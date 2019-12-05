每日星座運勢／射手細微變動得靈感　有利創意設計

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2019-12-5

牡羊座

情緒不太穩定，思緒比較混亂。

整體運：★☆☆☆☆

今天感情方面很被動，不想於對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

愛情運：★★☆☆☆

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

財運：★☆☆☆☆

要小心被親朋好友的話誤導了，說不定對於他們有利的訊息卻不適合你。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00芒果黃

開運方位：正西方向

金牛座

消費應該適可而止。

整體運：★★☆☆☆

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

事業運：★★★☆☆

會被惰性纏繞，知道不好，卻又不知從何改變。

財運：★★☆☆☆

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

雙子座

工作中宜大膽有主見。

整體運：★★★★☆

今天有機會接觸企業高層領導，不要畏畏縮縮，大膽有主見的表現反而會贏得領導的賞識。單身者有機緣認識事業上較有成就的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

愛情運：★★★★☆

嗯！很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘一分收穫。

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00夕陽橙

開運方位：西南方向

巨蟹座

腦力勞動繁重。

整體運：★★★☆☆

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想碰撞的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

事業運：★★☆☆☆

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

財運：★★★★☆

運很不錯，只要通過勤勞的耕耘與人競爭，就能收穫到你意想不到的財富。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

獅子座

說到不如做到。

整體運：★★★★☆

說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此與戀人發生口角，裂紋還是及時修復為好，時間太長會使感情受到損傷；生意之人，人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助；工作有條不紊的進行，提出的方案或建議，也容易被領導所採納。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

事業運：★★★★★

事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在喜悅愉快的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

處女座

不妨把爭吵當作調味品。

整體運：★★★☆☆

伴隨小吵小鬧，雙方反而得到更進一步的瞭解，今天則特別能體會這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則有些得不償失。

愛情運：★★★☆☆

單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！

事業運：★★★★☆

擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目的明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00玉米黃

開運方位：正西方向

天秤座

家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，滿腦子想著錢，可是錢偏偏今日與你無緣！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00玉髓紅

開運方位：正北方向

天蠍座

凡事不可操之過急。

整體運：★★☆☆☆

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

愛情運：★★☆☆☆

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

事業運：★★★☆☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

財神過門不入，保守者破小財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00和闐玉白

開運方位：正西方向

射手座

細微的變動都能為創作帶來靈感。

整體運：★★★★★

今天的無心之舉也有可能給你帶來意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者的工作。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能攻能守的運作自如，只要懂得尊敬上位者，上司多能給予你正面的肯定。

財運：★★★★☆

擅用智慧、口才得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賽馬等等。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00雪花銀

開運方位：正東方向

摩羯座

時來運轉。

整體運：★★★★☆

戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助動力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，一個刪除鍵的確認都會讓你的努力付諸東流。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事，找不到方向時不妨請教主管。

財運：★★★☆☆

你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上很容易出現失誤。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00竹葉青

開運方位：西南方向

水瓶座

異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中與異性朋友產生情愫。工作沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一些會有更大的收穫。今天不宜急於投資，適合觀望。

愛情運：★★★★☆

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

事業運：★★★☆☆

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

雙魚座

遇到小阻力，需理性處理。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻關係較緊張，小心戰爭一觸即發。兩人在一起容易爭吵，雙方都應少說兩句才好！

事業運：★★☆☆☆

很多事情會需要獨自處理，使得壓力增加。雖不能得到實質幫助，但請教有經驗者的意見會少走彎路。

財運：★★★☆☆

小賭怡情，開心就好，不宜太投入！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00桐花白

開運方位：東南方向

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