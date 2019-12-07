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每日星座運勢／雙子愛神降臨情緒高　學習知識增長

2019-12-07 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-12-7

牡羊座

愛拼才會贏。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運普通，邀幾個牌友切磋牌技，會有不錯的收穫；學習熱忱漸濃，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率也會有明顯提高。

愛情運：★★☆☆☆

愛情能平穩發展。雖然偶爾會有一些爭執和小爭吵，但對你倆的戀情不會有太大影響。

事業運：★★★★☆

有機會接觸新事務，讓你大開眼界。倘若積極策劃，可望有好的表現。

財運：★★★☆☆

另闢財路頗為不順，穩守現有領域為要務，免得兩頭受阻。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00水鑽藍

開運方位：東北方向

金牛座

開心愉快的一天，交友機會多。

整體運：★★★★☆

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

愛情運：★★★☆☆

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。

事業運：★★★★☆

從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。

財運：★★★★☆

有意外的驚喜，例如：中獎、收紅包、拿禮物等等！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00桐花白

開運方位：東北方向

雙子座

愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，可一蹴而就。財運方面尚佳，今天可逛逛商場，買下一些自己中意的東西，雖然有所花費，但換來好心情也是值得。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，是個談情說愛的好日子，打扮的美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

事業運：★★★★☆

能力頗強，有利聽講座、學習進修，能很好地體會要領，知識增長快速。

財運：★★★★☆

今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00琉璃銀

開運方位：正南方向

巨蟹座

己所不欲，勿施於人。

整體運：★★★☆☆

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。

愛情運：★★★★☆

魅力四射，遇到不少追求者，單身者別只顧著高興，想戀愛應有所選擇喔！

事業運：★★☆☆☆

很多繁雜瑣事需要處理，心情易煩悶，但越煩躁越易出錯，靜下心處理才能順利解決。

財運：★★☆☆☆

貪玩、喜歡留連風月場所者，容易破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00寶石藍

開運方位：東南方向

獅子座

有得也有失，內心易滿足。

整體運：★★★★☆

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

愛情運：★★★☆☆

覺得越來越不瞭解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

事業運：★★★★☆

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼巨大，收穫頗多！

財運：★★★★☆

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00雪花銀

開運方位：東北方向

處女座

愛他就對他寬容些。

整體運：★★★★☆

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠補習補習吧。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

事業運：★★★★★

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

財運：★★★☆☆

財富易流失不易緊守，要握緊自己的錢袋。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00蘋果綠

開運方位：東南方向

天秤座

愛情要多增加點溫度。

整體運：★★★★☆

和戀人在一起，你表現得有些冷落，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

愛情運：★★★☆☆

單身者表現得獨立自主，不刻意追求愛情；戀愛中的人表面堅強，但內心渴望對方的關心。

事業運：★★★★★

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是注意處理不了的事不要蠻幹，找有經驗者幫忙處理為宜。

財運：★★★★☆

有一些意外之財，數目不是很大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00珠貝白

開運方位：正北方向

天蠍座

休閒娛樂，放鬆身心。

整體運：★★★★☆

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

愛情運：★★★★☆

在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！

事業運：★★★★☆

運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。

財運：★★★☆☆

對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

射手座

運勢平順，有些小事情需要處理。

整體運：★★★☆☆

今天是放鬆身心的日子，可以玩網路遊戲，讓你沉醉在遊戲的情節，有身臨其境的感覺；也可以看看經典的武俠小說，能喚起你心中成為英雄美女的夢想，讓你感懷生活，激發對美好明天的憧憬。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情難以突破，讓你的內心感到不安。別鑽牛角尖，要相信自己也相信對方才行。

事業運：★★☆☆☆

容易有一些突如其來的困難讓你措手不及，做事應小心謹慎，感情用事會誤了大事唷！

財運：★★★★☆

當遇到錢財困境時，有貴人相助，事情進行得很順利。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00玉米黃

開運方位：正東方向

摩羯座

平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

整體運：★★★☆☆

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你理順思路。

愛情運：★★☆☆☆

情緒低落，容易把氣出在另一半身上，對方不理解時很容易產生矛盾，為小事而爭吵。

事業運：★★★☆☆

長輩們對你管得過多，讓你覺得煩。別生氣，他們說你也是為你好，表現得順從一些才好！

財運：★★★☆☆

小聰明能夠解決大問題，但今天要小心聰明反被聰明誤，與財神錯身而過。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀

開運方位：正北方向

水瓶座

清楚瞭解自己想要的後再付諸行動。

整體運：★★★☆☆

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們瞭解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

愛情運：★★☆☆☆

別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。

事業運：★★★☆☆

做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！

財運：★★★☆☆

小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

雙魚座

對別人的言行，不宜做評價。

整體運：★★★☆☆

他人的行為就算有不妥之處，也不應過於直接地進行批評，換個委婉的表達方式才能讓他領悟，不至影響到大家的關係。有暗地嫉妒你的人出現，在與人交往時多留心，若不幸惹來紛爭，別逞一時之氣。

愛情運：★★★☆☆

你無心戀愛，單身者面對親友的熱情牽線，也顯得興趣缺缺，更想享受獨處的快樂。

事業運：★★☆☆☆

生活總會有風有雨，得失心不宜太重，想開了，也就沒有陰影了，天也放晴了！

財運：★★★☆☆

財運普通，可將財產交由你絕對可以信任的愛人或者親人。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00臘梅白

開運方位：西南方向

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