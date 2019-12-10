有情人必看！年底戀情超旺VS戀情受阻的生肖TOP3

【文‧科技紫微網】

戀愛是一件很美好的事，尤其到了年底，滿街都是美好的聖誕氣息，更是屬於情人浪漫共度的佳節。在2019年的年底，正在交往中的12生肖，戀情會是順遂甜蜜，還是陷入危機呢？趕快看看科技紫微網的解析吧！

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戀情超旺TOP3

生肖鼠

這段時間會更注重浪漫的氛圍，約會、禮物、燭光、驚喜等有關浪漫的關鍵詞會出現在彼此相處的空間中，感情因為浪漫而富有生機。

生肖虎

甜蜜的愛情讓你心情大好，你愉悅的氣息無形中感染不少人，人氣提升不少，做起事情來也蠻順利的！既然有這麼多的好處，那就持續保持這種好的心情哦。

生肖馬

情緒愉悅，會表現出相當強烈的熱情，對愛情的發展充滿期待，開始為未來做更多的計劃和準備，並對自己充滿信心。如果有好的想法，不妨與對方一起分享。

戀情受阻TOP3

生肖兔

最近你的愛情國度裡飄著小雪，降低了你們的戀愛熱度，也拉開了你們的內心距離。多點理解、多點關心，才能融化這冰冷之雪。

生肖蛇

這段時間特別容易因為一些小事而鬧得不愉快，若是有一方能做出讓步，就可讓大事化小，小事化無。在對方情緒低落或有壓力時，也別只顧著自己的工作，小心有心人趁虛而入！

生肖狗

此期間你的心事因為無法完全坦誠相告，顧慮太多，反而引起了不必要的相互猜疑。有問題、有不滿時就要及時提出來，否則日積月累難免生出埋怨，小心讓負能量延續到農曆年喔！

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