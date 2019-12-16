每日星座運勢／獅子愛情旺主動出擊　財富回收時刻

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2019-12-16

牡羊座

用心瞭解他人的想法。

整體運：★★★☆☆

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人員關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

事業運：★★★★☆

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

財運：★★★☆☆

今天投機取財不適合，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00遠洋藍

開運方位：東北方向

金牛座

情緒安寧，能享受生活。

整體運：★★★☆☆

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

愛情運：★★★☆☆

有時間多陪伴戀人散散步，或是看場愛情電影，彼此都會有許多新鮮感受喔！

事業運：★★☆☆☆

身邊的同事產生意見的分歧時，最好不要對他們的觀點做出評論，安心做好自己的事情就好，以免惹麻煩上身。

財運：★★★☆☆

信用卡的使用也要小心，以免過度擴張信用導致入不敷出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00大理石灰

開運方位：西北方向

雙子座

要學會釋放發洩不良的情緒。

整體運：★★☆☆☆

總感覺不安，具體什麼原因或是有什麼讓你不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不近人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加有脾氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人應多與戀人互動，感情才能有更好的進展；單身者眼光別太高。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，雖然恨忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

財運：★★☆☆☆

游手好閒者，要賺錢困難重重。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

有受束縛的感覺，心境要平和些。

整體運：★★☆☆☆

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾澀的狀況。

愛情運：★★★☆☆

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

事業運：★★☆☆☆

隨著繁雜事物的增多，遇到阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★☆☆☆

為了表現海派，對情人，朋友，家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00艷棗紅

開運方位：西南方向

獅子座

愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，可一蹴而就。財運一般，可逛逛商場，買一些自己中意的東西，雖然有所花費，但能換來不錯的心情。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，適合主動出擊；老夫老妻呢就不妨製造點浪漫的情調吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手，把所有的精力放在早上時來衝刺，下午就可以放鬆一下囉！

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

處女座

不要只把承諾掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

投資方面有投機的衝動，千萬要留意市場的整體動態，別意氣用事。工作上比較被動，過於求快讓你出現一些不必要的小錯誤，反而耽誤很多時間。如果不去兌現，你承諾得越多，對方就越對你沒信心。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，轉移對感情的注意力，否則愈關心愈容易搞砸喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，敏感多疑的情緒會使你在工作上判斷錯誤，宜聽聽他人的意見，不要一意孤行唷！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定的一天，不是容易散財就是容易為財煩惱，還是安分點，把重心放在別的事情上面吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00深茄紫

開運方位：正東方向

天秤座

稍做改變會讓你收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天對愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒什麼大的投資機會，適合靜觀。去健身房多做做運動，有利身體健康。

愛情運：★★★★☆

今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思沒有在工作上，可是最後關頭依然可以做完手邊的工作。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的損財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00脆梅青

開運方位：東南方向

天蠍座

有意見的話與別人當面談清楚。

整體運：★★★☆☆

單身女性今天容易惹不良緋聞，如不想是非上身盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭愈加強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

事業運：★★★☆☆

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

財運：★★★★☆

多與朋友聯繫，有機會賺取外快。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00白鋼銀

開運方位：正東方向

射手座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒掌控得不錯，對另一半多花點心思，雙方能相處得很愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將休閒一下尚可，切不可把得失看得太重，反而會使自己精神緊張。工作方面，今天宜商談，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子，今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣加以檢討一番。

事業運：★★★★☆

傾向於獨立作業，在能夠發揮天賦、創意的工作領域易有突破。

財運：★★★☆☆

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制消費欲，如果想省錢，今日就別逛街囉！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00橄欖綠

開運方位：西北方向

摩羯座

過於強勢會讓人對你失去好感。

整體運：★★★☆☆

你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人事的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好效果

愛情運：★★☆☆☆

想表白？我看還是改天吧，勝算太低了。

事業運：★★☆☆☆

與上司或同事意見不統一時，言語會比較強硬，惹來誤會。

財運：★★★★☆

有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00琉璃銀

開運方位：西南方向

水瓶座

事業運極佳。

整體運：★★★★☆

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過尤而不及；為官者工作中頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且收效較快。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！

事業運：★★★★★

今日事業運真不錯，特別適合做策略擬定的工作。

財運：★★★☆☆

偏財不會聽從任何人的命令，它與人的付出也不會成正比。而你今天對它的希望比一般人都大一些，失望也將會多一些喲！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00湖水綠

開運方位：正東方向

雙魚座

注意生活中的優勢互補。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展拳腳的好機會，會受到重視。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會在朋友的幫助下展開一段新戀情，開始會有些波折，但成功的機率較大。

事業運：★★★☆☆

頗有工作激情，雖事務繁多，需盡快處理，不過你能平和心緒，認真的處理各項事務，確保進度。

財運：★☆☆☆☆

沒有財運的一天，特別容易因為迷糊或粗心大意而造成財物損失。財務工作者工作時要更謹慎小心喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00乳酪白

開運方位：正南方向

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