阻力；情緒有些低落，古典民族音樂特別適合此日的你。

愛情運：★★☆☆☆

很心疼另一半，很多事情都攬到自己身上，雖然能取悅對方，卻委屈了自己！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運背背的，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著明天再來解決吧！否則做錯決定，日後就很麻煩囉！

財運：★☆☆☆☆

財氣一團混亂，對於保守者殺傷力較小，貪心者會產生大筆的損失。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00薔薇粉

開運方位：正東方向

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