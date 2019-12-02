每日星座運勢／牡羊替人著想與奉獻 易有好運降臨

2019-12-02 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-12-2

牡羊座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有突降好運的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上敢於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，收效不錯。

愛情運：★★★★☆

表現幽默，體貼，細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

事業運：★★★★☆

考試或工作是否能順利，會要看你調節心態的應變能力。

財運：★★★★★

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有財利。有小小的賭運。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

金牛座

缺乏責任心。

整體運：★☆☆☆☆

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對像太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。

愛情運：★★☆☆☆

把你的愛傳達給另一半，對方會給你溫暖的擁抱；單身者注意處理好與異性間的關係。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

財運：★☆☆☆☆

業務很容易受到同行的爭奪，你的合作者有另尋他人的動機。你應加強雙方的交流，消除顯性和隱性的矛盾！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00玉米黃

開運方位：正北方向

雙子座

易感孤獨，渴望獲得愛情。

整體運：★★☆☆☆

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

愛情運：★★☆☆☆

對平淡的愛情生活表現出厭倦的情緒，嚮往外面的世界，應加強自制能力，別出軌了喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得慵懶，希望把責任推給別人。趕快行動起來吧，好好證明你的實力。

財運：★★★☆☆

過度依賴機運及運氣不太踏實咧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

巨蟹座

狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

整體運：★★★★☆

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對腦力勞動者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點受制於人的感覺，可是叛逆之心強烈，受人壓制時容易心生反抗。

財運：★★★★☆

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00蘋果綠

開運方位：西北方向

獅子座

積極一點，機會就多一點。

整體運：★★☆☆☆

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

財運：★★☆☆☆

外出時身邊的陌生人，提防小偷。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00芥末黃

開運方位：東北方向

處女座

幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

整體運：★★★☆☆

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持，會給予對方很大的力量。財運很旺，對他人的幫助，易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★★☆☆

工作進展平順，先前的計劃可落實執行，同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可買彩票試試手氣。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00朝霞紅

開運方位：正西方向

天秤座

過於急躁只會讓你與成功失之交臂。

整體運：★★★★☆

學生族今天由於太急躁而作業完成很馬虎，老師對你有些失望，凡事過猶不及，耐心些才好；今天財運不佳，太招搖會破財，要留意手上的提包哦；今天回家把房子打掃得乾乾淨淨，讓你的運氣也煥然一新。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情有機會迅速升溫，主動關心對方的家人，易讓對方感動。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合默默的付出，不求有功，但求無過！心情平靜時很適合做點研究相關的工作！

財運：★★★☆☆

金錢運作上特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

天蠍座

投資缺乏激情。

整體運：★★★☆☆

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

愛情運：★★★☆☆

單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。

事業運：★★★☆☆

機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會也會是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。

財運：★★★☆☆

容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00蘋果綠

開運方位：正東方向

射手座

顯得有些慵懶，行動力不足。

整體運：★★☆☆☆

工作辛苦再所難免，為緩解壓力而把過度時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收穫。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易與另一半起分歧，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。

事業運：★★☆☆☆

合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，金錢左進右出。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00夕陽橙

開運方位：正東方向

摩羯座

心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

整體運：★★★★☆

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，體會兩個人的美好。工作上可以關注一些新的項目、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助喔！對方別出心裁的花樣也能讓你受到感動。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情愈快樂，工作效率就愈高。

財運：★★★☆☆

今日出手大方，慷慨，所以荷包有錢也不容易留住。適合請客來做點人際關係。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

水瓶座

總體運勢平順，能保持一個愉快的狀態。

整體運：★★★☆☆

抽時間攜同另一半去電影院看場愛情電影，能從中體會到彼此的愛戀之情。單身者穿著打扮可以新潮前衛一點，能提升桃花運。投資前景明朗，若能找到得力的投資夥伴，是個不錯的時機，能將風險減到最低。

愛情運：★★★★☆

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落戀人，試著讓他加入你的社交圈吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

財運：★★★☆☆

金錢的損失大多來自於誤判，通常腦筋打結時，別做金錢投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00羽絨白

開運方位：正南方向

雙魚座

從實際出發。

整體運：★★★☆☆

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成領導交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

愛情運：★★★☆☆

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

事業運：★★★★☆

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，動作愈大損失愈多，可別胡亂投資或賭博，以防肉包子打狗一去不回。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00琥珀橙

開運方位：西南方向

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