每日星座運勢／天秤可推行預期計劃　易有不錯效果

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2019-12-15

牡羊座

擁有幸福的負擔。

整體運：★★★☆☆

看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。

愛情運：★★★★☆

多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。

事業運：★★★☆☆

合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！

財運：★★☆☆☆

千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00香檳金

開運方位：正西方向

金牛座

旅遊運佳，適合外出散心。

整體運：★★★★☆

今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。

愛情運：★★★★☆

單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。

事業運：★★★☆☆

生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。

財運：★★★★☆

今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到零用金、獎金、紅包、禮物等等！真是令人眼紅喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00橄欖綠

開運方位：東南方向

雙子座

專業性活動為投資帶來好兆頭。

整體運：★★★★☆

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝束會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

愛情運：★★★★☆

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

事業運：★★★☆☆

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

財運：★★★★☆

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00蘋果綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

蘊藏機會的一天。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

單身者易遇到令你心動的對象，會不顧一切地投入愛河；已婚者多抽時間陪陪另一半。

事業運：★★★★★

頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00乳酪白

開運方位：正西方向

獅子座

情緒高漲的一天。

整體運：★★★★☆

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！

事業運：★★★★☆

顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！

財運：★★★★☆

容易有意外驚喜，但不宜過度投機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

處女座

歡歡喜喜的才會有好運降臨。

整體運：★★★☆☆

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得異樣的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起樂活樂活；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

愛情運：★★★☆☆

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

事業運：★★★★☆

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

財運：★★★☆☆

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00鈦晶金

開運方位：東南方向

天秤座

悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

整體運：★★★★★

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半的交流順暢，易感受到對方的愛意；戀愛中的人可規劃未來的兩人生活。

事業運：★★★★★

可推行預期計劃，易有不錯的效果。多利用人際關係，可大大減輕你的壓力！

財運：★★★★☆

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00玉髓紅

開運方位：西北方向

天蠍座

積善可求福。

整體運：★★★★☆

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

愛情運：★★★★☆

全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。

事業運：★★★★☆

健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。

財運：★★★☆☆

若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

射手座

親情溫暖著自己。

整體運：★★★☆☆

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。

事業運：★★★☆☆

有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。

財運：★★★★☆

有中小獎的機會。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00乳酪白

開運方位：正東方向

摩羯座

好好休息，確保充足睡眠。

整體運：★★★★☆

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

愛情運：★★★★☆

已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。

事業運：★★★☆☆

悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。

財運：★★★★☆

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆哦！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00艷棗紅

開運方位：東北方向

水瓶座

將心靈的視窗調至快樂頻道。

整體運：★★★☆☆

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。

事業運：★★★☆☆

頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！

財運：★★★☆☆

對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

雙魚座

桃花運相當好的日子。

整體運：★★★★★

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

事業運：★★★★☆

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

財運：★★★☆☆

財運不強，少有大財入帳，但也餓不死。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00桐花白

開運方位：正南方向

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