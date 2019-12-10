每日星座運勢／雙魚愛與不愛直接說　財運水漲船高

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2019-12-10

牡羊座

心中有目標，積極向前。

整體運：★★★★☆

工作積極性頗高，主動找事做，對同事也特別熱情，工作氛圍和諧，雖然忙碌，但收穫到快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入一段戀情。財運一般，不宜投機。

愛情運：★★★★☆

今日你對自己的魅力非常有信心，也非常瞭解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣分隨時都可能降臨。

事業運：★★★★☆

易得領導器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在細節方面卻很難拿定主意，關鍵時刻需拿出你的魄力才好。

財運：★★★☆☆

花錢的企圖心有點強，有閒錢時就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

金牛座

好運旺旺來，連走路都來風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，且你能手到擒來，令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起，不妨再勇敢些，向對方表白，成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀上朋友在家開個Party會很開心。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，很想粘著對方，可以耍點野野的小脾氣來助興喔！

事業運：★★★★☆

面對工作中的狀況不再那麼思前顧後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決途徑。

財運：★★★★☆

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

雙子座

戀情可望明朗化，化解誤會。

整體運：★★☆☆☆

今天的愛情濕度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶座是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習質量影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

愛情運：★★★☆☆

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

事業運：★★☆☆☆

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

不利投機，因為易患得患失。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

工作進展緩慢，感覺壓力增大。

整體運：★☆☆☆☆

工作上要有計劃，方可避免出現手足無措的局面。閒暇之餘，別到處亂跑，累得筋疲力盡不說，還易影響工作狀態。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣太僵硬，易發生不愉快。

愛情運：★☆☆☆☆

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好了！

事業運：★★☆☆☆

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動不在你預期中，你對於突如其來的變化容易產生適應不良感覺。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，動作愈大損失愈多，可別胡亂投資或賭博，以防肉包子打狗一去不回。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00淺海藍

開運方位：正南方向

獅子座

浪漫只屬於有準備的人。

整體運：★★☆☆☆

感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進誤區。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。

愛情運：★★★☆☆

單身者社交場合裡，在閒談中會不知不覺的吸引異性，有戀愛的機會，好好把握。

事業運：★★☆☆☆

工作不如預期順利，準備工作做得不足，讓你接二連三的突發狀況。找人幫忙將是最好的解決辦法。

財運：★☆☆☆☆

財運不太好，求財顯得勞心費力，得財時又會招惹口舌上身。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00水鑽藍

開運方位：西北方向

處女座

強出頭吃虧的是自己。

整體運：★★★☆☆

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一味的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★☆☆

思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。

財運：★★★☆☆

財來財去，不知道把錢花哪去了！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00芥末黃

開運方位：正北方向

天秤座

運勢起伏，心態要擺穩。

整體運：★★★☆☆

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情破壞不少。工作上需打起精神來，把百分百的熱情都投入到工作中，因為上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對日後的工作發展有很大的影響。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

事業運：★★★☆☆

顯得懶散，有放縱自我的傾向，多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

財運：★★★★☆

對金錢的敏銳度較高，偏財運不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

天蠍座

有想找人傾訴的慾望。

整體運：★★★☆☆

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你有點想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱的悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶約會不妨多換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。

事業運：★★★☆☆

要注意收斂一下衝動火暴的情緒，當大家都對你退避三舍時需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！

財運：★★★☆☆

「動中生財」，跑得愈勤，賺得愈多。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00淺海藍

開運方位：正南方向

射手座

今天心情不錯，保持良好的狀態。

整體運：★★★★☆

工作上的事情完成得比較順利，工作例會要注意發言方式，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

愛情運：★★★☆☆

一個人靜靜的獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00遠洋藍

開運方位：正北方向

摩羯座

情緒波動太大，易與另一半發生爭執。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火索，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。

事業運：★★★☆☆

心態很好，雖然面臨較大的工作壓力，但你多能樂觀對待。

財運：★★☆☆☆

用心理財，小心透支。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

水瓶座

口舌紛爭多，少加入說是道非的漩渦。

整體運：★★★☆☆

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是保持距離好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，多留意物品的保質期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身朋友就專心工作吧！

事業運：★★★★☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，新領域或新任務的挑戰能讓你精神亢奮。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

雙魚座

愛與不愛直接說出來就好。

整體運：★★★★★

感情的培養總有結束的時候，拖泥帶水會令對方心生反感，今天便是個不錯的澄清時機。步步為營的投資策略令你斬獲頗多，財運更是水漲船高；懂得活學活用，收穫會更加明顯。

愛情運：★★★★☆

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

事業運：★★★★☆

今日的事業運旺旺，可是辛苦難免，必須費心的與人周旋交涉，多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行。

財運：★★★★★

有收到禮物或禮金的機會喔！有機會呢可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00香檳金

開運方位：西北方向

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