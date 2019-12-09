殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

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殺破狼占星2020年12星座整體運勢（上）（白羊座～處女座）

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2020年白羊座整體運勢：

整體運勢：★★★ 3顆星

工作運方面，隨著木星自2019年12月進入白羊座的志業宮位，並受到日月蝕影響，在職場上煩悶已久的白羊座，2020年終於能看到工作的曙光，有機會轉換到新的領域發展，即便工作已經很穩定的白羊座，2020年也會接掌新的職務，升任主管職，或是轉戰較有挑戰性的單位工作，會是事業、工作領域上大破大立的一年，特別是在2019年12月～2020年1月左右，以及2020年7月，工作會面臨重大的變動，某些白羊座會因為工作而搬家，有可能被外派到海外工作，或是調派到異地接掌重要的職務，這些變化可一掃這兩年在職場上的滯鬱感，至少脫離了僵固的體系，開創新的可能性。

對於要找新工作的白羊座，有個非常好的消息，在4月～8月初，金星會待在面試宮位，這段時間的面試運極佳，想轉換跑道的白羊座，上半年會非常順利。下半年火星進入白羊座後，會在白羊座退行，待上8個月左右的時間，火星會與志業宮位的木星、土星、冥王星逐漸呈現4分相位，白羊座2020下半年會陷入瘋狂的忙碌狀態，有別於先前在職場上不知為何而戰的狀態，2020年中所有的挑戰絕對值得白羊座投資心力。在此提醒白羊座，2020年上半年會是轉換工作很重要的關鍵，而下半年則必須花比較多的心力去紮根，到了2021年，土星會正式離開志業宮位，你會發現所有的付出都十分值得，在工作領域會穩定下來。

人際關係方面，2020年星相變化比較複雜，土星會在2020年3月～7月初進入到白羊座的人際關係宮位，即便不怎麼喜歡鬥爭與變動的白羊座，3月～7月初會在人際關係上陷入瓶頸，可能因為一些事情造成周遭的人事有些變動。進入人際關係宮位的土星會與金錢宮位的天王星呈現4分相，3月～7月初要注意與人的金錢往來容易發生糾紛，造成你脫離某個社交圈。職場上也容易有些不愉快的事件，使你選擇離開目前的工作環境。某些白羊座則可能面臨一些朋友生老病死，感到人世間的無常。有心挑戰外派工作的白羊座，3月～7月初，隨著金星在交通宮位的順逆行，不斷需要出差。容易對於跨文化的衝擊感到不適應，不過下半年土星會退行回志業宮位，人事的不愉快將會稍微淡化，直到2021年，土星再度進入到人際關係宮位，會需要學習新的人際關係功課。

旅遊運會是白羊座2020年最為幸運的部分，金星會在2020年4月進入旅遊宮位，一直待到8月初，5月會在旅遊宮位退行。許多白羊座會頻繁的到外地工作或旅行，如果是出差，獲得的差旅待遇會十分優渥，即便只是出門去玩，也會獲得升等的好康機會。然而要提醒白羊座，金星在旅遊宮位退行時，也會遇到較為不理想的服務品質，即使旅店與交通方面的票券升等了，也會因為某些事件而導致旅遊不太愉快。提醒白羊座5月～6月份金星退行期間，出門去玩容易敗興而歸。特別是6月份的月蝕會發生在遠行宮位，在外地可能發生不可預知的事故，容易丟掉貴重物品，或是遇到小偷、扒手與不友善的對待。7月下旬～8月的旅遊運勢會比較好。

學習運方面，金星4月～8月會進入到白羊座的學習宮位，這段時間白羊座的考試運勢也非常好，對於準備升學考試的白羊座會十分有利，在金星的加持與幫助下，白羊座極可能進入比自己預期還要理想的學校就讀。如果是需要報考公職或是參加任何資格檢定的白羊座，4月～8月會順利通過考試，進入理想的單位，或是通過資格認證。在學的白羊座，過去怎麼唸都不得要領的科目，會遇到非常優秀的指導者，突然開竅。不過此時也容易發生師生戀，要特別提醒白羊座，金星會在8月之後離開學習宮位，在學習方面所結下的緣份比較無法長久。

感情運方面，2020上半年會有一些桃花出現，特別是4月～8月可能會因為旅遊，而有怦然心動的邂逅，然而感覺都不太能長久發展，下半年火星進入白羊座後，白羊座的生活會更為忙碌，比較無心經營情感關係，如果想談個小戀愛，請把握上半年一直到8月以前的時間。已經有交往對象的白羊座，4月～8月初，受到金星在交通宮位順行與逆行的影響，與喜歡的人常常分隔兩地，6月的月蝕會發生在遠行宮位，某些白羊座在此時面臨必須與交往對象長期遠距的可能，使得兩人在情感關係上較為辛苦。如果是單身的白羊座，也容易因為網路與旅行的機會認識新對象，但這個對象與你之間的距離較為遙遠，甚至必須飄洋過海才能與對方見面，因此如果白羊座想在2020年談戀愛，相思會比相處的時間還多，要有遠距戀愛的心理準備。

健康運方面，火星會在2020年6月之後進入白羊座，待在命宮影響8個月，許多白羊座下半年會呈現嚴重過勞的狀況，感覺體力消耗較為迅速，十分疲累。整個下半年要注意血光之災，容易發生意外傷害，甚至會必須復健半年以上的時間，某些身體器官嚴重發炎，必須要動手術治療，2020年火星對白羊座的影響不容小覷，某些白羊座甚至會突然在下半年面臨生死交關的問題，提醒白羊座2020年下半年要特別注意身體健康與人身安全，即便沒有生病，也會因為工作而嚴重過勞，天天都很疲累。

家宅運方面，2020年的日月蝕同時影響著家宅與志業宮位的軸線，許多白羊座會因為工作的因素離家或搬家。特別是1月與6月，家宅會有異動的狀況，對白羊座來說，整個生活圈會有較大的波動。1月與6月的日月蝕也需多注意家人的身體狀況，此時家人容易發生令你較為擔憂的問題。1月與6月容易與家人吵架、爭執，某些白羊座甚至因此負氣離家。家宅環境狀況在1月與6月也比較不理想，與鄰居關係不佳，容易發生糾紛，1月與6月也要當心家中爐火、電器使用，同時注意門戶安全，1月與6月容易遭小偷。7月過後，家宅狀況才會逐漸穩定下來。

整體而言，2020年白羊座在事業上會有新的突破，終於脫離一些束縛，可以從事自己想做的事務。想要轉換工作領域，或是希望在職場上打下重要基礎，必須好好的把握2020年。下半年會有過勞動的狀況，有時間請多休養生息。

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2020年金牛座整體運勢：

整體運勢：★★★ 3顆星

學業運方面，學業方面的問題困擾金牛座已久，受到土星與冥王星長期座落在學業宮位的影響，許多金牛座陷入對於知識追求的種種疑惑，有些金牛座遠赴海外尋求答案，或是遁入宗教領域找尋真理的解答。不過，自從2019年12月木星進入金牛座的學業宮位後，開始能在自己的專業領域上尋求到定位，專精在自己喜歡的領域中。在海外生活與求學的金牛座，原本對海外生活極不適應，卻會因為一個重要的理由，而在異地落地生根。有志於追求更高學位、希望在學術領域有所成就的金牛座，2020年會是十分輝煌的一年，你的研究領域將會獲得許多額外的研究經費，論文也會受到肯定。

2020年會是金牛座在知識與實務能相互結合的一年。6月份會有一個日蝕發生在金牛座的考試宮位，夏季會是金牛座考試運極佳的時期，除了能進入自己理想的學校之外，在資格認證或是公務員考試方面會獲得良好的能量幫助。不過由於下半年土星會退行回學業宮位，好不容易進入自己理想的科系後，對於學問與知識的追尋比較容易鑽牛角尖，或是遇到較為嚴格的指導者，挫折感升高，但總體而言，2020年對金牛座在專業領域上提升是最有利的一年。

工作運方面，2020年有一個重大的星象變化，土星將在3月～7月初進入到金牛座的志業宮位，同時受到木星進入遠行宮位的影響，金牛座在2020年會有短期外派工作的機會，但這個外派的職務會十分辛苦，雖然可能從中學習到許多寶貴的經驗，但面對險峻的職場環境，許多金牛座在3月～7月初這段時間會想離職。在專業領域上尋求不到定位的金牛座，3月～7月初這段時間會密集地轉換工作或職務，身體狀況也會因為極大的壓力，導致內分泌失調。

下半年，土星會退行回學業宮位，有許多金牛座可能會想重回學校再進修一陣子，將自己的根基打好，同時暫時休息一下。在海外工作的金牛座，整個2020年都會有嚴重水土不服的狀況，身體出現各種問題，在此提醒金牛座，2020年會是工作運勢非常辛苦的一年，如果想在職場上生存，提升自己的專長是有必要的。

金錢運方面，經過2019年木星在金牛座的財務宮位給予的幸運，使得金牛座在金錢運勢上會有所鬆懈。2020年4月～8月初，金星會在金牛座的金錢宮位整整停留3個多月，許多金牛座花錢會較為奢侈，對於物質生活的追求會特別重視，這也意味著金牛座上半年的財運還算不錯，有許多的銀彈可以消耗，不過也容易買到不適合自己的東西，浪費掉很多金錢。

在4月～8月初，金牛座的薪資會有調升的機會，然而這也意味著你必須要擔負更重的責任，這也使得金牛座容易靠著花錢、血拼、消費來發洩生活壓力，但這段時間極可能買到次級品質的東西，或是得到不太舒適的服務待遇。6月與12月的日月蝕會影響著財務與金錢宮位，荷包會在此時大失血，有大筆的刷卡金額要支付。在金星進入金錢宮位順行與逆行的這段期間，如果能將金錢用在進修相關的事務上，對你而言會比較有正面意義。

感情運方面對金牛座來說，會比較煩悶一些，尤其是下半年，火星會進入金牛座的心靈宮位順逆行待上8個月左右，某段戀情不能公開於檯面上，使得金牛座心情煩躁，這段戀情甚至會造成金牛座抑鬱成疾。如果是單身的金牛座，也容易陷入暗戀某個對象的狀態，但對方也許一直不知道你的心意，你也不打算表達自己的心情。火星進入金牛座的心靈宮位，也意味著許多金牛座在下半年必須正視內心的創傷，有些不太愉快的關係，即便已經成為過去式，卻還是隱隱作痛，很多金牛座會在下半年接觸心靈成長或是靈性治療的事物，也有一些金牛座會開始接觸宗教，探索自己認定的真理，希望讓自己的靈魂獲得轉化，此時需特別注意，盡量避免陷入過度迷信瘋狂的狀態。

健康運方面，自天王星進入命宮之後，金牛座一直處在身體要重新適應環境或是年齡變化的狀態。2020年在志業宮位的土星以及在遠行宮位的冥王星，不斷影響著命宮的天王星，許多金牛座除了感覺特別勞累，體力消耗過度之外，也會感覺到內分泌嚴重失調，某些金牛座會出現糖尿病前期的徵狀，甲狀腺機能的問題也需特別留意。此外，火星在2020年下半年會進入心靈宮位，睡眠狀況較不理想，甚至陷入焦慮、恐慌、躁鬱……相關的心理狀態。6月與12月的日月蝕會發生在疾厄宮位，很容易引發急性疾病，可能要住院治療，或是必須要動手術。因此提醒金牛座，2020年要想辦法尋找壓力的出口，不然很可能引發身心靈的失衡。

遠行運方面，2020年金牛座最佳的運勢就是遠行運了，會有很多出國旅行、出差的機會，如果能抱著較為輕鬆的心情在外地放鬆，對金牛座會有正面的影響。不過也會有許多金牛座極不適應海外的環境，一出遠門就容易生病，在此提醒金牛座，出國遊玩記得把日常所需的藥物帶在身上，以備不時之需。

整體而言，2020年對金牛座來說是身心靈壓力較大的一年，但是如果能在專業領域上紮穩根基，這會讓你在2021年更為有自信與穩定，如果心情煩悶的話，多出國走走、遊覽，或許你會因此發現新的可能性，同時也可以讓心靈層面獲得釋放。

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2020年雙子座整體運勢：

整體運勢：★★★ 3顆星

金錢運方面，不斷被錢追著走的雙子座們，終於會在2020年獲得改善。木星自2019年12月進入財務宮位，雙子座會在2020年奇蹟似地將名下的債務清償完畢。對於長年來不斷為錢所困的雙子座，可以重回財務自由的生活，感覺是何等的可貴。就算是金錢狀況一直都不缺乏的雙子座，在2020年也會獲得一筆資產贈與，使你名下多了一筆財富。對於總是過著拮据生活的雙子座，這無疑是個好消息。然而，財庫雖然豐收，卻也產生許多繁雜的財務處理問題，某些雙子座甚至面臨司法訴訟，獲得這些財富的過程並不是太愉快。

2019年12月～2020年1月以及2020年6月～7月的日月蝕也會發生在財務宮位，此時會獲得一大筆財產，然而這些錢可能來自於保險理賠、資遣、或是順位繼承。有投資習慣的雙子座，在日月蝕影響期間會有不錯的收益，可選擇相對有利的時間獲利了結。土星會在2020年3月～7月初離開財務宮位，雙子座在這段時間會比較不愁金錢問題，然而到了下半年，土星會再度回到雙子座的財務宮位，如果上半年不知節制，下半年就要承受過度揮霍的結果，必須分期攤還許多的帳單與債務。不過，好消息是，因受到木星的加持，雙子座在今年一整年不會再像過去那麼捉襟見肘，至少生活會好過許多。

感情運方面，有一個奇蹟似的相遇會發生在2020年4月～8月初，在2020年4月，金星會開始在雙子座的命宮順行與逆行，待上3個多月，某些雙子座會邂逅似曾相識的人物，讓你陷入不理性的熱戀狀態。甚至閃電結婚。或是會與過去喜歡過的人舊情復燃，在此時有復合的機會。金星退行期間，不論你多拉遢、多不堪，這個對象都會戴著玫瑰色的眼鏡看你，同時，當你陷入愛戀時，也會做出許多不理性的舉動。

在此要提醒雙子座，金星退行時，也意味著你擇偶的標準降低，遇到爛桃花的機率也大增，除了外表不是過去喜歡的菜，也可能遇到性格較為古怪、行為不太妥當的人物，即便你知道這個人不是太理想的對象，但在4月～8月初，眼睛就是很容易糊到蛤仔肉。除了戀愛對象的爛桃花，4月～8月初也盡量不要追求高級的消費，容易遭受到次等的待遇，甚至發生消費糾紛。買到踩雷商品的機率很高，還不能退貨。出門遊玩可能受一肚子氣回來。因此提醒雙子座2020年4月～8月初不論是戀愛與消費，請謹慎挑選，才不會陷入麻煩中。

人際關係方面，火星自6月會進入雙子座的人際關係宮位，來回待上8個月左右，更要命的是，火星會一直與在財務宮位的木星、冥王星、土星長時間呈現4分相位。下半年會是雙子座人際關係不太理想的時期，容易陷入許多糾紛中，需特別注意財務與官司方面的問題，有些雙子座可能會進入一個直銷或宗教團體內，不斷被週遭的人情緒勒索，被迫奉獻金錢或是購賣許多沒有用的東西，但你卻無法從這些團體中逃脫，他們會藉由一些聯絡網，將你纏繞在某個組織裡頭。有些雙子座則會因為家族的資產問題，必須要藉由訴訟，才能取得合法的繼承權利。即便贏得了大筆的財富，卻可能必須與某些人撕破臉。這會是2020年雙子座較為心煩的問題。

健康運方面，由於木星自2019年12月進入疾厄宮位，同時2019年12月～2020年1月、2020年6月～7月、2020年12月的日月蝕也會發生在疾厄宮位與命宮，2020年會是雙子座身體狀況最不理想的時期，大大小小的災難與病痛不斷，有些治療完成的疾病不斷復發，會使得雙子座感到很厭世。2019年12月～2020年1月、2020年6月～7月、2020年12月要特別當心發生意外事故，或是爆發急性疾病。4月～8月初金星會在命宮退行，此時如果不小心感冒，容易長達3個月都難以痊癒，不斷重複感染。4月～8月初也是舊疾復發的高峰期，有許多雙子座在下半年會需要長時間的醫療與復健，因此提醒雙子座，2020年要特別注意身體健康與人身安全。

工作運方面，長期以來在職場上的小人總是讓你困擾，上半年一度因為金星在命宮來回待上4個月，與志業宮位的海王星呈現4分相。今年選錯跑道、跟錯主管、進入不理想單位的機率較高，雖然金星一度讓你感覺順遂一些，讓你甘於奉獻你的努力，卻可能在下半年卻會因為火星在人際關係宮位順逆行的影響，逐漸感受到被周遭的人利用與虧待。

學業運方面，土星會在2020年3月～7月初會進入到雙子座的學業宮位，還是學生的雙子座，會遇到極為嚴苛的指導者，使你對自己選擇的科目失去興趣。也有一些雙子座在學業上一直無法產出作業與報告，被當的可能性升高。某些雙子座會在上半年選擇休學，夏天重新準備轉學或是重考。或是藉由出國交換學生與留學轉換學習環境，然而這只是面臨學業壓力的前奏。2020年12月土星會正式進入雙子座的學業宮位，感覺自己選錯科系，跟錯指導者的問題，會一直困擾著你。某些雙子座則會因為健康方面的因素無法完成學業，必須要休學一陣子調養身體。

整體而言2020年雖然會是雙子座較為富裕的一年，然而不愉快的事卻層出不窮，身體狀況不理想，不得不放棄某些很想做的事情，先顧好自己再說。金錢可以買到寬裕的生活品質甚至愛情，卻買不到健康與愉快的人際關係，在2020年，雙子座會開始體會雖然沒錢萬萬不能，但金錢也絕非萬能的人生功課。

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2020年巨蟹座整體運勢：

整體運勢：★★★ 3顆星

感情運方面，過去因土星與冥王星長期肆虐著情感關係宮位，許多巨蟹座經歷非常苦澀的戀情，想要擺脫悲情的命運，2020年會是巨蟹座最為重要的一年。2019年12月之後，木星會進入巨蟹座的情感宮位，同時受到日蝕也發生在情感宮位的影響，在2020年上半年，巨蟹座會邂逅一個與過去完全不一樣的情感對象，這個人總是讓你感到歡喜，使你開始會想進入穩定而長久的婚姻關係中。2020上半年，土星會稍微離開情感宮位一陣子，同時，金星會在4月～8月初長期停留在巨蟹座的秘密宮位，你會在很短暫的時間內陷入熱戀，不過這段戀情的開始，會有一些疑慮，使你只想放在心中默默地喜歡，不敢說出口。然而，這個人會逐漸打動你，讓你願意走入婚姻關係。

土星2020年6月後會逆行回情感關係宮位，有些慢熱的巨蟹座，一時之間難以適應這麼大的情感變化，猶豫不決的個性容易使你錯過脫單的好機會，或是不斷在前任情人與新戀情中糾結。在6月～7月還有一次的日月蝕會發生在巨蟹座的情感宮位，此時必須要學會果決地作出抉擇，才能讓你走向幸福。感情已經穩定的巨蟹座，2020年會與喜歡的人決定走入婚姻關係，邁向一個新的里程碑。如果還在一段不太健康的關係中，2020年上半年會遇到讓你非常心動的戀愛對象，使你有勇氣離婚或分手，結束不愉快的生活。即便背上罵名、即便新的戀情不一定有結果，但至少你可以遠離不愉快的愛戀，尋求到自己的一片淨土。

金錢運方面，2020年上半年土星會進入巨蟹座的財務宮位，巨蟹座上半年在投資與財務方面要特別謹慎，此時可能面臨一些資金大規模虧損的問題，事情來得又快又急，你完全找不到可以停損的時間。某些巨蟹座可能因為進入人生的新階段，需要貸款用在一些重要的事情上，像是購買昂貴的資產，或是到海外唸書，這些決定使你必須咬著牙投入手上的現金。用掉了積蓄，生活品質緊縮，你會在金錢上十分沒有安全感。有些巨蟹座純粹因為收入變少，必須縮衣節食，才能度過經濟寒冬。

2020年土星會長期與在人際關係宮位的天王星呈現4分相，即便是最親密的人，金錢往來也要謹慎。某些巨蟹座會因為必須離開不太愉快的婚姻關係，在財務歸屬上面臨一些分配的麻煩，與過去的情感對象翻臉時，得要尋求法律途徑才能解決。土星進入財務宮位，也會造成巨蟹座在家族財產分配上必須要出面處理問題，甚至必須與親戚或家人撕破臉，否則會受到欺負。如果沒有投資習慣，家庭也沒有任何資產問題，則要注意信用卡的使用，當心信用資料被盜刷，必需花很多時間與發卡銀行斡旋，繁瑣的程序會需要三個月才能解決。

工作運方面，自2019年木星進入巨蟹座的工作宮位後，工作狀況變得穩定許多，由於工作運勢的提升，也會讓你的生活越來越忙碌，2020上半年的工作狀況較為平順，還不至於影響到生活。不過火星會在2020年6月進入巨蟹座的志業宮位，順行與逆行待上8個月，同時，2020年6月會有一個月蝕發生在巨蟹座的工作宮位。6月時，巨蟹座的職務會有一個重大的調整，是可以為你爭取更好位置或待遇的好機會，甚至必須接手主管的職務，職場上很多事情仰賴著你做決策。

不過，人紅是非多，下半年火星長時間會與夥伴宮位的木星、土星、冥王星呈現4分相，在職場不但小人多，豬隊友更是讓你傷神，週遭的同事、主管不斷地出包，要你收拾爛攤子，經常性地需要加班，打亂了你平靜的生活。人事上的不愉快，使你無法專注在工作上，還要分神加入人事鬥爭中。這樣不愉快的工作狀況會持續到2021年1月。在2020年12月，你可能會對這樣的狀況感到厭倦，而想離開目前的職場，或是請調到較為輕鬆的單位。

健康運方面，2020年會是巨蟹座身體狀況有些變化的關鍵年，土星2020年3月～7月初會進入到巨蟹座的疾厄宮位，有些慢性疾病會在這段時間開始出現徵狀，請不要小看這樣的能量影響。2020年6月會有一個月蝕發生在巨蟹座的健康宮位，如果沒有好好重視身體所發出的警訊，6月會需要動大刀或是必須住院治療。即便是身體體質良好的巨蟹座，3月～7月初也會有一些筋骨痠痛不適的現象，或是牙齒需要做一些較大的矯治手術或醫療。皮膚也可能莫名其妙過敏，雖然不是什麼太重大的問題，卻可能會影響你的生活品質。某些巨蟹座會因為身體狀況不佳，醫療花費較多，這包括一些術後的復健與保養，2020年12月土星會進入疾厄宮位，同時會有一個日蝕發生在健康宮位，在2020年底時，巨蟹座必須開始注重養生與運動，才能熬過自2021年開始，一連串能量襲擊疾厄宮位的影響。

人際關係方面，自2019年天王星進入巨蟹座的人際關係宮位，許多巨蟹座週遭的朋友圈會有些重大的變化，你會進入新的社交圈子，這些人的價值觀與你生活經驗落差非常大，一開始會覺得他們很有趣，不過2020年會開始覺得人際關係有些困擾，有些朋友或是工作夥伴不斷給你找麻煩，雖然你很想幫助這些人，卻會發現他們個性上的缺失，甚至會將你捲入許多紛爭之中。上半年要特別注意金錢方面的糾紛，有些錢借出去會無法收回來，同時可能會因為金錢與財務方面的問題，與某些朋友翻臉。2020年會是人際關係較為不愉快的一年，或許保持在孤立的狀態還比較愉快，同時要注意和他人之間的金錢往來。

總結2020年最重要的關鍵就是「果決」，甩掉猶豫不決的個性，才能擺脫拖泥帶水的戀情，決定承擔新的工作挑戰，才有可能更上一層樓。如果老是死守在舒適圈不肯走出來，生活就會走向衰落，若有心改變，嘗試新的可能，不幸的命運才會遠離，使你走向光明。

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2020年獅子座整體運勢

整體運勢：★★★ 3顆星

工作運方面，職場上惡劣的風氣一直揮之不去，讓許多獅子座對工作領域心灰意冷。某些獅子座不斷地轉換職務，尋求一個定位。也有一些獅子座在職場上忍受著許多不合理的對待。2019年12月，木星會進入獅子座的工作宮位，同時日月蝕會在2019年12月以及2020年7月影響獅子座的工作宮位，獅子座在2020年會獲得十分難得的機會，大刀闊斧地改革整個職場不合理的問題。即便是對世俗沒什麼野心的獅子座，在2019年12月～2020年1月，以及2020年7月，工作職務會有一些調整。受到木星在工作宮位的加持，可望進入更大型的組織，或是更完美的工作領域裡工作，職務升等，待遇也會水漲船高。

工作運勢最好的時期是落在2020年3月～7月初的時期，土星會暫時離開工作宮位一陣子，你在職場的所做所為都會獲得肯定，先前承受的不愉快都可以一筆勾消。不過這並不意味著獅子座在2020年會十分輕鬆自由，相對地，受到木星在工作宮位的影響，獅子座在工作上會十分的繁忙，許多事情都需要你來執行，你在職場的地位會獲得突顯，讓你就算想逃避，也被迫站出來面對。同時，由於在志業宮位的天王星會與進入夥伴宮位的土星呈現4分相，就算改革了職場上的許多積習，依然無法擺脫職場小人的嫉妒與眼紅，各種小動作不斷，例如抹黑、挖你牆角、扯後腿、害你背黑鍋…等，這些人都是在你身邊的合作夥伴。在外人面前，雖然你佔盡了優勢，實際上影響你最大的，反而是十分信任的合作夥伴。

感情運方面，2019年是獅子座桃花盛開的一年，許多獅子座在2019年陸續脫離了單身，陷入熱戀之中。然而2019年的木星與海王星長期呈現4分相，爛桃花也比較多。或許有些獅子座目前還處在熱戀狀態，感覺不出來，2020年3月～7月初，土星會率先進入你的感情宮位，這是第一個壓力測試的時間點。許多獅子座在3月～7月初會莫名其妙被甩，或是開始發現所託非人，喜歡的對象有著讓你不舒服的缺失，並且不願意改變，雙方的關係降到冰點。也有一些遊戲人間的獅子座，3月～7月初這段時間會突然對某個人動了真心，然而等你發現自己愛上對方的那一瞬間，你便陷入自我感覺不良的痛苦之中，過去你可以率性地對待別人，但在3月～7月初突然變得弱勢，對於喜歡的人，就算只是見一面、說上一句話，都變得奢求。

6月會有個月蝕發生在獅子座的戀愛宮位，某個人會在此時突然決定離開你，使你非常錯愕。雖然7月過後，土星會退行離開感情宮位，但你可能會需要一段很長時間的復原。不過，獅子座不要因此感到絕望，2020年12月時，土星、木星會進入你的感情宮位，同時會有一個重要的日蝕發生在戀愛宮位，如果熬過2020年3月～7月初最不利於你的時間，2020年年底～2021年情感關係可望穩定下來，甚至會在年底有懷孕的跡象。3月～7月會是戀情能否持續下去的關鍵，一旦撐過最艱難的時期，並且正視自己個性上的缺失，2021年才能守得雲開見月明。已經結婚，或是情感關係穩定的獅子座，3月～7月初也要小心呵護另一半，特別是6月這段時間，另一半的身體狀況或人身安全較為不利，使你十分憂心。12月會有一個日蝕發生在子女宮位，如果情感關係穩定無虞，年底懷孕的機率很高。

有關寵物的部分也要提醒獅子座注意了，2020年許多獅子座必須學習毛孩子的生命課程，你可能會在2020年6月送走一個心愛的寵物。2020年12月可能會邂逅新的小生命，不過這個小生命狀況似乎不太理想，你必須要花更多的耐心去照顧，12月的日蝕會是你與這個孩子是否有緣份的關鍵。同樣的問題也會發生在懷孕生子方面，2020年6月，已經有小孩的獅子座，要當心孩子的人身安全和身體健康。2020年也會有懷孕的跡象，但要特別注意養胎，6月容易有小產的狀況。

人際關係方面，隨著工作的繁忙，獅子座的人際關係也會跟著繁多。2020年4月～8月初，金星會在人際關係宮位順行與逆行，待上4個月，有許多很久沒聯絡的朋友會在此時聯繫你，這其中包括曾經喜歡過的對象，你或對方可能試圖和解，兩人儘管沒緣分成為戀人，也希望能成為好朋友。不過在雙子座的金星會受到在財務宮位的海王星影響，某些回頭聯繫你的人，其實來者不善，也許會有心要你加入某個宗教團體或直銷體系，不斷要你購買一些沒用的東西，或是做一些捐獻，但卻不見這些金錢用在正途上，使你感到十分不愉快。

同時，有些獅子座對於曾經喜歡的人，可能還有些眷戀，重逢的兩人即便無法走得長久，卻可能在肉體關係上藕斷絲連。金星在人際關係宮位逆行，也意味著接到紅色炸彈的機率升高，上半年會有許多好朋友在此時決定結婚，荷包會大失血了。不過由於金星是令人愉悅的吉星，2020年4月～8月的許多重逢，大部分而言都是令你驚喜與愉快的。

健康運方面，木星與土星、冥王星2020年會齊聚健康宮位，同時受到日月蝕的影響，獅子座2020年工作有嚴重過勞的傾向，某些疾病容易在此時惡化，特別要注意2019年的12月以及2020年的7月，身體狀況最不理想。有些疾病會需要動手術、住院治療。木星進入健康宮位，也會使你嚴重發福。不過如果可以利用木星進入健康宮位的這段時間減重、塑身，養成運動的習慣，2020年也可以是獅子座走向養生與健康的關鍵年。

遠行運方面，火星自6月會進入獅子座的遠行宮位，順行與逆行在遠行宮位待上8個月，許多獅子座會在下半年不斷地需要出遠門，不論是為了工作，或是要在此時出國旅遊，2020年要出遠門的機率會比平常還多。某些獅子座2020年下半年會被外派到外地工作，或是常常必須到海外出差，這些差事會比較操勞辛苦，在外地也容易感到水土不服，身體狀況不適。年輕的獅子座會在2020年下半年到海外交換學生、或是打工渡假，可以讓你思考一下未來的工作方向，甚至會因此想長時間留在海外生活或留學。

學業運方面，火星自6月會進入獅子座的學業宮位，順行與逆行在學業宮位待上8個月，還是學生的獅子座，下半年的課業狀況會十分忙碌，可能會需要參加一些學術研討活動，與海外的學生交流，或是到外地與其他學校的學生交流與競賽，這段時間可說是在學業上十分活躍的一段時間。已經在職場工作的獅子座，在下半年的時候，會突然想進修更高的學位，希望在專業領域上更為精進。有些獅子座則會因為特殊的技能，被學術單位延攬，破格成為某個領域的指導者。然而你會承接教職的時間也不會太久，因為實在很忙碌，到了2021年，你會開始思考是否要繼續與學位與教育的事務。

總結獅子座在職場會獲得一時的得意，這些榮耀卻使你感到更為孤單，心中最在乎的情感對象，或是最信任的夥伴在此時離棄你，你在職場中載浮載沉，不斷的向上掙扎，也許可以忘記一時的孤單，但不要忘了把一些愛分給一些可愛的小生命，或許你更能感覺到生活的充實。

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2020年處女座整體運勢

整體運勢：★★2顆星

感情運方面，不得不說，這些年來，處女座一直在情感關係中跌跌撞撞，所託非人，戀愛宮位長期受到土星與冥王星的肆虐，同時受到日月蝕能量的衝擊，感情宮位的海王星又長期受到木星的影響，許多處女座歷經情感關係的劇烈變動，或是失去了摯愛的人與孩子，在傷痕累累的情況下，有個人奇蹟似地出現了。木星會在2019年12月進入處女座的戀愛宮位，這個人為你的生命帶來喜悅，你甚至不相信愛情有這麼美好。

在2020年的上半年，土星會離開你的戀愛宮位，許多處女座在上半年會陷入一段甜美的戀情中，甚至閃電結婚。不過，在2020年為你帶來喜悅的人，或許不是一個戀愛對象，可能會是一個可愛的小生命。某些處女座在2020年會有懷孕的跡象，或是會收養毛孩，不論是小孩或是寵物，這個小生命絕對會為你的情感帶來滋養。在此要提醒處女座，由於土星尚未完全遠離處女座的戀愛、子女宮位，在2020年上半年懷孕的處女座需特別注意身體健康，土星會先進入你的健康宮位，如果有懷孕的跡象，要注意自己以及胎兒的健康狀況，特別是6月開始，火星也會進入疾厄宮位，與子女宮位上的木星、土星、冥王星形成4分相。

因此，在2020年懷孕的處女座，要特別注意流產，或是在生產時有血崩的狀況，會嚴重影響到你或孩子的生命。當然也有一些生命對你來說來得不是時候，可能會做人工流產的手術。有養寵物的處女座，毛孩下半年的身體狀況較不理想，不斷地進出醫院，使你覺得很心疼。不過，處女座若能好好把握木星進入戀愛與子女宮位的能量，2020年會是處女座脫離單身與悲情的關鍵年。關鍵在於你是如何付出愛？以及用什麼樣的態度面對與你息息相關的另一個生命。

工作運方面，許多處女座在職場上一直過著平淡無奇的日子，不過2020年上半年，你的能力與專業會被更多人看見，金星4月～8月初會停留在處女座的志業宮位長達4個月，這段時間，處女座可獲得一個表現的舞台，使你在職場上獲得榮光。不過由於土星也同時在2020年的3月～6月進入處女座的工作宮位，在享受榮耀的同時，背後付出的勞力也是十分辛苦的，有些人看到的僅是光鮮亮麗的表面，這些成績展現的背後，其實是長期需要加班、放棄休假、過勞…等辛苦的一面。金星雖然在志業宮位閃閃發光，不過在5月～6月會呈現逆行狀態，使得工作不斷來回修正，進度停滯不前。

上半年即便有許多看似完美的表現，背後的辛酸可能無人能體會。由於在職場上是鎂光燈的焦點，也會因此招來許多嫉妒。在志業宮位的金星會長時間與海王星呈現4分相，許多處女座5月～6月時很容易被小人陷害與欺騙，職場上的豬隊友非常多，造成你除了要顧好門面外，背後還要不斷地防止小人扯後腿、搞破壞。不過整體而言，2020年上半年處女座的工作運勢並不差，雖然背後是十分勞心勞力，不過回報也是對等的，比較需要注意的是2020年12月之後，職場的環境會有重大的變化，這會影響到處女座2021年的工作運勢。

金錢運方面，處女座這幾年在金錢運勢上好不容易回穩下來，但2020年下半年火星會進入處女座的財務宮位，來回停留8個月。必須要提醒處女座，下半年會有許多預期外的支出，不斷地燒錢，甚至會使你陷入負債的地獄中。某些處女座則是在醫療方面的支出較多，雖然僅是一些小問題需要矯治，需要花費的時間與金錢會長達8個月之久。有些處女座會把錢都花在小孩與寵物的健康上，2020年下半年，你所疼愛的孩子會讓你較為憂心，必須花較多的金錢給予他們治療。

如果有投資習慣的處女座，下半年的財運不是太理想，千萬不要從事投機性的投資，會造成你嚴重的負債。使用信用卡要特別當心，2020年下半年在玩樂上比較容易大意，一不小心就刷爆了信用額度。同時要當心信用資料容易被竊取、盜刷。整體來說，2020年處女座與的財運並不是太理想，特別是下半年，財務狀況會較為吃緊，必須要非常謹慎理財。

健康運方面，2020年開始，許多處女座必須開始正視健康方面的問題，3月～6月，土星會率先進入健康宮位，雖然只待上3個月，卻可能為處女座帶來嚴重的後遺症，許多處女座在3月～6月會發現一些較為麻煩的病症。火星在6月會進入處女座的疾厄宮位，待上8個月左右的時間，如果處女座在上半年沒有正視一些身體上的不適，下半年可能會演變成嚴重的問題，甚至必須動手術治療，長期在醫院復健與療養。

身體較為健康的處女座，2020年下半年受到火星在疾厄宮位順行與逆行的影響，要特別當心血光之災，有些意外傷害可能會長時間困擾著你。2020年12月之後，土星正式進入健康宮位，處女座會開始需要長時間復健身體，也有可能必須長時間與某種疾病對抗下去。因此特別提醒處女座，2020年要開始注意身體健康了，如果放任自己長期處於過勞與不適中，未來的健康狀況會越來越不理想。然而，如果在2020年上半年就開始保養，可避免自己的體能在未來兩三年迅速地衰退。

家宅運方面，2019年受到木星行經家庭宮位的影響，許多處女座剛經歷家庭與家宅的變化，這些變化大部分是往好的方向發展，2020年開始，日月蝕會開始影響處女座家宅與工作的軸線，有許多處女座的家宅會因為職場的轉移，在6月與12月有些異動。6月與12月要注意家人的身體健康，很可能有家人在此時發生令你擔憂的事情。6月與12月也很容易與家人發生嚴重的爭執，因此在日月蝕發生期間，對待家人要特別有耐心，才不會發生令你遺憾的事情。

總結今年不論是工作、愛情、健康，都會是處女座十分關鍵的一年，每個項目都非常重要，每天都必須「努力」讓自己在各方面保持良好的習慣，這需要投入大量的耐心去培養。財運雖然不佳，但很多東西是金錢買不到的，包括身體的健康或是你所疼愛的小生命。對處女座來說，如何讓身心靈維持在平衡的狀態，是2020年非常重要的課題。

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