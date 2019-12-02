唐綺陽星座運勢週報：魔羯座展現成果 處女座欲速則不達
唐綺陽星座運勢週報12/2-12/8
重要星象：太陽在射手，木星移動進魔羯，水星天蠍最後衝刺
木星週二移動進魔羯，與土星、冥王星相呼應，將過去兩三年的壓力，做個結算、驗收，努力的人會帶來機會。金星、木星、土星、冥王星皆在魔羯，魔羯座展現成果，成為大家關注的焦點。水星天蠍最後衝刺，可能爆出與金錢、富豪、黑暗權勢或秘密交易有關的新聞，容易將內心話說出來，也是療癒的好時機，把問題開誠佈公的提出，會比藏在心裡好。
工作注意：雙子、處女、天秤、水瓶
雙子：應循規蹈矩，避免不當的創意亂了陣腳
處女：欲速則不達，按照步驟來比較安全
天秤：拿出氣勢及主見，會讓事情更順利
水瓶：互相協調及搭配，不要自行其事
桃花注意：金牛、巨蟹、獅子、天蠍
金牛：小心講話太實在，阻斷桃花
巨蟹：注意不當的誘惑，小心飛蛾撲火
獅子：面對各種誘惑的出現，要好好想一下
天蠍：鑽牛角尖，裹足不前很可惜
財運注意：白羊、雙魚
白羊：切勿一時興起而亂來，越安穩越好
雙魚：有花錢的衝動，就算破財也很享受
健康注意：射手、魔羯
射手：注意消化系統可能出狀況
魔羯：太多慮而妨礙睡眠，當心影響健康
周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
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