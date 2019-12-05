親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兒福買房惹爭議
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／射手細微變動得靈感　有利創意設計

2019-12-05 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-12-5

牡羊座

情緒不太穩定，思緒比較混亂。

整體運：★☆☆☆☆

今天感情方面很被動，不想於對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

愛情運：★★☆☆☆

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

財運：★☆☆☆☆

要小心被親朋好友的話誤導了，說不定對於他們有利的訊息卻不適合你。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00芒果黃

開運方位：正西方向

金牛座

消費應該適可而止。

整體運：★★☆☆☆

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

事業運：★★★☆☆

會被惰性纏繞，知道不好，卻又不知從何改變。

財運：★★☆☆☆

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

雙子座

工作中宜大膽有主見。

整體運：★★★★☆

今天有機會接觸企業高層領導，不要畏畏縮縮，大膽有主見的表現反而會贏得領導的賞識。單身者有機緣認識事業上較有成就的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

愛情運：★★★★☆

嗯！很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘一分收穫。

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00夕陽橙

開運方位：西南方向

巨蟹座

腦力勞動繁重。

整體運：★★★☆☆

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想碰撞的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

事業運：★★☆☆☆

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

財運：★★★★☆

運很不錯，只要通過勤勞的耕耘與人競爭，就能收穫到你意想不到的財富。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

獅子座

說到不如做到。

整體運：★★★★☆

說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此與戀人發生口角，裂紋還是及時修復為好，時間太長會使感情受到損傷；生意之人，人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助；工作有條不紊的進行，提出的方案或建議，也容易被領導所採納。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

事業運：★★★★★

事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在喜悅愉快的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

處女座

不妨把爭吵當作調味品。

整體運：★★★☆☆

伴隨小吵小鬧，雙方反而得到更進一步的瞭解，今天則特別能體會這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則有些得不償失。

愛情運：★★★☆☆

單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！

事業運：★★★★☆

擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目的明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00玉米黃

開運方位：正西方向

天秤座

家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，滿腦子想著錢，可是錢偏偏今日與你無緣！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00玉髓紅

開運方位：正北方向

天蠍座

凡事不可操之過急。

整體運：★★☆☆☆

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

愛情運：★★☆☆☆

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

事業運：★★★☆☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

財神過門不入，保守者破小財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00和闐玉白

開運方位：正西方向

射手座

細微的變動都能為創作帶來靈感。

整體運：★★★★★

今天的無心之舉也有可能給你帶來意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者的工作。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能攻能守的運作自如，只要懂得尊敬上位者，上司多能給予你正面的肯定。

財運：★★★★☆

擅用智慧、口才得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賽馬等等。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00雪花銀

開運方位：正東方向

摩羯座

時來運轉。

整體運：★★★★☆

戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助動力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，一個刪除鍵的確認都會讓你的努力付諸東流。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事，找不到方向時不妨請教主管。

財運：★★★☆☆

你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上很容易出現失誤。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00竹葉青

開運方位：西南方向

水瓶座

異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中與異性朋友產生情愫。工作沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一些會有更大的收穫。今天不宜急於投資，適合觀望。

愛情運：★★★★☆

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

事業運：★★★☆☆

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

雙魚座

遇到小阻力，需理性處理。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻關係較緊張，小心戰爭一觸即發。兩人在一起容易爭吵，雙方都應少說兩句才好！

事業運：★★☆☆☆

很多事情會需要獨自處理，使得壓力增加。雖不能得到實質幫助，但請教有經驗者的意見會少走彎路。

財運：★★★☆☆

小賭怡情，開心就好，不宜太投入！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00桐花白

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

最近能遇見你的靈魂伴侶！這些星座注意了

2019-12-04 14:15

想婚別錯過！2020年喜結連理、有結婚運的命格

2019-12-03 15:32

當男友欠扁、當朋友羞羞臉！網友公認「最白目星座男」 處女才第三

2019-12-02 15:03

唐綺陽星座運勢週報：魔羯座展現成果 處女座欲速則不達

2019-12-02 07:50

殺破狼占星／2020年財運「最有錢＆最窮」排名公開

2019-12-02 07:00

殺破狼周運勢／雙子清償掉負債 這2星座出現天菜人物

2019-12-01 00:00

【心理測驗】電影院坐哪個位子 看穿你面對未知事情的處理能力

2019-11-30 09:58

【塔羅】你的心上人，心裡也有你？

2019-11-29 14:54

明年生肖運勢前三名 命理專家雨揚提醒注意這些事

2019-11-29 10:48

小孟塔羅：雨過天晴！測你年底翻身指數有多高？

2019-11-29 09:18

【測字】努力不一定有收穫？測你目前的求財阻礙

2019-11-28 10:51

義不容辭！4個生肖再苦也要擔責任

2019-11-27 14:27

同生肖相沖？這些戀人組合衝突特別多

2019-11-27 13:45

2020生肖財氣開運術！幸運色、旺運數字、貴人生肖一次看

2019-11-27 11:09

12月生命靈數運勢分析：沒有任何誰 非得要你遷就與妥協

2019-11-27 10:18

【觀點】等待是你一生的功課

2019-11-27 09:22

內建神秘跟色慾的DNA！最好色的星座果然是他們

2019-11-26 15:24

談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54

12月星座財運：天蠍偏財運很旺 獅子投資要三思

2019-11-26 13:02

殺破狼2020年感情最旺最悲排名：射手桃花大爆發 天秤地位摔落

2019-11-25 07:00

小孟塔羅：熱戀消退成平淡？我的愛情該如何保持熱度

2019-11-22 10:53

【圖片心測】選一顆水晶，照出你明年的愛情吉運！

2019-11-22 08:33

想佔有他！愛上一個人就會變成控制狂的5大星座

2019-11-21 15:15

羨慕別人成雙成對？「姓名筆劃透露」你靠什麼優勢擺脫單身

2019-11-21 14:00

減肥好難！這些人豐腴一點更好命 趕快看看妳上榜了沒

2019-11-20 13:52

這3個星座是「傻人有傻福」代表 霸氣獅子其實超傻啦

2019-11-18 20:28

槍林彈雨中還能成功登高位！職場位置特別穩的4個星座

2019-11-18 13:27

塔羅：楓情萬種最迷人！秋冬誰有戀愛運？

2019-11-15 16:15

迪士尼公主分析／一生好命的睡美人 - 奧蘿拉公主

2019-11-15 13:17

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

當愛情沒有了麵包12星座怎麼做？牡羊不在乎 天蠍吃苦當吃補

2019-11-13 10:03

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18

小心過勞！這些個性注定是工作狂？

2019-11-12 13:32

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

光棍節還單身不要氣餒！看12星座明年會遇到哪種桃花對象

2019-11-11 08:15

看起來笨其實超聰明的4大星座 天蠍裝笨、冠軍城府深

2019-11-10 21:09

雨揚明年開運預言來了！ 12生肖前三名是這

2019-11-10 10:17

未來一個月「人際運勢最旺」5大星座！第1名氣場無法阻擋

2019-11-08 09:20
看更多

熱門文章

社工不配用3.7億元辦公室？ 呂秋遠這麼說

2019-12-04 01:56

泰簽政策急轉彎！ 傳泰政府將取消財力證明等新規

2019-12-04 15:01

吳德榮：周末再一波冷空氣 可能大陸冷氣團等級

2019-12-04 07:33

入冬最冷一波！大陸冷氣團強襲台 周末低溫12度

2019-12-04 21:24

獨／台鐵新觀光列車13日亮相 內裝三亮點搶先曝光

2019-12-04 09:33

外國網站評選「全球最適合居住城市」 台北友善方便再得第一

2019-12-04 17:15

他怨Gogoro VIVA不好騎 網打臉曝這優勢：根本無敵

2019-12-04 11:12

揭開白色巨塔的祕密 喬病床喬掛號，這些人最夠力

2019-12-04 09:00

130元便當買不下手？ 網驚呼跪求店名：很可以

2019-12-04 11:16

他買好市多日本蘋果 連切2顆都藏驚喜

2019-12-04 12:41

2天降價760！她怨買貴「好市多鵝絨被」釣出苦主：我買的下殺5000

2019-12-04 14:26

限時兩天！GODIVA霜淇淋、杯裝冰淇淋買一送一

2019-12-04 11:05

傳「泰簽取消財力證明」？外交部：目前沒有任何更動

2019-12-04 18:06

影／3.7億買內湖大樓引爆退捐潮 兒盟執行長哽咽澄清

2019-12-04 14:18

兒福購屋爭議 律師：奉獻千萬名車給seafood才奇怪

2019-12-04 15:58

機票差2千選廉航還是傳統航？ 網曝超關鍵因素

2019-12-04 12:44

晚間起北部留意大雨 周五低溫再探12度

2019-12-04 12:16

超商ATM不只便民 還有這超佛心「隱藏版功能」

2019-12-03 20:21

兒盟每年花600萬雙北租房 執行長：買辦公室為拓展服務

2019-12-04 11:10

台灣最美公路景觀出爐 通霄日落大道奪冠

2019-12-04 11:21

東北季風遇南方雲系 今晚到明晨低溫下探14度

2019-12-04 20:51

夜市抵用券延長 政院：秋冬國旅第2波加碼至明年春節後

2019-12-04 16:40

男友不工作拚國考 她幫付飯錢付到懷疑人生

2019-12-04 15:55

新竹男罹攝護腺癌 怕術後影響性福力求「保根」

2019-12-04 11:08

傳泰簽將取消財力證明 泰總理府：政策未改變

2019-12-04 21:25

看指甲知腎不好？ 醫：5字訣更有用

2019-12-04 00:22

「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森藏不住好身材 絕非故意性感

2019-12-04 16:05

華航機票加碼送！經濟艙哩程升等指定商務艙送6,000哩

2019-12-04 16:09

以租代買行不通？兒盟再說明內湖購屋的原因

2019-12-04 14:18

兒盟不該購屋？學者：民眾應調整社工窮酸的刻板印象

2019-12-04 13:36

運動防護、延緩失能 物理職能治療明年可望直接服務

2019-12-04 17:01

兒盟購屋爭議 一位社工告白：社會期許社工只能苦哈哈

2019-12-04 17:09

「一芳水果茶」插旗泰國！董事長柯梓凱：樂觀看待人生低潮再出發

2019-12-04 11:56

「讚嘆這神聖的稜線啊」 聖稜線首次開放雪季登山

2019-12-04 16:52

最近能遇見你的靈魂伴侶！這些星座注意了

2019-12-04 14:15

不是睡不著才叫失眠 出現4種症狀應就醫

2019-12-04 11:07

賴忠瑋：今全台都轉濕冷 中南部降雨多在周四

2019-12-04 07:50

泰國簽證新制惹民怨 政院：目前不會改變泰人來台免簽

2019-12-04 20:31

農夫出奇招「畫」愛犬為老虎 防潑猴破壞田中作物

2019-12-04 13:12

研究雨傘運動又逢反送中 學者「撿到槍」獲獎

2019-12-04 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top