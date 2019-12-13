每日星座運勢／牡羊運勢旺盛收穫多　事業易得肯定

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2019-12-13

牡羊座

運勢旺盛，收穫頗多。

整體運：★★★★★

浪漫的咖啡館是情侶約會的好地方，能夠相互產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，今天對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作運佳，適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

今日是表現溫柔體貼的時刻，他想要怎樣就順著他的意思吧！

事業運：★★★★★

事業運還不錯，好運偏向知名度的提升，也就是你的表現容易得到認同與肯定，而且今日有機會掌握主導權。

財運：★★★★☆

今日的財運受到祖先長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題就可迎刃而解！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

金牛座

易沉浸於過去的時光。

整體運：★★★☆☆

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫情；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

愛情運：★★★★☆

已婚者雖常小打小鬧，但增添了不少生活情趣，感情生活多姿多彩；單身者戀愛機會多。

事業運：★★★☆☆

腦袋瓜千頭萬緒理不清，對未來產生不確定感，內心不停尋求精確的答案。

財運：★★☆☆☆

賺錢不容易，當省則省。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

雙子座

被溫暖的感覺所包圍。

整體運：★★★★☆

相親者與相親對像很是投緣，小公園或休閒廣場都是增進瞭解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是乾的勁十足呢！

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，只要結果令人興奮，過程曲折一點也沒什麼大不了。

事業運：★★★★★

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！可是辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00祖母綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

運勢平順，多留意感情問題。

整體運：★★★☆☆

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事多能順從你的安排。感情方面，已婚者對另一半的表現頗看不慣，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友情誼。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★★☆

心情十分愉悅，適合比較忙碌的工作，能在繁忙中收穫充實感，閒下來反而會讓自己心神不寧。

財運：★★★☆☆

不夠精打細算，有點迷糊,容易被人煽動唷!

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

獅子座

說出去的話很難收回。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起喜歡反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

愛情運：★★☆☆☆

今天表白要小心喔，雖然我知道你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。

事業運：★★★★☆

好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

財運：★★☆☆☆

賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00芥末黃

開運方位：正西方向

處女座

運勢低潮期。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習能動性強，若能虛心請教，突破會更加明顯。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生冷戰，壓抑的氣氛讓愛情減分；戀愛中的人溝通時間增多，但各持己見。

事業運：★★★☆☆

對很多事物都抱持著隨緣的態度，良好的心態也讓你收穫到意外的驚喜。

財運：★★☆☆☆

對於投資獲利莫抱持過高期望。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00珍珠白

開運方位：正西方向

天秤座

保持空氣暢通有利於減少流感的發生。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作質量，增加返工的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來生活，是結婚的好時機。

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通問題，以免因為溝通不良而引發後遺症。

財運：★★★☆☆

進財狀況不穩定卻有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

天蠍座

學會穩中求勝。

整體運：★★★☆☆

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找家安靜富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點滯後，需加把勁哦！

愛情運：★★★☆☆

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

事業運：★★★☆☆

做事如果不順利，就別強求，不然會使運勢更糟糕，還不如把力量集中在喜歡的事情上。

財運：★★★☆☆

可別胡亂憑直覺操作，一但火燒鈔票恐欲哭無淚唷。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00玉米黃

開運方位：東北方向

射手座

心動不如行動。

整體運：★★★★☆

今天向心儀對像表白的成功機率很高哦，需好好把握；過去那套理財方法用在今天會顯得老套，不如嘗試下新的方法，效果會更佳；工作熱情高漲，說到的事急於趕快做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

與異性朋友的關係融洽，有戀愛機緣，單身者有暗戀對象可大膽表達愛意。

事業運：★★★★☆

精力充沛，活力十足，專心於工作，一定會出色的完成任務。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

摩羯座

積極一點，機會就多一點。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

事業運：★★★☆☆

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

財運：★★☆☆☆

小心賺取不法之財而引來官非！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00大理石灰

開運方位：西北方向

水瓶座

身體欠佳，心情比較沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適讓自己做什麼都提不起勁來。工作方面比較鬱悶，繁重的任務無法按時完成，讓自己倍感沮喪。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多注意腳下才好。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點力不從心，偏偏壓力重重，自己得想辦法克服喔！

財運：★★☆☆☆

還是安心的去求正財吧！偏財今日很不適合你，涉及到的情況太複雜了。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00橄欖綠

開運方位：正西方向

雙魚座

感情出現微妙變化，應加強溝通。

整體運：★★☆☆☆

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有個別同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

愛情運：★★☆☆☆

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

事業運：★★★☆☆

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

財運：★★☆☆☆

開銷多，金錢流動性強。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00青金石藍

開運方位：東南方向

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