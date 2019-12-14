哪些星座發狂時，最需要一隻「消氣兔」？

【文‧科技紫微網】

每個人的忍耐力，都有一定的限度，當情緒來臨時，你能壓抑得了嗎？有些人面不改色，悶著頭生氣；有些人怒火攻心，非要大聲叫出來不可！不管有沒有在第一時間爆發出來，我們都非常需要一個出口。哪些星座在發狂時，最需要一隻「消氣兔」，才能恢復心情？

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牡羊座

牡羊座遇到一些不順心意的事情時，個性比較容易衝動、偏激。當負面情緒破表，又無法排解的當下，就會把場面弄得失控，完全沒有理智可言。他們的怒火會波及無辜，人人都成為他們的出氣筒，你若反抗，只會讓他們更肆無忌憚地瘋狂掃射。只是他們情緒來得快、去得也快，你只要快速逃離現場即可。

獅子座

天生愛面子又任性的獅子座，就像是顆不定時炸彈，你不知道你何時會踩到他們的線。他們會毫無防備的隨時引爆，如果此時旁邊還有人幫忙勸說，那人也會一起遭殃。雖然獅子當下只是在氣頭上，沒有其他意思，但就是很容易遷怒於人。所以你若感到氣氛不對，請別靠得太近，閉上嘴巴，以免中槍。

處女座

雖然大吵大鬧不是處女座的專長，但冷言冷語絕對是他們的強項。你以為他們是那種輕易不發脾氣的人，但若你一個不留心去招惹到他們，他們可是會把你挑剔到體無完膚，碎碎念個不停。所以如果發現他們的臉色不對勁，有多遠就先閃多遠，免得成了那個倒霉的受氣包。

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