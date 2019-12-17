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每日星座運勢／射手事業易得好口碑　桃花運強強滾

2019-12-17 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-12-17

牡羊座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！

事業運：★★☆☆☆

不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。

財運：★★★★☆

隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

金牛座

生活有起有伏，需靠自己維持平衡。

整體運：★★☆☆☆

對前一段感情仍有些難以忘卻，走不出前事的陰影，容易給人逃避的錯覺。求財有利與人合作，單獨投入不易獲得進帳。喜歡因工作忙碌而帶來的快感，以讓自己遠離空虛。

愛情運：★★☆☆☆

另一半對你特別的依賴，多分一些時間給對方，你的付出也會得到同等的回報喔！

事業運：★★☆☆☆

情緒較低落，無法靜下心來投入工作，今天的工作很重要，應學會調整和放鬆心情。

財運：★★★☆☆

財運不穩定，得財勞心又勞力。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00羽絨白

開運方位：西南方向

雙子座

今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動了，成功的機率頗高。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★★☆

制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，運勢會更好。

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財就得積極的工作，偷懶懶惰則與財無緣。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕

開運方位：正東方向

巨蟹座

賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。

整體運：★★★☆☆

今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收帳，盡量爭取取得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這塊大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間少談金錢問題，一談錢易產生不愉快；單身者有機會與樂觀的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

對客戶的草率要求，也應盡力予以答覆，以免給雙方未來的關係造成隔膜。

財運：★★★★☆

多與親友互動，有機會獲得不錯的商機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00辣椒紅

開運方位：西南方向

獅子座

心靈的交流讓今天變得充實。

整體運：★★★★☆

每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友在一起溝通，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合默契，工作進展得有聲有色。桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現魅力吧。

愛情運：★★★★☆

今日你努力拓增自己的交際面，以期遇到夢中之人。不要只顧著看前方，佛已將TA變成路旁一顆不起眼的小樹。

事業運：★★★★☆

有很強的貴人運，工作中常能獲得他人的幫助，特別是外出辦公的人員能更有體會，求職者可通過他人獲取一份工作。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合在今日打理規劃你的財務問題，有閒錢時不妨花點小錢去飽餐一頓喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00芒果黃

開運方位：正東方向

處女座

勤奮能讓成績漸趨好轉。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在小區幽靜的石亭裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不好，居多是情緒不穩定所引起的，一些風吹草動都會干擾你的心情，不妨在職場製造些輕鬆的氣氛，不要把芝麻綠豆的小是看得太嚴重了。

財運：★★★☆☆

行事宜低調、守法，小心傷財勞神。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00金桔綠

開運方位：西北方向

天秤座

多留意細節方面的問題。

整體運：★☆☆☆☆

工作運很弱，雖能分辨方向，把握大局，但易因忽略細節而出錯。業務開發者面對客戶時壓力很大，需及時調整談判策略。財運欠佳，投資者面對金錢誘惑需謹慎。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易與另一半起爭執，如何與對方做有效的溝通是重要功課。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不太好咧！有點烏煙瘴氣的感覺，事情的變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

財運：★☆☆☆☆

投資前經過評估分析，切莫自以為是的投入高風險又陌生的範疇。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00咖啡棕

開運方位：西南方向

天蠍座

運勢較差，需從積極面看待事情。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者受陰連連。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

愛情運：★★☆☆☆

有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。

事業運：★★☆☆☆

職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。

財運：★★★☆☆

欠缺條理，欠系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

射手座

異性緣相當好的一天。

整體運：★★★★★

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀的異性發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的相信消息，應結合技術才能保證投資的精準性。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的日子，今天的你特別容易引來異性的目光，是個光芒四射的日子唷！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官上司，有難題時找上司就對囉！而且表現得宜容易贏得好的口碑。

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就能找到援助者。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00琉璃銀

開運方位：正南方向

摩羯座

心中有許多想法，且多能實現。

整體運：★★★★☆

今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展計劃；愛情際遇很不錯，能結識讓自己興奮的網絡情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。

愛情運：★★★★☆

俗話說小別勝新婚，夫妻、情侶間適當保持距離，可增添許多神秘感與新鮮感！

事業運：★★★☆☆

受家庭影響較大，保持家庭和睦，取得家人的支持才是上策，沒有雜務干擾的你才有可能專心去思索怎樣在工作上獲得突破。

財運：★★★★★

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00蘑菇灰

開運方位：東南方向

水瓶座

愛拼才會贏。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定咧，不要碎碎念不停，否則情人會發飆的。

事業運：★★★★☆

在實施計劃的途中，看似困難重重，實則充滿契機，不放棄，堅持下去就會看到希望。

財運：★★★☆☆

暗財運弱，正大光明的賺錢實際些！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00蘭花紫

開運方位：正西方向

雙魚座

對待愛情還需主動些。

整體運：★★★☆☆

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要有所甄別，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時可以看看，如何增強兩性互動關係之類的書籍，借鑒別人的經驗。

愛情運：★★★☆☆

桃花太多令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。

事業運：★★★★☆

若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。

財運：★★☆☆☆

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00玉米黃

開運方位：正西方向

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