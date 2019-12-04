每日星座運勢／獅子競爭計較中得財 事業聽命行事

2019-12-04 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-12-4

牡羊座

從不同角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契的異性，他不是你的理想對象，卻是能讓你快樂的人。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人流高峰，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏取支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

感情很豐富，喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★☆

事業運小佳，忙碌了點，收穫上偏向名聲方面的問題，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★☆☆

滿腦子都想著錢錢錢！財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00玉米黃

開運方位：東北方向

金牛座

事務繁多，應合理安排時間。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為工作而奔忙，但能得到對方的體貼與關懷，讓你感受到甜蜜與溫馨。財運較穩定，不過對待理財有點心不在焉，小心遺失錢財。感覺神經繃得太緊時，做做健身操，可有效調節神經系統。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到理想情人，適合表白，不要有太多的顧慮，以免錯過良緣。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，小事精明，大事迷糊。不要對小事斤斤計較，眼光放遠一點吧！

財運：★★★☆☆

暗財運，顯得薄弱多了，想要私底下輕鬆就有額外的收入，不大容易。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00薔薇粉

開運方位：正東方向

雙子座

切忌隨意許諾。

整體運：★★☆☆☆

面對心動的異性，為了博得對方一時的好感而承諾的事情，一旦無法辦好反而會影響你在對方心目中的形象。偏財運較差，投機取巧的事情還是不做為好，不然離損兵折將的時候不遠了。經商的人士出現資金周轉不靈可以找親友協助，能很快解決問題。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人少參加異性活動，以免伴侶生氣，多陪陪另一半才能讓感情增進。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事！

財運：★★☆☆☆

購物慾強烈，「愛買」過頭了會寅吃卯糧。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00芥末黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

有機會大顯身手。

整體運：★★☆☆☆

在地鐵或公交車上，會遇到面相俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當賞心悅目好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

愛情運：★★☆☆☆

有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。

事業運：★★★★☆

事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，不適合買賣，買東西容易買到不滿意的東西。適合把錢拿去繳貸款或信用卡！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00鉑金灰

開運方位：正東方向

獅子座

性情開朗者會是你的事業貴人。

整體運：★★★★★

單身者會遇到不錯的桃花，且與之相處頗為愉快，心動的感覺不禁油然而生；對數據頗為敏感，易與合作者達成投資共識；今天工作成效頗為突出，注意協調性會讓你在工作時好比如魚得水。

愛情運：★★★★☆

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的事項被上司不斷的修修改改。

財運：★★★★☆

競爭計較中得財，如果沒有積極的計算，就無法發現財神爺的蹤跡。額外呢，錢特別容易花在交際應酬上。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00臘梅白

開運方位：西南方向

處女座

以平常心看待事物，減少負面思考。

整體運：★★☆☆☆

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，容易落下功課，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

愛情運：★☆☆☆☆

這麼低落的運勢，不如選擇一個人靜靜的獨處比較好。

事業運：★★★☆☆

心境輕鬆，做事感覺特有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好印象哦！

財運：★★☆☆☆

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

天秤座

工作上順風順水，讓心情無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，獲得上佳表現。

愛情運：★★★☆☆

易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起矛盾。

事業運：★★★★☆

工作中有機會帶領新人，扮演領導者的角色，並且能得到大家的擁護。

財運：★★★☆☆

財運不錯，已經開始為日後的投資做規劃，記得要多聽聽有經驗人士的意見。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00深茄紫

開運方位：西北方向

天蠍座

人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧。去書吧，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通PASS掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢！

事業運：★★☆☆☆

少管閒事，靜以修身，做好本職工作就好，管得太多易得罪人。

財運：★★★☆☆

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00可可棕

開運方位：正南方向

射手座

享受眼前的快樂。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

愛情運：★★★☆☆

有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事，找不到方向時不妨請教主管。

財運：★★★★☆

財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的變化來調整自己的應對措施。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

摩羯座

情緒略有起伏。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變的很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。

事業運：★★★☆☆

積極性不錯，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。

財運：★★★★☆

正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00鉑金灰

開運方位：東北方向

水瓶座

想到也能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有人正在默默為你付出哦！賺錢雖然不輕鬆，但並不影響獲得勞動成果時的喜悅；今天會得到千里馬遇伯樂的幸運，工作實力得到較大程度的彰顯，且得到同事們的認同。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，粘花惹草可就不好！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，是個充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

財運：★★★☆☆

財運普通，又注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動性，控制不佳時會有亂花錢的徵兆。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00雪花銀

開運方位：東北方向

雙魚座

做真實自己。

整體運：★☆☆☆☆

今天你很在乎戀人的感受，反而讓自己變得很累，說出自己想法做自己喜歡的事，其實對方會更喜歡你純真的感覺。工作上帶來的巨大壓力讓你喘不過氣來，靜下心來將能找到應對的辦法。財運不盡人意，付出的精力卻得不到相應的回報，還是先休整等待時機吧。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀性會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷誤的機會高。

財運：★☆☆☆☆

現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00可可棕

開運方位：西南方向

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