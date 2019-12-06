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每日星座運勢／雙魚人逢喜事精神爽　愛情特別順利

2019-12-06 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-12-6

牡羊座

運勢跌蕩的一天，各方面運勢高低不一。

整體運：★★★☆☆

今天情侶相處很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是你今天在投資上值得關注的項目。工作運不錯，有問題能迎刃而解，且還能從中領悟到提高效率的方法。

愛情運：★★☆☆☆

過度的堅持己見容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

事業運：★★★★☆

嚴謹細膩的處事方式會讓你能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

財運平平，不宜投機。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00鉑金灰

開運方位：正南方向

金牛座

準備不夠充分的話，在工作和商談上會處於不利地位。

整體運：★★☆☆☆

尤其是商談的對象會鑽空子提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都般出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

愛情運：★★★☆☆

單身者身邊時常圍繞著異性，但多為吃喝玩樂的夥伴，想戀愛還應擦亮眼睛。

事業運：★★☆☆☆

按步就班地工作，還需要多動腦，改進工作方法會有更多的收穫。

財運：★★☆☆☆

錢都花在享受上，對外人斤斤計較！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00乳酪白

開運方位：正北方向

雙子座

可把生活、工作節奏調慢點。

整體運：★★★☆☆

有些舊情難以理清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘咧！額外要注意雙方金錢上面的爭執。

事業運：★★★★★

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

財運：★★★☆☆

要謹防因異性而損財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00翡翠綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

行動時顯得有些吃力。

整體運：★★☆☆☆

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

愛情運：★★★☆☆

單身者希望在事業上能有收穫，心思沒放在愛情上；戀愛中的人忙於工作，無暇顧及感情。

事業運：★★☆☆☆

易惹是非，有人打你小報告，周圍的壓力會使你無心工作。應學會用平常心對待，並且多反省跟同事的相處方式。

財運：★★☆☆☆

財運較弱，創業者面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

獅子座

火氣比較大，容易與人起爭端。

整體運：★☆☆☆☆

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定，有點鬱悶讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★☆☆☆

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，不適合買賣，買東西容易買到不滿意的東西。適合把錢拿去繳貸款或信用卡！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

處女座

有種幸運從天而降的感覺。

整體運：★★★★☆

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中的歷史遺留問題漸漸浮出水面，局勢亦有逆轉性的好轉。

愛情運：★★★★★

異性緣旺旺日，居多是別人主動來接近你。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是自己的心態不太穩定，有投機的傾向，反抗心態也比較明顯。

財運：★★★★☆

你能深謀遠慮，有效益的項目將進一步大幅度的擴大，而效益甚微的項目將縮減以致被取消。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00鉑金灰

開運方位：西南方向

天秤座

對戀人的過去不宜刨根問底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有刨根問底的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★★☆☆

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

財運：★★★☆☆

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00玉髓紅

開運方位：東南方向

天蠍座

行動之日，抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的提點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢。戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00水晶紫

開運方位：西北方向

射手座

堅持自己的原則和信念。

整體運：★★★☆☆

即使速度稍微慢了一點，但是能先別人一步行動，可望拔得頭籌；投資上暫時遇到一些小挫折，不要輕易改變方向或放棄希望；今天的你稍微任性一點也會被別人接受哦，趁著這種運氣對自己的主張強勢一點，過關的可能性大增。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，有伴侶的人雙方都應少說兩句挑剔埋怨的話，這樣才不會引發口角。

事業運：★★★☆☆

把握住要點才是最重要的，先把份內事做好，同事說什麼不用太過在意，若是參合進去，以免被人嫌棄。

財運：★★★★☆

花錢慾望強烈，你覺得花大錢也無所謂，只要開心就好。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00石榴紅

開運方位：正北方向

摩羯座

認真做好自己。

整體運：★★★★☆

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪蕩起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘咧！

事業運：★★★★☆

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，易陷入孤軍奮戰的境地，應加強人和才好！

財運：★★★★☆

適合瞭解市場動態，擬定投資計劃！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00芒果黃

開運方位：東北方向

水瓶座

運勢平順，默默付出必有回報。

整體運：★★★☆☆

今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手中的事務才會有收穫。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。

事業運：★★★☆☆

任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。

財運：★★★★☆

財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

雙魚座

愛情特別順利，人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★★

單身者有望在今天俘獲心動對象的心，結束單身生活，開始奇妙的兩人世界的生活。工作上精神狀態很好，做事積極，面對棘手的事情也多了幾分自信，並能處理得盡善盡美。帶上情人開著愛車去郊外兜兜風，也是一種愜意的享受。

愛情運：★★★★★

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，辛苦難免，只要辛苦耕耘自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

財運：★★★★☆

財運順暢，一分耕耘兩分收穫，賺錢不會太辛苦。很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00水鑽藍

開運方位：東南方向

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