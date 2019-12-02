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唐綺陽星座運勢週報：魔羯座展現成果 處女座欲速則不達

2019-12-02 07:50聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報12/2-12/8

重要星象：太陽在射手，木星移動進魔羯，水星天蠍最後衝刺

木星週二移動進魔羯，與土星、冥王星相呼應，將過去兩三年的壓力，做個結算、驗收，努力的人會帶來機會。金星、木星、土星、冥王星皆在魔羯，魔羯座展現成果，成為大家關注的焦點。水星天蠍最後衝刺，可能爆出與金錢、富豪、黑暗權勢或秘密交易有關的新聞，容易將內心話說出來，也是療癒的好時機，把問題開誠佈公的提出，會比藏在心裡好。

工作注意：雙子、處女、天秤、水瓶

雙子：應循規蹈矩，避免不當的創意亂了陣腳

處女：欲速則不達，按照步驟來比較安全

天秤：拿出氣勢及主見，會讓事情更順利

水瓶：互相協調及搭配，不要自行其事

桃花注意：金牛、巨蟹、獅子、天蠍

金牛：小心講話太實在，阻斷桃花

巨蟹：注意不當的誘惑，小心飛蛾撲火

獅子：面對各種誘惑的出現，要好好想一下

天蠍：鑽牛角尖，裹足不前很可惜

財運注意：白羊、雙魚

白羊：切勿一時興起而亂來，越安穩越好

雙魚：有花錢的衝動，就算破財也很享受

健康注意：射手、魔羯

射手：注意消化系統可能出狀況

魔羯：太多慮而妨礙睡眠，當心影響健康

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢唐綺陽每週星座運勢

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