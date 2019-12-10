【圖片心測】選一件最美的婚紗，看明年感情能否修成正果？

【文‧科技紫微網】

婚紗，是每個女孩的夢。當你穿著婚紗時，心裡必定憧憬著美好、幸福的婚姻生活。明年你的感情能否修成正果？請選擇一件最美的婚紗，讓科技紫微網為你詳細分析。

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預知2020年你步上紅毯的機率有多高？請選一件你最喜歡的婚紗：

1、優雅時尚風

2、夢幻公主風

3、端莊簡約風

4、性感火辣風

答案分析：

選圖1、沁雪清雅之運：步上紅毯機率55%

這是一件有著不規則網紗裝飾的、充滿時尚感的美麗婚紗，優雅、大氣，又不失活力。從你的選擇來看，2020年你步入紅毯的機率不那麼高。你心目中對愛情、婚姻有著極高的追求與憧憬，希望未來的婚姻生活是輕鬆而愉快的，有愛、有家、有生活，同時你仍追求著自己獨特的個性。由於你不會為結婚而結婚，仍然保有自己的高要求、高姿態，明年想要修成正果不易。

選圖2、花開並蒂之運：步上紅毯機率85%

你選擇的是夢幻公主風婚紗，層層相疊的網紗，就像童話般浪漫優美，充滿仙氣與空靈感，讓人沉醉，讓人做夢……這也說明，2020年你步入紅毯的機率非常高。因為你的內心深處對愛情、婚姻有著極為強烈的渴望，想要被愛、想要獲得幸福美滿，而你也有著一顆純真、浪漫、溫暖有愛、願意付出的心靈。有此心念，宇宙必有回應。因為渴望、心動而夢想成真，修成正果的機率很高唷。

選圖3、空谷幽蘭之運：步上紅毯機率65%

你選的婚紗是端莊簡約風，沒有太多的裝飾，也沒有網紗，而是簡單、大氣、典雅、端莊，屬於低調華麗類型。這也預示著，2020年你對愛情、婚姻有自己的想法，順其自然但不失風度，簡單純粹又具有氣質。如此從容淡定的心態，讓你頗有機會步入婚姻的殿堂。不過，也容易因為你一直在自我的世界裡優雅漫步，而錯失一些修成正果的機會。

選圖4、烈焰玫瑰之運：步上紅毯機率35%

這是一件凹凸有致、線條感很強的婚紗，貼身型設計，V形领，大膽的裸露，充分展現出身體的完美曲線，性感、火辣……這也說明了，明年你步上紅毯的機率較低。你並沒有太強烈的結婚慾望，比起婚姻，你更需要愛情，火熱的愛讓你燃燒；你想要活出自我，灑脫自在，無拘無束，讓自己的性感魅力盡情釋放施展。也正因為這份想要自由、想要活得精彩的心態，讓你並不急於修成正果。

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