每日星座運勢／雙子有機會獲主導權　財運令人羨慕

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2019-12-12

牡羊座

今天需在工作上加強表現。

整體運：★★★☆☆

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀轉向。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果硬梆梆的自己會吃悶虧的。

事業運：★★★☆☆

接受任務時要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而完不成目標。

財運：★★★☆☆

別太投機，小心損財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00桐花白

開運方位：西北方向

金牛座

運勢較低，給自己信心，不要垂頭喪氣。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。

事業運：★★☆☆☆

挫折感較大，內心渴望有收穫卻事與願違，產生負面思考的機率很高！

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00金桔綠

開運方位：正西方向

雙子座

越具挑戰越能激起你的興趣。

整體運：★★★★★

投資理財上不宜採取保守穩固的方式，應隨市場的變動而及時進行應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌他就能做出相應的反應，為此你會感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的場景。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多的瑣碎小事也難不倒你。

財運：★★★★☆

財運好得令人羨慕，只要積極的運作，得財特別的順心，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00萊姆黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

時間觀念有待提高。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財失誤。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手做做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷誤的機會高。

財運：★★★★☆

有機會進財，不過天上不會掉金幣，想賺錢的話就應主動開發財源，多向外發展。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00夕陽橙

開運方位：正西方向

獅子座

選擇機會頗多。

整體運：★★★★☆

單身者感情世界豐富多彩，但你並不知道自己的感情可以交給誰；對財富的追求很積極、很努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能使合作成功。

愛情運：★★★☆☆

今日你在求偶的過程中往往受他的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下很容易放棄。幸福主要是兩個人的事，應相信自己的感覺。

事業運：★★★★★

今天事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天。

財運：★★★★☆

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00深茄紫

開運方位：東北方向

處女座

舉棋難定。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者，面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

事業運：★★☆☆☆

做事比較的拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

財運：★★★☆☆

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00脆梅青

開運方位：正東方向

天秤座

忙碌的一天。

整體運：★★★☆☆

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖囉，愈是亂想會愈孤單的咧！

事業運：★★☆☆☆

待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。

財運：★★★☆☆

金錢耗損的機率不高，容易損財大多是消耗在親人身上。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

天蠍座

愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★☆

有機會單獨與異性相處，不要錯過，將真實的一面展現出來成功的機率高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守住較多錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

愛情運：★★★★☆

今天你的直率坦誠能打動對方，偶爾顯露的缺點反而讓對方感覺到你的真實、你的可愛。懂得保持與對方心靈的默契，又能增添勝算。

事業運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，做事衝動，魯莽的行為會給工作帶來諸多不便，影響到同事之間的相處。記住，凡事應三思而後行。

財運：★★★★★

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00香吉士黃

開運方位：正南方向

射手座

壓力較大，自我壓抑感比較重。

整體運：★☆☆☆☆

太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅也得快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬菜，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★☆☆☆☆

容易為情傷心落淚的日子，看開點，明天會更好。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內，否則會搞得一身烏煙瘴氣。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00桐花白

開運方位：正西方向

摩羯座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是選擇，你選擇快樂你便會快樂。新潮MM今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇工作機緣。

愛情運：★★☆☆☆

凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。

事業運：★★★★☆

與人互動頻繁，易在職場中結識新朋友，並有機會成為你工作上的合作夥伴，應該多把握住機會。

財運：★★★☆☆

容易被煽動，容易導致財務狀況波動不穩定。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00脆梅青

開運方位：西北方向

水瓶座

勇於承認錯誤好過逃避責任。

整體運：★★☆☆☆

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！

事業運：★★★☆☆

作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。

財運：★★☆☆☆

賺錢能拚命，花錢也很拚命的一天。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00薔薇粉

開運方位：正東方向

雙魚座

快樂要自己製造。

整體運：★★★★☆

有默契的情侶即使坐在沙發上聊白日夢也會感到溫馨浪漫，因為有對方在身邊相伴就已心滿意足；事業上前期的努力與付出，在今天有機會得到回報；財運方面維持現狀，不會有太大變化。

愛情運：★★★★☆

夫妻生活會出現一些小波瀾，但影響不大；單身者多參加聯誼活動，易有奇緣。

事業運：★★★★☆

工作上你會產生一種緊迫感，使得你能更積極主動的去工作。

財運：★★★☆☆

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00水鑽藍

開運方位：東南方向

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