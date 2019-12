小孟塔羅：迎接新年！我2019年底能踢掉哪種衰運？

圖/Stocksnap 分享 facebook 屋漏偏逢連夜雨,這個成語主要在說明,當你已經夠倒霉了,還遇到火上澆油的打擊。正所謂事出必有因、無風不起浪,我們可以主動出擊,找出衰運發生的源頭,才能快點把它甩開。憑你的直覺選一張牌,讓塔羅牌告訴你,2019年底能踢掉哪種衰運?

請憑直覺選擇一張牌。 圖/小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者:Rachel Paul, Martina Rossi(Tarot of the Little Prince)

A:自私的壞人。(惡魔牌正位)

牌面上的國王、政治家跟坐在地上喝酒的人,都被拷上了鐵銬。

A:自私的壞人。(惡魔牌正位) 分享 facebook

這張牌表示有些人只顧自己的利益,願意去做任何事以得到他們想要的。當你成為他的礙事者時,他們會不留餘地掠奪你的資源。小孟老師在此恭喜你,你在年底會發現壞人的真面目,儘管傷心但你會採取必要的措施,避免自己成為他人的犧牲品。

B:逝去的痛楚。(聖杯五正位)

牌面上有一個趴在地上掩面哭泣的人,地上有二個翻倒水的杯子。

B:逝去的痛楚。(聖杯五正位) 分享 facebook

這張牌表示當你抓著已經失去的東西不放,讓自己停駐在過往記憶時,會讓自己變得萎靡不振,甚至可能併發心理疾病。小孟老師在此恭喜你,也許經由他人話語的點醒,抑或自己不想再這樣過日子,你在年底會漸漸讓自己釋懷放下,並嘗試往前方邁進。

C:退縮的停擺。(寶劍三正位)

牌面上有三把鋒利寶劍,交錯在紅玫瑰的脖子上。

C:退縮的停擺。(寶劍三正位) 分享 facebook

這張牌表示退縮只會使事情變得難上加難。也許你得持續忍受不平等的狀態,但事情並不會因此而有所改變,只會讓你受限其中、不停輪迴。小孟老師在此恭喜你,你在年底將有勇氣為自己發聲,你可以在過往曾退縮的地方,選擇用不同的方式應對。

D:擺爛的狀況。(高塔牌正位)

牌面上的飛行員和乘客,從失事的飛機上摔落下來。

D:擺爛的狀況。(高塔牌正位) 分享 facebook

這張牌表示一顆老鼠屎壞了一鍋粥。在團體裡面若有人不願合作,或表面說一套背後做一套,除了會拖累整體的進度,還有可能製造更多的問題。小孟老師在此恭喜你,你在年底會糾出這些個狀況,並積極跟對方溝通,讓事情往好的方向轉動。

E:不明的發展。(寶劍八正位)

牌面上有八支插在地上的寶劍,男子和狐狸一同坐在石碑上。

E:不明的發展。(寶劍八正位) 分享 facebook

這張牌表示你有尚未實現的期盼。例如:你付出了許多努力創業,但事業依然在晦暗不明、時好時壞的狀況。小孟老師在此恭喜你,你在年底會順利找出徵結點,當你開始一一做出調整後,你會發現事情將有所好轉,能讓你看到堅持下去的希望。