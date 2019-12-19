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每日星座運勢／水瓶接住丘比特之箭　事業旺勿衝動

2019-12-19 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-12-19

牡羊座

容易經不住外界的誘惑。

整體運：★★☆☆☆

光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼球；個性太過張揚，稍有成就就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情上的進展緩慢卻很穩定，就算有些小波折也能很快和好。

事業運：★★☆☆☆

粉飾太平或強行辯解會讓情勢更惡化，要慎防敷衍或取巧而招來懲戒。

財運：★★☆☆☆

金錢問題多多，小心借貸過頭而引發信用危機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00冷泉藍

開運方位：正西方向

金牛座

失去的不見得就是最好的。

整體運：★★★☆☆

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗足的人請教，問題會解決得很快。

愛情運：★★☆☆☆

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該在加深瞭解的方向多多努力。

事業運：★★★☆☆

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

財運：★★★☆☆

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉

開運方位：正北方向

雙子座

思維活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心，只顧自己會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理份內是外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

財運：★★★☆☆

花錢的企圖心有點強，有閒錢時就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★☆☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但硬拚卻難得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

愛情運：★★☆☆☆

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

財運：★★☆☆☆

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00羽絨白

開運方位：東北方向

獅子座

運勢普通，注意自己的言行。

整體運：★★★☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭執，如果沒有特別的事情不妨單獨行動，保持距離會更好。工作上宜交友，出門在外可遇到不錯的客戶。生活方面，請客吃飯反而有助於增運！

愛情運：★★☆☆☆

情緒也變化太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖中，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★☆☆

承受壓力的能力不充足，大量繁雜的事務會讓你耗去過多心力，感到浮躁不安。

財運：★★★☆☆

花錢隨性，四處散財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00朝霞紅

開運方位：正北方向

處女座

對於把握不了的事物，隱憂感強烈。

整體運：★★★☆☆

猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做門面生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。

愛情運：★★☆☆☆

今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。

事業運：★★★☆☆

無論如何都要克制住蠢蠢慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。

財運：★★★☆☆

今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

天秤座

情緒有些不穩定

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。

財運：★★★★☆

別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

天蠍座

精神恍惚，工作不在狀態。

整體運：★★☆☆☆

今天還沉浸在玩樂當中，難以收心投入工作，若不能及時調整情緒，工作將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。

事業運：★★☆☆☆

一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。

財運：★★☆☆☆

在錢財上別投機，易被騙。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00古銅青

開運方位：西南方向

射手座

平靜安穩的一天。

整體運：★★★★☆

工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，做個傾聽者更受歡迎。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合把主力放在研究、分析、自我反省上面喔！

財運：★★★★☆

業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00檸檬綠

開運方位：正南方向

摩羯座

事情別想得太過複雜。

整體運：★☆☆☆☆

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

愛情運：★☆☆☆☆

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★☆☆☆

錢財不宜外借，以免徒生事端。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00水鑽藍

開運方位：西南方向

水瓶座

快樂的一天，要接住丘比特之箭哦！

整體運：★★★★★

單身者可利用休息時間去近郊走走，帶上自己心愛的物品，為自己助助運，會有美麗的邂逅的哦！你若是精打細算起來比誰都能節省，這種風格當然大受長輩讚賞；工作積極性較高，願意吃苦。

愛情運：★★★★★

愛情運有高潮迭起的跡象，有出忽意外之外驚喜發生喔！

事業運：★★★★☆

今日的事業運旺旺，可是辛苦難免，必須費心的與人周旋交涉，多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行。

財運：★★★★☆

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00翡翠綠

開運方位：東北方向

雙魚座

團隊合作是你事業的突破點。

整體運：★★★★☆

團隊合作能在工作中起到重要的作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，傷了和氣；今天你的桃花太旺，異性、同性均有向你發出求愛信號的，不過不屬於你性取向的那方可能就成了你的「劫」。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人適合約會，感情進展快速；已婚者多抽時間彼此交流，讓心靈得到慰藉。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極點，收起拖泥帶水的工作態度。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00硃砂紅

開運方位：正北方向

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