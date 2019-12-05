2020工作運最好三名VS最壞三名！射手壓力增加、巨蟹超越以往

圖／Stocksnap 分享 facebook 工作運勢的好壞一直以來都相當重要，不管是優點或是缺點，若我們能預先做好準備，就能使職場上的事情進行得更加順利，而在2020年的工作運勢上，有誰需要好好休息？又有誰需要對好運趁勝追擊？就讓我們來揭曉，12星座2020年工作運最好三名與最壞三名吧。

最壞排行榜

第三名：射手座

壓力增加 作息變亂

射手座的朋友2020年在工作上會較於奔波勞碌，壓力頗大，容易無法控制的靠吃來發洩情緒，若有抽菸、喝酒、喝飲料的習慣，也會有抽更多喝更兇的傾向。特別要留意生活作息的平衡，才不會影響工作的效率。今年必須要注意養生才行。另外你也會感覺到工作上壓力跟責任越來越多，或總是遇到你不擅長處理的事要面對， 但這對你來說也是一個最佳的磨練機會，只要你願意其實你都辦得到，老天爺不會給你一個無法跨過的考驗，而且只要這段時間磨練過去，未來就會有升官加薪的機會喔！要堅持住喔。

開運色系：紅色系

第二名：金牛座

計畫生變 勞心勞力

金牛座朋友在2020年工作上容易遇到計畫趕不上變化的情況，對於凡事按部就班的金牛朋友來說，會容易煩躁跟沒安全感，進而影響了工作心情與態度，但這也是提醒你在工作上要練習有快速的心情轉換能力。另外在這一年你會發現怎麼工作上的苦差事，常常都跟你有關係，似乎付出的越多反而越辛苦，讓你的心情感到不太公平。建議你在2020年這段時間要耐心沉著的面對，這樣的狀況會讓你容易想在2020年換工作，但這段時間其實不適合做變動喔，建議在耐心等等，因為2021年會是最好的時機。

開運色系：綠色系

第一名：牡羊座

較為吃力 精疲力盡

牡羊座的朋友工作上在2020年會有心情較苦悶的感覺，好像不管怎麼做都讓你覺得吃力不討好，努力當然會讓你邁向成功，但這年比較難用走捷徑的方式讓工作事半功倍，只好一步步土法煉鋼。而且這一年特別容易因為工作身體太過操勞，每天都有精疲力盡的情況，建議在下班之後要好好經營生活，只要是喜歡的有興趣的都多方嘗試，也可以趁休假時間好好安排旅遊行程，只有在生活上讓自己充滿喜悅，才能好好的釋放工作上的壓力，建議不要對自己太過嚴苛，該休息就要好好休息，把煩躁擔憂轉為開發興趣，會讓你境隨心轉，發生好事。

開運色系：粉紅色系

最好排行榜

第三名：巨蟹座

超越以往 拓展人脈

巨蟹座的朋友工作上在2020年有機會接觸不同以往的人際關係，這對你來說會是一波新的人脈，要好好把握共同出遊及團體活動的機會，因為這些日後都會有可能成為你的新商機，也有機會認識不只一位的貴人，可以說是人脈運勢非常強，工作上的困難也有機會因為良好的人際關係，讓事情逢凶化吉，正所謂「有關係，就沒關係。」在這樣好運氣的推波下，你應該如何展現自己就顯得相當重要，可以重新打理自己給人的形象，若過去人際相處上有不喜歡方式，也可以藉由這次重新朔造自己形象時一次改變，打開更大更廣的人生格局。

開運色系：咖啡色

第二名：天秤座

脫穎而出 保持謙虛

天秤座的朋友2020年在職場上你的表現相當優異，讓人感覺你歷練豐富職場競爭力非常強， 很多人會視你為值得學習的範本，在這段時間如果有人想跟你互相學習交流，或是請教你的成功心路歷程，你也可以虛心交流一些真實的意見，雖然是別人來請教你，但在對話與相處上你會得到對你有幫助的新想法，並且遇到值得讓你學習得人事物，而且因為你閃耀奪目，卻又謙和待人，會讓人對你有極佳的印象，同事之間也會因為你的低調不囂張，在日後相處上更願意幫助你一把。2020年還可能因為謙虛而認識重要的貴人喔！

開運色系：金色系

第一名：摩羯座

扶搖直上 金蟬脫殼

摩羯座的朋友2020年在業績上會有相當亮眼的表現，時運當頭的你很適合在業績方面趁勝追擊，讓業績跟著你的好運氣同步飆漲！而過去一直埋頭苦幹的你，現在終於嶄露頭角，在2020年你會是團體中矚目的焦點，你過去的努力成果大家都有目共睹，其他人甚至會暗暗的佩服你堅毅並且使命必達的性格，而你可以好好利用這段時間跟各界好友打好關係，除了這段時間人脈增長會相當順利之外，還能輕鬆地讓自己名聲大大的加分！一定會有人羨慕或忌妒你，但你知道這一切得來不易，若有人忌妒你也別往心裡去，因為這是對方肯定你的成就的最好證明。

開運色系：黃色系

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※ 提醒您：抽菸，有礙健康