【心理測驗】電影院坐哪個位子 看穿你面對未知事情的處理能力

2019-11-30 09:58 聯合新聞網 綜合報導



圖／ingimage 分享 facebook

你選了哪一個呢？讓我們來看看結果↓↓↓

答案分析：

A：螢幕前方

選擇靠近螢幕的座位。無論如何，這是一種強烈渴望前進的類型，如果發生了未知的事件或是開始一件新事物，你可以做到，如果遇到麻煩也可以立即解決，處理面前的事情，然後向前邁進。

B：正中心

你選擇容易看到螢幕的座位。這種類型會想要在整握整體之後採取行動，如果發生了未知事件，會考慮其影響以及與周圍環境的關係，並考慮如何處理，即使這是一個迫在眉睫的問題，也不要立即開始並冷靜思考從哪裡開始。

C：左右邊緣

你選擇一個可以從側面觀看螢幕的地方。這類型使你可以從各個角度看事物，在處理未知事件時，你可以會從不同的角度思考，可能會先排除「如果以前」或是「原本有的知識」的想法，並且尋求一種新方法，可以說是靈活地做出回應，而不受刻板印象束縛。

D：最後面

選擇坐在最後面，這是可以看到許多觀眾的地方。你是能接受人們意見和行動的人，如果你必須處理未知事件，你將首先向某人尋求建議，如果你發現一個人不可能，請結識朋友並共同解決問題。

如果發生的事情不在你的經驗範圍內，你將對要做的事情感到困惑，但是你解決了它，將獲得新的經驗並進一步發展，所以不要害怕，想辦法去做吧！