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當男友欠扁、當朋友羞羞臉！網友公認「最白目星座男」 處女才第三

2019-12-02 15:03DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

簡直越想越生氣

一樣米養百樣人，還會養出各種奇奇怪怪的男人，宇宙把這些怪男人用星座分成十二種，每一個都有令人費解的怪毛病，但他們通常不知道自己有這麼白目！

今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，看看十二星座男各有什麼雞巴毛欠扁之處，以及網友心目中最白目的星座男是哪一位！

image source:fb/韓劇經典語錄

導言

第12名：魔羯男

摩羯座就是樸實無華且超級枯燥的最佳典範，他們思路直線又保守，因此無論是做事還是說話都只根據自己的想法走，有時讓人覺得很偏執，他們經常是不說話還好，一開口就語出驚人，而且說得還很有道理，卻讓旁人實在不知道如何接下去。

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image source:pinkupost

第11名：雙魚男

雙魚男常自認替別人著想，卻讓人氣個半死，因為他們太常忘記「對方要的不是他想的」，再加上一張狗嘴吐不出象牙，所以說出的關心全部都是一秒激怒人，更讓人汗顏的是，跟他越熟的人，他講話越機車，問他幹嘛還會解釋是說是因為你才會這樣說。

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image source:fb/愛奇藝台灣站

第10名：巨蟹男

巨蟹男天生慢熱，跟他們說話有時候會讓你覺得自己是熱臉貼冷屁股，只要他們陷入「不知該講什麼」的境界時，就會冷得相當討人厭，是超級句點王之外，還很摳！除了他們認定的人，基本上巨蟹座是超級小氣的。

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image source:fb/安宰賢

第9名：金牛男

﻿金牛男問你意見的時候，不是跟你討答案，是要你認同他，一但你的回答不是肯定他，他就會在那邊GGYY，而且還有一個怪癖，就是沒事有事愛捉弄人，看到別人被自己搞到生氣，金牛男就會忒開心，讓人最困擾的還有他們遇事很懶得解釋，根本不知道他是有想解決還是沒想動。

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image source:fb/愛奇藝台灣站

第8名：天蠍男

天蠍男最讓人詬病的白目點就是愛忽冷忽熱，喜歡虐人，看到你很著急就很爽，但你不找他他又自己在那邊焦心，有時候還會心裡劇場想很多，明明對親近自己的人也有好感，卻老是覺得人家圖謀不軌，想從自己身上挖什麼好處，是很嚴重的被害妄想症啊！

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image source:fb/李棟旭台灣首站

第7名：雙子男

雙子男最熱人厭的就是嘴賤白目，而且他們喜歡跟討厭的表現不分明，讓人摸不著頭緒，有時候會不自覺地打斷他人說話，只想表達自己想說的，讓人超美送，對於他們沒有興趣的人事物，雙子男可是會用力敷衍，同時也是內心小劇場十分賣座的星座。

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image source:koreastardaily

第6名：獅子男

獅子男愛面子是眾所皆知的事，畢竟他就是KING，面子要給他，整個人都要配合他，滿足他的指使欲，獅子男常常對人頤指氣使，發號施令，如果不服從他就是不給他面子，他就會覺得自尊天崩地裂，讓你忍不住想嗆他：「聽你一句就真把自己當王啊！」

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image source:fb/愛奇藝台灣站

第5名：水瓶男

只要每次有這類型的排行榜，水瓶男幾乎會上榜，誰叫他們天生就是反骨，什麼都很好奇，還很講究新鮮，腦子永遠都在快速運轉，因此有時候你在跟他們說話時，其實他們根本沒在聽，最欠扁的是還會煞有其事、牛頭不對馬嘴地回答你。

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image source:qianye88

第4名：牡羊男

不少網友對牡羊男的評價是：極度愛搶風頭、極度幼稚、極度不會看臉色，他們熱愛玩踩地雷的遊戲，被炸到還異常興奮，在你真的氣死之前才會考慮停手，他們的優點是坦然直率，但也是缺點，就是因為太直率才如此欠揍啊！

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image source:fb/愛奇藝台灣站

第3名：處女男

處女男的內心世界就像迷宮，他們的毛病就是對喜歡的對象拖拖拉拉、以拖待變，還會開啟無限輪迴的反芻模式，其實這些都是因為他們那該死的完美主義，怕失敗、怕被拒絕，總之他們對於任何細節都會想超....久，簡直就是落在地球上考驗人耐性極限的存在。

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image source:fb/李鍾碩

第2名：天秤男

天秤男超愛展現自己的個人魅力，導致不自覺自以為地對別人指指點點，話多的時候還容易失言，要馬不解風情、要馬成為句點王，就是「言多必失」的最佳典範，而且天秤男的心忒玻璃，小劇場忒多，長久下來再喜歡他都會翻白眼。

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image source:fb/愛奇藝台灣站

第1名：射手男

射手男存在的使命似乎就是把人惹怒，對於別人發火他們只覺得自己只不過開了個「無傷大雅的玩笑」，而且他們很欠揍的是，一但知道你會為了什麼爆炸，他就一定會去做，目的只是因為好奇你的反應是什麼。

射手男的心直口快和粗枝大葉也經常讓人白眼翻不停，不過幸好他們還有很會哄人開心的能力，讓人消氣之外只把欠扁的射手男當作淘氣大男孩就不計較了，這大概就是所謂可愛又迷人的反派角色吧（？）

image source:fb/朴敘俊

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