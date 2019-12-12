12星座注意！2020年誰會是你的財運貴人？

【文‧科技紫微網】

2020年即將到來，發財大夢不可少。想在求財路上走出一片天，除了自己努力賺取，還需要天時、地利、人和來相助。那麼，2020年哪些星座是你的財運貴人？他們又會為你帶來什麼樣的財富機運？就讓科技紫微網幫你詳細分析。

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牡羊座

財運貴人：雙子座、獅子座

牡羊座2020年請多跟這兩個星座的朋友相處，他們可是你的財運貴人。事業有成並且消息格外靈通的獅子座朋友，能為你指引投資消息，讓你精準投資賺上一筆。而人面廣大的雙子座朋友能為你牽線引薦人脈，帶來商場上一兩件案子，提升你的營收業績。

金牛座

財運貴人：巨蟹座、水瓶座

2020年金牛座想提升財運，可以跟水瓶座朋友一起喝咖啡聊是非，因為他們不只是創意點子王，更是接外快高手。這樣的聚會不但為你的平淡生活瞬間補血，讓你充滿活力，還能因此分給你一些小案子。而巨蟹座朋友則會為你帶來他們近期安心投資、穩定回本的一些儲蓄險管道，雖然無法一下子大賺一筆，但也不無小補喔。

雙子座

財運貴人：射手座、天秤座

雙子座2020年的財運貴人非射手座、天秤座莫屬。射手座能為你帶來機會財，像是刮刮樂或是樂透彩，你可以跟射手座朋友一起去彩券行買張刮刮卡開心一下，也可以與他們集資買樂透彩。天秤座則是你的進財訊息風向球，他們總能夠捎來業界檯面下，看似是八卦卻是利多的消息，而聰明的你肯定能察覺出一些端倪。

巨蟹座

財運貴人：獅子座、天蠍座

獅子座跟天蠍座是巨蟹座2020年的財運貴人。2020年請跟好獅子座帶領的業務或專案，他們爭取到的案子不但獎金豐厚，而且他們又為人海派，除了獎金還會讓團隊吃香喝辣。而天蠍座一向對自己的金錢與投資很有見解，記得多找他們吃飯聊聊，如果他正在看哪一區看似不起眼的房產，有可能背後隱藏一些尚未浮上檯面的商機。

獅子座

財運貴人：天秤座、牡羊座

獅子座本身風生水起，一向不缺生財管道。雖然生財管道暢通，但2020年還需要這兩星座的貴人幫忙運籌帷幄，一起執行生財任務。天秤座能在獅子座發號施令執行業務之時，以風趣幽默之力穩定團體軍心緩解壓力；而雷厲風行又不拖拉的牡羊座，則是獅子座的最佳生財先鋒。

處女座

財運貴人：摩羯座、雙子座

對於賺錢這件事摩羯座可是相當接地氣，摩羯跟處女又特別合拍，因此在金錢或是投資理財方面較能達到共識。就信任以及務實面向，摩羯能為處女帶來可靠並容易執行的財富消息。而對於一向安穩不求大富大貴的處女座來說，雙子座朋友能為你們增加賺錢慾望，你將發現他們口中的賺錢方式竟是如此五花八門，真是令人長見識了。

天秤座

財運貴人：獅子座、金牛座

喜歡享受的天秤座，可謂花錢如流水，往年如此，2020年當然也不例外。為了滿足你這些慾望，開源與節流兩樣得雙管齊下。想要開源請緊抓住獅子座，他們涉獵的投資標的或是手中握有的案子，能為你帶來一些錢財；如果想要節流，請務必跟金牛座多在一起，他們可是連五塊十塊都要收好收滿呢。

天蠍座

財運貴人：天秤座、雙魚座

2020年想要提升財運，就請多跟天秤座一起出入交際場合，他們口袋裡的名單不乏一些高階人士，出入活動自然也是一些高級社交場所。縱然天蠍座本身對投資理財研究透徹，但加上人脈拉提會更好。如果需要資金幫忙，雙魚座的親人會是你最好的選擇，但是務必要在說好的期限還款喔。

射手座

財運貴人：雙子座、處女座

射手座想要在2020年增加財富收入，雙子座的斜槓人生肯定能為你帶來不同的刺激與感受。雙子座天生喜歡接收新知，做事追求廣度也追求深度，堪稱是斜槓一哥(姐)，多跟他們相處，能一下子吸收多種知識，讓你的能力快速提升。另一方面，對金錢觀念較為薄弱的射手來說，處女座能夠為你建立起正向循環的現金流觀念，助你管住錢財。

摩羯座

財運貴人：水瓶座、天蠍座

摩羯一向勤勤懇懇認真賺錢，但是如果靠努力「爆肝」賺錢，那可是一條辛苦路。2020年你不妨多增加被動收入，例如房子分租、外匯兌換、設置夾娃娃機台……而這些被動收入的來源就需要很多點子的水瓶座、以及善於分析聰明理財的天蠍座來幫忙了。

水瓶座

財運貴人：水瓶座、巨蟹座

2020年水瓶座的財運貴人也就是水瓶座了。是的，沒錯！跟水瓶頻率接近又能駕馭瓶子的，也只有水瓶座自己了。他能為你帶來YouTuber或自媒體方面的財富，你們豐富的想像力將演繹出令觀眾耳目一新的橋段。巨蟹座則會是你們在道具上最好的軍師，還能在你們想像力發散到天際的時刻，及時將你們拉回地球表面。

雙魚座

財運貴人：摩羯座、牡羊座

摩羯座跟牡羊座分別是雙魚2020年的財運貴人。天生愛作夢的雙魚，2020年肯定也是充滿許多美夢；摩羯座能讓雙魚按部就班分階段達成目標，牡羊座則能扮演好鞭策雙魚座趕緊達成夢想的推手。多跟這兩個星座一起，你的賺錢大夢就可望實現朋。

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