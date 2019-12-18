每日星座運勢／處女愛情旺適合告白　不可事事依賴

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2019-12-18

牡羊座

決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

整體運：★★☆☆☆

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會不少，別做被動者，敢於表白才能把握機會；已婚者小心被捲入三角戀。

事業運：★★☆☆☆

狀態欠佳，積極性明顯不高，慵懶的態度很容易使你在一些細節上掉以輕心。

財運：★★☆☆☆

別貪圖小便宜，小心上當受騙。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00象牙白

開運方位：東北方向

金牛座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然做著同樣的事情但你並不會因此而感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。

事業運：★★★★☆

有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，好好把握！

財運：★★★☆☆

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00象牙白

開運方位：西北方向

雙子座

知性儒雅特別適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

此日是愛情幸運日，在書吧、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。

愛情運：★★★★☆

單身者只要在異性面前表現得大方一些，就不難獲得愛情；戀愛中的人適合向戀人求婚。

事業運：★★☆☆☆

情緒波動起伏，管理者易為工作分配、具體執行等事務而犯愁。焦慮與不安會讓你難以正確做出決斷，不妨相信部屬，放手讓他們做會更有成效。

財運：★★★☆☆

財務狀況穩定，借出錢財的機率高。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00檸檬綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

戀情會起小風波。

整體運：★★☆☆☆

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，對方的態度可能激烈了點，你只能多包容囉！

事業運：★★★☆☆

同情心氾濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

財運：★★☆☆☆

散財童子附身，守財不易。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00羽絨白

開運方位：東北方向

獅子座

今天不宜行動，以靜制動為上策。

整體運：★☆☆☆☆

今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的你處理疑難雜症的能力比較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯息事比較要緊。

事業運：★★★☆☆

工作方面運勢平穩，也有晉陞的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。

財運：★☆☆☆☆

金錢上不太如意，得失心也會重一點，所以不要輕易嘗試高風險的金錢遊戲。破財時看開一點。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00香檳金

開運方位：西北方向

處女座

物極必反。

整體運：★★★★★

你對戀人的依賴會讓他感到被重視，但不可事事依賴，不然會讓他感到壓力或沒安全感；今天骨子裡隱藏著許多活躍分子，充滿挑戰的工作能體現出你的能力；學學烹飪吧，和家人一起分享你的勞動成果會是件幸福的事。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，自己積極點就能得到同事間接的協助。

財運：★★★★★

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00桐花白

開運方位：正南方向

天秤座

好運暗藏在細節裡。

整體運：★★★☆☆

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

事業運：★★★☆☆

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，注意把握。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00淺海藍

開運方位：正西方向

天蠍座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★☆☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給TA鼓勵。

事業運：★★★★☆

運勢大好，有利在外辦差，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

射手座

易有口舌之爭的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集資訊，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

愛情運：★★☆☆☆

有點失落感，渴望被疼愛，可是總覺得對方不疼你。有什麼關係，可以自己愛自己呀！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。

財運：★★★☆☆

賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00桐花白

開運方位：東北方向

摩羯座

把握眼前最重要。

整體運：★★★★☆

可不要因為對方的幾個意外驚喜和幾句甜言蜜語就把自己拱手送上哦！還是先觀察看看的好；財運日漸明朗，會有不錯的商機送上門；工作難度加大，同事叫苦連天，唯獨你能冷靜應對，得益於身邊的良師益友，令你發揮更出色。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與另一半能站在同一戰線，非常齊心，相互支持，抵抗外來壓力。

事業運：★★★★☆

學習動力強，心態平和，有利學習，可多閱讀專業技術方面的書籍，能很快領悟，對目前的工作也有促進作用。

財運：★★★☆☆

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00深茄紫

開運方位：西南方向

水瓶座

為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

整體運：★★★☆☆

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

愛情運：★★★★☆

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

事業運：★★★☆☆

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00鈦晶金

開運方位：正北方向

雙魚座

人際關係和諧，外力助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

活耀的一天，穿得美美帥帥的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合一個人獨處，冷靜的做分析推理的工作。

財運：★★★★☆

金錢難題今日可望獲得解決，遇到困難時，只要多用智慧、條件交換不難找到金援者。貴人來自於長輩與老朋友。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

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