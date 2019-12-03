每日星座運勢／巨蟹展現個人的魅力 為人排解紛爭

2019-12-03 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-12-3

牡羊座

易受干擾的一天。

整體運：★★☆☆☆

即便是感情穩定的情侶，在強勢的情感寒流來臨時亦難免受到衝擊，小爭吵隨之而來。財運尚可，易得到親友的援助，從而度過眼前的難關。因工作環境的差強人意而想離開所在工作崗位，對外在條件要求甚高。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛卻又有些擔憂、猶豫，如此愛情鳥飛來又飛走，讓你錯過良緣。

事業運：★★☆☆☆

工作任務繁重，壓力大，處理事情時過於敏感。適當調節情緒，放鬆心情，注意身體狀況。

財運：★★★☆☆

有機會獲得額外收入，不過也需要辛苦付出，比如做兼職。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00青金石藍

開運方位：西北方向

金牛座

運勢強盛的一天，好運就降臨到你的身上。

整體運：★★★★☆

愛情運很強，你熱情似火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。需要喬遷新居的人來說是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。有機會遇到貴人，在你最需要幫助的時候向你伸出援助之手，讓你覺得真愛尚在人間。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下就能營造快樂的一天。

事業運：★★★★☆

適合與人合作，相互發揮各自的優勢，彌補彼此的不足，可達到一加一大於二的效果，並能輕鬆且有效率的完成工作內容。

財運：★★★★☆

正財收入豐厚，生意人有機會與財力很強的人合作，獲利機率高。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00深海藍

開運方位：西北方向

雙子座

今天你的疑心病太重。

整體運：★★★☆☆

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

愛情運：★★☆☆☆

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

事業運：★★☆☆☆

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

財運：★★★☆☆

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00翡翠綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。

整體運：★★★★★

多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會別放過，在與他人的交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解員的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。

愛情運：★★★★☆

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

事業運：★★★★★

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！可是辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★★☆

鈔票收入口袋的時刻，有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，免得惹來瓜分者。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00湖水綠

開運方位：東南方向

獅子座

事業、愛情都順利的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

事業運：★★★☆☆

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00檸檬綠

開運方位：正南方向

處女座

減壓是你今天最需要做的事情。

整體運：★★★☆☆

今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，用微量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。

愛情運：★★★☆☆

容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！

事業運：★★☆☆☆

職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。

財運：★★★★☆

財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00香檳金

開運方位：西北方向

天秤座

運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

整體運：★★☆☆☆

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

事業運：★★☆☆☆

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00玉髓紅

開運方位：正東方向

天蠍座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你順風順水，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情會從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流。

愛情運：★★★☆☆

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★★★

事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷或是被賦予重責大任，總之是容易受到重用的一天！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較計較，得失心重了點。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00橄欖綠

開運方位：正南方向

射手座

機會靠自己創造。

整體運：★★★☆☆

工作中有發揮領導力的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都得到擴展。

愛情運：★★★★☆

單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。

財運：★★★☆☆

對金錢的敏銳度偏弱，不宜大投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

摩羯座

好心有時也不是件好事。

整體運：★☆☆☆☆

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，看對方不順眼，保持距離以策安全！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，尤其在與同事上司客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

財運：★★☆☆☆

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而按捺不住，最好還是請一個槍手！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00石榴紅

開運方位：正北方向

水瓶座

機會靠自己創造。

整體運：★★☆☆☆

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較可觀的薪水會讓你們過的很順利。

愛情運：★★★☆☆

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

財運：★★★☆☆

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00桐花白

開運方位：東北方向

雙魚座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒掌控得不錯，對另一半多花點心思，雙方能相處得很愉快。財運方面表現一般，切不可把得失看得太重，以免使自己精神緊張。工作方面，與客戶商談機會多，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在忙碌中有收穫。而且容易把鬼靈精怪的一面發揮的淋漓盡致呢！

財運：★★★☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

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