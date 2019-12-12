桃花太多也是負擔？這4大生肖容易犯桃花劫

【文‧科技紫微網】

有人天生就招桃花，異性緣好的不得了，可有人雖然也犯桃花，卻是爛桃花一堆，引發桃花劫。哪些人容易遭遇桃花劫呢？科技紫微網這就點出來，希望能引起大家的警覺，盡量避免桃花劫的發生。

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NO. 1：生肖羊

生肖羊溫柔斯文的性子倒是蠻惹異性喜歡和心疼的，自然桃花不錯。但他們也最是心軟，很容易感動，有心人稍稍說幾句好聽的話，做一點對他好的事，就能對那人死心塌地。若是對方真是個好的，到還好說，可就怕屬羊的人識人不清（事實上他們常常如此），所遇非人，到最後只有被騙被傷的份。

NO. 2：生肖猴

生肖猴的人很會招惹桃花，為人又風趣開朗，只要他願意對誰好，就沒人能逃脫過他的魅力。紅顏/藍顏知己一大堆，曖昧的對象一籮筐，前女友/前男友什麼的也不在少數……他是會招惹，可卻沒那個能力與耐心去善後，他是覺得好聚好散，可人家未必這麼想。這邊還沒斷清楚，那邊又開始，人家一個不甘心，就有讓他頭疼的，說不定還會鬧出大事。

NO. 3：生肖雞

愛美的人桃花總差不到哪去，無論是男生還是女生，屬雞的人天生就愛美，穿衣打扮很是講究。雖然他們頭腦靈活，不像生肖兔之人那樣好糊弄，但架不住他的虛榮心啊，若有人常常將他當大爺、公主般的哄著、誇著，就很容易暈頭轉向，一不小心就被人騙財騙色，弄得自己一無所有、指天罵地。

NO. 4：生肖豬

生肖豬的人為人熱情，人緣不錯，桃花也不賴，對待感情、婚姻也還滿負責任，按理說他們的感情道路應該會蠻幸福順暢。可這前提是他沒分手過，或是不再遇到前任且前任過得很好。若是之前有過舊情，且前任過得並不如意，回過頭找他，那麼勢必會激發他的憐憫之情，重燃愛火。而他又不忍心傷害現任，等到事發時，只會傷人傷己！

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