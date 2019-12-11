每日星座運勢／摩羯愛情可開花結果　創意易獲稱讚

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2019-12-11

牡羊座

情緒較低落，感慨頗多。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如：健身操，會讓身心愉快。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。

財運：★★★☆☆

賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00竹葉青

開運方位：正西方向

金牛座

特別需要冷靜的一天。

整體運：★☆☆☆☆

感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬不要影響到老闆的情緒，那樣只會讓你陷於更糟的處境。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人對感情易產生不安全感，胡亂猜疑另一半，則會激怒對方，對感情不利。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，其實這與你的面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

財運：★★☆☆☆

擅用分析力來理財固然好，然而考慮太多恐錯失良機。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00鈦晶金

開運方位：西南方向

雙子座

心情不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者，為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段；單身者容易在家人的撮合下結識不錯的異性！

事業運：★★☆☆☆

自信不足，遇到難題容易退縮，缺乏戰勝自我的勇氣。

財運：★★☆☆☆

隨性之下，錢花去哪裡常搞不清楚咧！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00祖母綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

味覺靈敏且很有口福的一天。

整體運：★★★★☆

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者注意把握。

愛情運：★★★☆☆

有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！

事業運：★★★★☆

可在具有創造性的工作領域中發揮出能量，不過在聽取意見與建議方面稍有欠缺。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合計劃財務問題！工作上與錢有接觸者，要特別謹慎小心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

獅子座

寬恕曾經傷害自己的人。

整體運：★★★☆☆

今天意外開支大大超過平時，不注意控制會出現勒緊褲腰帶過日子的危險。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

愛情運：★★★☆☆

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

事業運：★★★☆☆

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，適合進不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

處女座

動力十足，喜歡挑戰。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

外表上看似很灑脫，而內心卻有點寂寞孤單的心境。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的事項被上司不斷的修修改改。

財運：★★★☆☆

出手大方，慷慨的一天，荷包有錢不容易留住。適合請客來經營人際關係。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00鈦晶金

開運方位：正西方向

天秤座

平淡的日子，過得悠閒自在。

整體運：★★★☆☆

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

愛情運：★★★☆☆

有異性向你大獻慇勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。

事業運：★★★☆☆

要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！

財運：★★★☆☆

易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00橄欖綠

開運方位：正東方向

天蠍座

克制衝動的脾氣。

整體運：★★☆☆☆

工作中與同事有點小摩擦，但也不要大動肝火，包容一些小事能更好地維持和諧的人際關係。財運尚可，但是大手大腳的習慣不加約制，就會讓財神爺逃得越遠。已婚者與伴侶之間多進行互動有助瞭解雙方的思想動態。

愛情運：★★★☆☆

佔有慾較強，想要控制另一半，與其刻意去把握，不如給對方充分的空間，彼此信任。

事業運：★★☆☆☆

很想在同事面前表現一番，卻很容易就扮演了濫好人的角色。

財運：★★★☆☆

收入上較平穩，沒有多餘的財路也較少因為應酬而損財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00萊姆黃

開運方位：東北方向

射手座

敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

整體運：★★☆☆☆

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

愛情運：★★☆☆☆

有機會遇到心儀的對象，別急於表白，先想想如何給對方留下好印象吧。

事業運：★★☆☆☆

容易動怒，會為一點小事而與他人發生爭執，也因此良好形象受到損害。

財運：★★★☆☆

貨比三家不吃虧，能買到自認物美價廉的商品。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00桐花白

開運方位：西北方向

摩羯座

愛情可望開花結果。

整體運：★★★★★

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對像從神往向現實轉變；與別人合作的投資項目，有機會喜獲豐收；工作上獨特的創意能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

愛情運：★★★★★

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電製造點樂趣吧！

事業運：★★★★☆

事業運較佳，雖然忙碌了點，但收穫上會偏向於名聲的獲得，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★★★

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00湖水綠

開運方位：西北方向

水瓶座

在工作上不可放入私情。

整體運：★★★★☆

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍的事務，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用資訊，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬梆梆喔，否則會使愛情運降溫。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00脆梅青

開運方位：西北方向

雙魚座

學習能動性很強。

整體運：★★★☆☆

因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握你會發現意想不到的樂趣！

財運：★★★☆☆

膽大心細，投資注意看好大方向！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00大理石灰

開運方位：西南方向

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