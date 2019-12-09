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每日星座運勢／水瓶工作易有成就感　投資易有收穫

2019-12-09 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-12-9

牡羊座

想到就能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然較為辛苦，但並不影響獲得勞動成果時的喜悅。工作實力得到較大程度的彰顯，且得到上司、同事的認同。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★★

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。

財運：★★★☆☆

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化進行的策略，一部份拿去儲蓄，一部份拿去繳帳單，一部份當零用錢！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

金牛座

愛情運走高的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人一句暖心的話，一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別呆在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會流失很快，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

事業運：★★★☆☆

面對紛繁冗雜的事務讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00檸檬綠

開運方位：西南方向

雙子座

運勢平淡而蘊含轉機。

整體運：★★★☆☆

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛學分的好時機。得道者多助，失道者寡助，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利自己的方向發展。

愛情運：★★★★☆

浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，持續性不好，要注意不要草率行事，經手的事情要檢查一番。

財運：★★★☆☆

因恐有付出與收穫不成正比現象。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00秋葵綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

能量的蓄積要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午間做好休息對工作極有幫助。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合扮演配合聽話的角色，依規行事較妥當，不妨趁著午間休息去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

財運：★★★★☆

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得需要費點腦力與心力。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00杜鵑粉

開運方位：西北方向

獅子座

不可妄加猜測別人的行為。

整體運：★★☆☆☆

在同事的言詞還沒有明確表達清楚之前，若是你聽錯話會錯意會令你很難堪。與異性朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間就能從中發現投資的新方向。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，雖然有心動的感覺，但戀情進展不易；已婚者容易感受到另一半的強勢。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可，可是你依然必須秉持吃苦耐勞的精神來打理一切！

財運：★★★☆☆

花錢相當隨性，多用在享受，玩樂，旅遊上。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

處女座

惰性橫行期間讓學習者有些苦悶。

整體運：★★★☆☆

學習上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

愛情運：★☆☆☆☆

消極、負面、極端的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★★★☆

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

財運：★★★★☆

判斷準確，容易得財哦！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00乳酪白

開運方位：東南方向

天秤座

差強人意的一天，處事過於感性。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

愛情運：★☆☆☆☆

危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。

事業運：★★★☆☆

會遇到一些非常愉快的事，你的激情也很快被激發出來，讓你能很好地投入到工作中。

財運：★★★☆☆

投資新興產業有較大的風險，注意把握好方向。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00珠貝白

開運方位：正北方向

天蠍座

不要盲目跟風，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔大跟頭哦；父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈；就讀或從事藝術類的學生或工作者易得到專業人事的賞識。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什特殊變化，兩性間可以平和相處！

事業運：★★★★☆

懂得忙裡偷閒，能從工作中找到樂趣。

財運：★★★☆☆

今天有喜歡花錢的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上面。股票族宜在今日做短線運作，見好就收。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00翡翠綠

開運方位：正北方向

射手座

與「難過」絕緣！

整體運：★★★☆☆

今天發生的小碰撞反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！

愛情運：★★★★☆

魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。

財運：★★☆☆☆

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

摩羯座

適合遠離人群。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯繫，也極富浪漫情調！

事業運：★★★☆☆

看似風平浪靜，但難題仍不可避免。與其帶著急躁情緒解決，不如暫時將煩惱放下，待心情平靜再重新面對。

財運：★★★☆☆

理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀

開運方位：正南方向

水瓶座

財運佳，投資易有收穫。

整體運：★★★★★

今天容易有不錯的收入，特別是與人合作的項目，容易看到成效，收益不錯。偏財運也很旺盛，可以玩玩樂透試試手氣。今天少有時間談情說愛，會把心思投入到工作當中，動力很強，易有成就感。

愛情運：★★★★☆

今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會都很不錯咧！

事業運：★★★★☆

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！可是辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★★★

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是今日眼光不錯，容易選到物超所值得好東西。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

雙魚座

情緒時好時壞。

整體運：★☆☆☆☆

情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。

愛情運：★☆☆☆☆

感情問題棘手的一天，用包容的心來解決疑難雜症，死鴨子嘴硬可是會自討苦吃的咧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，謹防衝動莽撞的態度，盡可能的讓自己獨處，否則容易心浮氣躁。

財運：★★☆☆☆

有貪小財的傾向，宜防因小失大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00深海藍

開運方位：正北方向

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