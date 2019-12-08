殺破狼周運勢／摩羯感情運佳易陷熱戀 雙魚萌生辭職念頭

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

工作運佳，木星、金星、土星、冥王星齊聚志業宮位，相位良好，在職場的表現受到肯定，可望升任重要的職務。某些白羊座有機會跳槽到嚮往的領域工作，本週會接到錄取的通知。

金錢運佳，在金錢宮位的木星與天王星有良好連結，薪資有增加的趨勢，此時可向老闆提出加薪請求。某些白羊座經營副業開始有營收入帳，雖然不算是穩定的收益，對荷包也不無小補。

感情運方面，火星持續停留在慾望宮位，相位良好，彼此在親密關係上的契合，使得靈性層面獲得足夠的安全感，會是情慾關係非常滿足的時期。單身的白羊座，會以肉體的感受確認情感關係，遇到互動有默契的情人。

本週須注意的部分：

交通運方面，滿月落在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，會想換新車，或是改變通勤的方式。這段時間容易被開罰單，或是發生交通糾紛。同時需特別注意交通安全。

健康運方面，火星持續影響疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，此時火氣較大，容易嘴破，某些器官莫名其妙發炎，同時會因為病毒感染，而有發燒的現象。

金牛座：

整體運勢：

遠行運佳，木星、金星、土星、冥王星齊聚遠行宮位，會有機會到海外留學、打工度假、工作、外派、出差、交換學生。已經在海外生活的金牛座，此時會達成理想的目標，進入好的學校就讀，或是在外地的工作經營有成。

感情運方面，在感情宮位的火星與人際關係宮位的海王星有良好連結，與某個對象日久生情，雙方會在此時正式交往，成為伴侶關係。已經有穩定關係的金牛座，可與喜歡的人一同計畫一個海外的旅行，情感會更為甜蜜。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到滿月影響，對目前所處的團體或機構的不滿已經到達臨界點，財務方面的混亂，迫使你離開這個機構，並可能與某些人斷絕往來。

健康運方面，在疾厄宮位的太陽受到滿月與海王星影響，身體狀況會因為睡眠不足而產生一些疾病的徵兆，要特別注意心血管方面的問題，消化系統較不理想，呼吸道容易受感染，感冒機率較高。

雙子座：

整體運勢：

金錢運佳，木星、金星、土星、冥王星齊聚財務宮位，經濟狀況好轉，先前積欠的債務可在短時間清償完畢。同時會有一些額外的收入進帳，生活費用不虞匱乏。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在命宮，受到海王星的影響，情感關係的缺失被喜歡的人指摘出來，這也意味著，對方對你的不滿已經難以挽回，某些雙子座會在此時被分手，或是被愛慕的對象封鎖，拒絕與你往來。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到滿月影響，職場人事不和睦，派系林立，公司內部許多人在相互鬥爭，讓你必須選邊站。火星持續影響工作宮位，工作量完全無法消化，每天都要加班到很晚，感覺嚴重過勞。

健康運方面，木星、金星、土星、冥王星齊聚疾厄宮位，火星落在健康宮位，滿月發生在命宮，會是身體狀況非常不理想的時期，當心血光之災，同時可能罹患無法想像的疾病。消化系統不理想，容易吃壞肚子。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運佳，木星、金星、土星、冥王星齊聚感情宮位，與喜歡的對象會有更進一步的計畫，有共識走入婚姻，或是一起同居。單身的巨蟹座，會對某個對象怦然心動，對於婚姻原本沒有憧憬的你，會想要穩定下來。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，最近會受到一些特別的朋友影響，會想跳脫社會框架生活，不想再追求世俗認定的價值，擺脫了這些包袱，會覺得人生輕鬆很多。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月與海王星影響，在專業領域上被人質疑，使你對目前的工作感到倦勤，萌生辭意。某些巨蟹座工作壓力大到失眠，會想休個長假，好好調整身心靈。

健康運方面，在健康宮位的太陽受到滿月與海王星影響，睡眠狀況不理想，精神狀況不佳。注意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸方面的症狀要特別當心。水星進入健康宮位，當心呼吸道過敏或病毒感染，容易感冒。

獅子座：

整體運勢：

工作運佳，木星、金星、土星、冥王星齊聚工作宮位，工作能力備受肯定，會有別的單位想高薪挖角你。某些獅子座經營副業有成，會考慮全心投入新的領域。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與財務宮位的海王星有良好連結，會順利出租掉手上的空屋，或是多餘的空間，增加一些收入。某些獅子座買賣房屋會獲得很不錯的利益，資產增加許多。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月與海王星影響，對於戀愛對象的肉體關係有疙瘩，雙方因此鬧得不愉快。某些獅子座目前正擔憂小孩或是寵物的健康，會花許多醫療費用在孩子身上，懷孕中的獅子座要注意胎兒的狀況。

健康運方面，木星、金星、土星、冥王星齊聚健康宮位，代謝狀況不理想，有發福的傾向，喉嚨容易受感染，泌尿系統當心發炎，牙齒有些小問題需要治療，同時皮膚有過敏的問題。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，受到海王星影響，對某些朋友感到失望，會封鎖掉聯絡管道，或是退出某個團體與群組，某些獅子座則可能感覺自己被一些同儕排擠，覺得難過。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，木星、金星、土星、冥王星齊聚戀愛宮位，與某個對象陷入熱戀狀態，兩人會想一起旅行，享受兩人獨處的世界。某些處女座會有懷孕的跡象，或是收養一隻可愛的毛小孩，目前正全心寵愛著屬於自己的小生命。

遠行運佳，在遠行宮位的天王星相位良好，遠行會有意外的驚喜，會邂逅一個特別的人，陷入戀愛狀態，或是巧遇名人，感覺非常幸運。某些處女座會特別飛到海外看偶像的演唱會，或參加一些特別的活動。

本週須注意的部分：

工作運方面，滿月發生在志業宮位，受到夥伴宮位的海王星影響，某個職務或任務會在此時結束，但最後的成果與功勞都被同事或上司收割，自己的付出完全沒有被重視。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，最近特別容易收到罰單，或是交通工具要花許多錢保養維修，當心與人發生行車糾紛，通勤也容易遇到突發事故，造成嚴重的遲到，此時要特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢：

家宅運佳，木星、金星、土星、冥王星齊聚家宅宮位，家人會給予你一筆資產或是大筆的金援，幫助你置產、創業或是投資。某些天秤座會在此時搬家，遷徙到友善的居住環境生活。

金錢運佳，在金錢宮位的天王星與進入家宅宮位的木星有良好連結，會在此時出租家中或手上閒置的空間或房地產，增加額外的收益。某些天秤座會因為買賣房地產獲利，財庫進帳頗豐。

感情運方面，在慾望宮位的天王星相位良好，與喜歡的對象在親密關係上有許多互動，感覺自己是被愛著的。單身的天秤座與某個人在肢體觸碰時，發現自己對對方有好感。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星受到滿月與太陽的影響，在職場會受到某些不友善的言語霸凌，心情十分不好。某些天秤座則是因為專業能力受到挑剔，萌生轉換跑道的想法，對於目前的工作領域感到失望。

交通運方面，在交通宮位的太陽受到滿月與海王星影響，交通工具會在此時壽終正寢，可能需要換車。此時也容易發生行車糾紛，或是被開罰單，搭乘大眾運輸工具通勤會因為突發事件，造成你上班上課嚴重遲到。

天蠍座：

整體運勢：

旅遊運方面，木星、金星、土星、冥王星齊聚旅遊宮位，會有比較長時間或長距離的旅遊計畫，此時會找到一個非常合拍的旅伴一起挑戰這段旅程，兩人會培養出特別的默契。

工作運方面，木星、金星、土星、冥王星齊聚面試宮位，面試運佳，轉換跑道面試順利，很快就能錄取理想的單位。想考國考、檢定的天蠍座，考試成績會跨越門檻，進入公家機構工作。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到滿月影響，與喜歡的對象會因為金錢或親密關係上的不協調鬧情緒。某些有小孩或寵物的天蠍座，孩子的健康狀況不良，使你非常憂心。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，受到海王星影響，需要花許多時間處理醫療、保險方面的問題，此時也會花許多的金錢在小孩與寵物身上，把你的積蓄一次燒個精光。

射手座：

整體運勢：

金錢運佳，木星、金星、土星、冥王星齊聚金錢宮位，會有各種額外的外快收益進帳，生活變得不再捉襟見肘，有餘裕的金錢買些奢侈品來享受，或是吃昂貴的美食犒賞自己。

工作運佳，在工作宮位的天王星與木星有良好連結，各種特殊的才能被發掘出來，會同時身兼數職，業外收益甚至會比主業還多，除了金錢上的收穫之外，也開始對自己比較有信心了。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在感情宮位，並受到海王星影響，與喜歡的人溝通不良，演變成互相傷害的局面，嚴重的話甚至會在此時分手。有些單身的射手座被家人強迫去相親，而與家人翻臉。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到滿月影響，忍受某些鄰居已經到了忍無可忍的地步，此時會以較為強烈的方式對鄰居抗議。與家人的關係不太理想，感覺被最親愛的人傷害，會想躲起來一個人獨處與沈澱。

摩羯座：

整體運勢：

感情運佳，木星、金星、土星、冥王星齊聚命宮，同時木星與戀愛宮位的天王星有良好連結，與喜歡的對象很快就拉近距離，陷入熱戀狀態。關係穩定的摩羯座，此時懷孕的機率較高，或是會收養寵物。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與旅遊宮位的海王星有良好連結，會因為旅行，或是一些交流活動，認識許多新朋友，開始覺得世界不該只是侷限在舒適圈，多交些朋友，人生的視野會更加寬廣。

本週須注意的部分：

工作運方面，滿月發生在工作宮位，受到溝通宮位的海王星影響，工作壓力已經到了臨界點，此時會因為上司或同事的一句風涼話，使你憤而離職。某些摩羯座會覺得在職場與人溝通不良，興起了轉換跑道的念頭。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到滿月影響，期末有許多報告或作業都還沒完成，目前正處於火燒屁股的階段。考試時容易看錯題目，成績不太理想，有被當的危機。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的火星與海王星有良好連結，業績十分輝煌，會獲得許多加給，某些水瓶座會被老闆加薪。經營副業也會有不錯的表現，使得你收入大幅增加，生活十分富裕。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與心靈木星有良好連結，會覓得一個可放空的好地方，讓你躲起來耍孤僻，不受到家人、室友、鄰居的干擾。某些水瓶座終於有時間好好宅在家中放空，此時誰都不想理會。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，受到海王星的影響，曖昧關係會因為情敵的出現，宣告出局。某些水瓶座的情感關係會被第三者介入，或是對方有別的曖昧對象，而在此時分手。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到滿月與海王星影響，會因為情感上的問題，或是金錢糾紛，使你決定退出某個群組，離開一個交友圈。某些水瓶座會被朋友欺騙，對人產生嚴重的不信任感。

雙魚座：

整體運勢：

人際關係方面，木星、金星、土星、冥王星齊聚在人際關係宮位，與海外宮位的火星有良好連結，與異國的人士有許多交流的機會，會交到來自海外的朋友，某些雙魚座會有異國桃花對你表示好感。

遠行運佳，在遠行宮位的火星與人際關係宮位的金星、土星、冥王星有良好連結，會受到一些海外朋友的邀請，到外地工作、出差，或是遊覽時，受到許多朋友熱情的款待，旅程十分愉快。

感情運方面，在遠行宮位的火星與人際關係宮位的金星，以及命宮的海王星有良好連結，單身的雙魚座會在旅行時邂逅合得來的旅伴，甚至因此發展出新戀情。情感關係穩定的雙魚座，與喜歡的人一起遠行，雙方關係會更為親密。

本週須注意的部分：

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，受到海王星影響，對於某些家人的情緒勒索感到厭煩，此時可能會想離家出走。某些雙魚座的居家環境不太理想，容易被鄰居的噪音打擾作息，會是十分困擾的時期。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到滿月與海王星影響，對於忙碌已經產生倦怠，會想休個長假，甚至離開目前的職務，轉換心情。某些雙魚座在職場受到許多委屈，此時會興起辭職的念頭。

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