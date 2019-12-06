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小孟塔羅：迎接新年！我2019年底能踢掉哪種衰運？

2019-12-06 10:01聯合新聞網 小孟

圖/Stocksnap
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屋漏偏逢連夜雨，這個成語主要在說明，當你已經夠倒霉了，還遇到火上澆油的打擊。正所謂事出必有因、無風不起浪，我們可以主動出擊，找出衰運發生的源頭，才能快點把它甩開。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2019年底能踢掉哪種衰運？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
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塔羅牌圖作者：Rachel Paul, Martina Rossi(Tarot of the Little Prince)




A：自私的壞人。(惡魔牌正位)

牌面上的國王、政治家跟坐在地上喝酒的人，都被拷上了鐵銬。

A：自私的壞人。(惡魔牌正位)
A：自私的壞人。(惡魔牌正位)
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這張牌表示有些人只顧自己的利益，願意去做任何事以得到他們想要的。當你成為他的礙事者時，他們會不留餘地掠奪你的資源。小孟老師在此恭喜你，你在年底會發現壞人的真面目，儘管傷心但你會採取必要的措施，避免自己成為他人的犧牲品。

B：逝去的痛楚。(聖杯五正位)

牌面上有一個趴在地上掩面哭泣的人，地上有二個翻倒水的杯子。

B：逝去的痛楚。(聖杯五正位)
B：逝去的痛楚。(聖杯五正位)
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這張牌表示當你抓著已經失去的東西不放，讓自己停駐在過往記憶時，會讓自己變得萎靡不振，甚至可能併發心理疾病。小孟老師在此恭喜你，也許經由他人話語的點醒，抑或自己不想再這樣過日子，你在年底會漸漸讓自己釋懷放下，並嘗試往前方邁進。

C：退縮的停擺。(寶劍三正位)

牌面上有三把鋒利寶劍，交錯在紅玫瑰的脖子上。

C：退縮的停擺。(寶劍三正位)
C：退縮的停擺。(寶劍三正位)
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這張牌表示退縮只會使事情變得難上加難。也許你得持續忍受不平等的狀態，但事情並不會因此而有所改變，只會讓你受限其中、不停輪迴。小孟老師在此恭喜你，你在年底將有勇氣為自己發聲，你可以在過往曾退縮的地方，選擇用不同的方式應對。

D：擺爛的狀況。(高塔牌正位)

牌面上的飛行員和乘客，從失事的飛機上摔落下來。

D：擺爛的狀況。(高塔牌正位)
D：擺爛的狀況。(高塔牌正位)
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這張牌表示一顆老鼠屎壞了一鍋粥。在團體裡面若有人不願合作，或表面說一套背後做一套，除了會拖累整體的進度，還有可能製造更多的問題。小孟老師在此恭喜你，你在年底會糾出這些個狀況，並積極跟對方溝通，讓事情往好的方向轉動。

E：不明的發展。(寶劍八正位)

牌面上有八支插在地上的寶劍，男子和狐狸一同坐在石碑上。

E：不明的發展。(寶劍八正位)
E：不明的發展。(寶劍八正位)
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這張牌表示你有尚未實現的期盼。例如：你付出了許多努力創業，但事業依然在晦暗不明、時好時壞的狀況。小孟老師在此恭喜你，你在年底會順利找出徵結點，當你開始一一做出調整後，你會發現事情將有所好轉，能讓你看到堅持下去的希望。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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