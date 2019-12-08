每日星座運勢／金牛心情順暢諸事順　節儉避免耗損

圖／ingimage 分享 facebook

2019-12-8

牡羊座

忠言逆耳利於行。

整體運：★★★☆☆

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是佔有慾太強會有不少矛盾。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

愛情運：★★★☆☆

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

事業運：★★★☆☆

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

財運：★★☆☆☆

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00檸檬綠

開運方位：正南方向

金牛座

心情順暢的一天，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

愛情運：★★★☆☆

覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！

事業運：★★★★★

行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，想要感受到今日的好運必須從節儉保守做起，自然可以避免不必要的耗損。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00深海藍

開運方位：東南方向

雙子座

平靜地感受生活。

整體運：★★★☆☆

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思維會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

愛情運：★★★☆☆

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

事業運：★★★☆☆

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

財運：★★★★☆

適合替人管帳、理財，進財穩定。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00琥珀橙

開運方位：正東方向

巨蟹座

情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

整體運：★★★☆☆

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶情操之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

愛情運：★★★☆☆

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

事業運：★★★☆☆

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

財運：★★☆☆☆

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00咖啡棕

開運方位：東南方向

獅子座

知己難求。

整體運：★★★★☆

易遇到能彼此欣賞的異性知己，雖未擦出愛情火花，但這種超越愛情存在的友誼更讓你感動不已；與人交往時還應注意言語，含蓄更易讓人接受；聰明靈活的頭腦讓你在學習中如虎添翼，但奮力前衝的同時，別忘了幫幫其他同學。

愛情運：★★★★☆

與伴侶一起舉辦一個聚會，把好友邀請到家中分享快樂，你倆的感情生活也會更富生機！

事業運：★★★☆☆

運勢普通，如果過於爭強好勝，很容易引起大家的反感，提醒自己收斂些才好。

財運：★★★☆☆

錢財的得失不宜太過在意，順其自然，財星才會降臨。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00萊姆黃

開運方位：東南方向

處女座

心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

整體運：★★★★☆

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

愛情運：★★★★☆

有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！

事業運：★★★★☆

運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。

財運：★★★☆☆

金子花在刀口上，不死守，不浪費。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00咖啡棕

開運方位：正北方向

天秤座

將廢棄品進行回收利用。

整體運：★★★★☆

辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可循環利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。

愛情運：★★★☆☆

與戀人有良好溝通的機會。愛情運很不錯，使你心情更加愉快，戀情朝更好的方向邁進。

事業運：★★★★☆

容易接觸到有魄力、有風度的成功者，經驗得到了提升，對日後的事業發展很有利！

財運：★★★★☆

錢財寬鬆，可支援兄弟好友，表現愛心，促進友誼。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00硃砂紅

開運方位：正東方向

天蠍座

人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。

事業運：★★☆☆☆

長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。

財運：★★★★☆

管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00蘭花紫

開運方位：東南方向

射手座

精力較充沛，信心十足。

整體運：★★★☆☆

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！

財運：★★★☆☆

少去可刷卡的商場購物，這樣對你的粗心大意就會有些限制。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00橄欖綠

開運方位：正東方向

摩羯座

過多的語言反而會使感情顯得蒼白。

整體運：★★★★☆

給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。

愛情運：★★★☆☆

戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。

事業運：★★★☆☆

遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。

財運：★★★★★

動腦中生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後收穫匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

水瓶座

財務糾紛多，多留意金錢往來。

整體運：★★★☆☆

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

事業運：★★★☆☆

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

財運：★☆☆☆☆

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00臘梅白

開運方位：正西方向

雙魚座

追求物質滿足的慾望佔勝了理智。

整體運：★★★☆☆

看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不順頻頻，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。

愛情運：★★★☆☆

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

事業運：★★★☆☆

臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。

財運：★★☆☆☆

錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





