親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

前挺韓臉書社團倒戈 批韓國瑜草包將全力支持蔡英文

國民黨立委不背書 反滲透法逕付二讀闖關成功

小孟塔羅：雨過天青！測你年底翻身指數有多高？

2019-11-29 09:18聯合新聞網 小孟

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
分享
掌你處在運勢低迷的時候，就如同股票降到低點的狀態，心情也會跟著低沉鬱悶，嚴重點甚至會寢食難安，此時只能在內心默默祈求，時來運轉雨過天青。但人除了求天更要懂得自助，因為個性能創造機遇。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測年底翻身指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟塔羅
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟塔羅
分享

塔羅牌圖作者：Otherkin Tarot(Siolo Thompson)




A：翻身指數99分。(錢幣二正位)

牌面上有一隻坐在樹上的狐猴，手裡拿著一根木棍。

A：翻身指數99分。(錢幣二正位)
A：翻身指數99分。(錢幣二正位)
分享

這張牌表示你很懂得察顏觀色，更知道在與人相處，要如何應對進退。但正所謂人有失足、馬有失蹄，難免會有表現失常，或遇到對手的時候。小孟老師請你不要擔心，年底你將能夠正常發揮，在哪裡跌倒就在哪裡站起來，甚至還能擊退小人或敵人。

B：翻身指數10分。(錢幣四正位)

牌面上有一隻坐在地上抓錢的猩猩，手腳被繩索綑綁。

B：翻身指數10分。(錢幣四正位)
B：翻身指數10分。(錢幣四正位)
分享

這張牌表示你會因為某事卡住，如同陀羅般不停在原地打轉。其實會這樣不是有沒原因，你需要好好思考你的信念，是否有過於不切實際的地方，是否有該放掉的執念等等。小孟老師在此提醒你，試著聽取與自已理念不同的聲音，才有機會改變你的生活。

C：翻身指數50分。(愚者牌正位)

牌面上有一位男子步向懸崖，有一隻狗在後頭跟隨他。

C：翻身指數50分。(愚者牌正位)
C：翻身指數50分。(愚者牌正位)
分享

這張牌表示當你遇到不順心的事物時，頭腦出現的第一個念頭，是時候該離開了吧！選擇改變的確需要勇氣，但當你做出了這個決定，就等同於拿未來去賭，對自己真的是好的嗎？小孟老師在此提醒你，當你認真記取過往教訓，才不會讓自己重蹈覆轍。

D：翻身指數70分。(教皇牌正位)

牌面上有一隻站在書本上的貓頭鷹，有一隻手將最後兩指收起來。

D：翻身指數70分。(教皇牌正位)
D：翻身指數70分。(教皇牌正位)
分享

這張牌表示傻人有傻福、天公疼憨人。你是一個很善良的人，做人處事也都很守本份，關於人前人後的手段，很顯然不是你的風格。只是往往個性單純的人，較易被他人利用打壓。小孟老師請你不要擔心，老天爺有在默默守護著你，會在年底時拉你一把。

E：翻身指數30分。(正義牌正位)

牌面上有一個不平衡的秤子，有一隻鳥站在它的頂端。

E：翻身指數30分。(正義牌正位)
E：翻身指數30分。(正義牌正位)
分享

這張牌表示當你處於困境時，仍會想要幫自己發聲。如同古時臣子對皇帝諫言般，但萬一說錯話惹怒皇帝，可要小心頭上的腦袋了。小孟老師在此提醒你，講話時請再多想一下，才不會話說太快禍從口出，捲入口舌是非的漩渦中，那運勢可就難以翻轉囉！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／摩羯工作事業運上升　愛情運強滾滾

2019-11-29 00:00

【測字】努力不一定有收穫？測你目前的求財阻礙

2019-11-28 10:51

12月星座塔羅運勢：射手考核容易不好 摩羯優質桃花盛開

2019-11-28 08:21

義不容辭！4個生肖再苦也要擔責任

2019-11-27 14:27

同生肖相沖？這些戀人組合衝突特別多

2019-11-27 13:45

2020生肖財氣開運術！幸運色、旺運數字、貴人生肖一次看

2019-11-27 11:09

12月生命靈數運勢分析：沒有任何誰 非得要你遷就與妥協

2019-11-27 10:18

【觀點】等待是你一生的功課

2019-11-27 09:22

內建神秘跟色慾的DNA！最好色的星座果然是他們

2019-11-26 15:24

談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54

12月星座財運：天蠍偏財運很旺 獅子投資要三思

2019-11-26 13:02

唐綺陽星座運勢週報：魔羯座人緣好 天秤金錢壓力大

2019-11-25 07:23

殺破狼2020年感情最旺最悲排名：射手桃花大爆發 天秤地位摔落

2019-11-25 07:00

殺破狼周運勢／白羊有加薪機會 雙子職場秘密被揭開

2019-11-24 00:00

小孟塔羅：熱戀消退成平淡？我的愛情該如何保持熱度

2019-11-22 10:53

【圖片心測】選一顆水晶，照出你明年的愛情吉運！

2019-11-22 08:33

想佔有他！愛上一個人就會變成控制狂的5大星座

2019-11-21 15:15

羨慕別人成雙成對？「姓名筆劃透露」你靠什麼優勢擺脫單身

2019-11-21 14:00

減肥好難！這些人豐腴一點更好命 趕快看看妳上榜了沒

2019-11-20 13:52

這3個星座是「傻人有傻福」代表 霸氣獅子其實超傻啦

2019-11-18 20:28

槍林彈雨中還能成功登高位！職場位置特別穩的4個星座

2019-11-18 13:27

塔羅：楓情萬種最迷人！秋冬誰有戀愛運？

2019-11-15 16:15

迪士尼公主分析／一生好命的睡美人 - 奧蘿拉公主

2019-11-15 13:17

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

當愛情沒有了麵包12星座怎麼做？牡羊不在乎 天蠍吃苦當吃補

2019-11-13 10:03

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18

小心過勞！這些個性注定是工作狂？

2019-11-12 13:32

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

光棍節還單身不要氣餒！看12星座明年會遇到哪種桃花對象

2019-11-11 08:15

看起來笨其實超聰明的4大星座 天蠍裝笨、冠軍城府深

2019-11-10 21:09

雨揚明年開運預言來了！ 12生肖前三名是這

2019-11-10 10:17

未來一個月「人際運勢最旺」5大星座！第1名氣場無法阻擋

2019-11-08 09:20

小孟塔羅：這一生有什麼遺憾，一定要去做？

2019-11-08 09:01

多領年終、決定升遷靠這次！年底事業運超旺4個生肖

2019-11-07 17:12

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷

2019-11-06 14:37

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41
看更多

熱門文章

高以翔死亡背後真正原因 胸腔醫師認為是這個

2019-11-28 11:50

生鮮類來襲！好市多黑色購物節第五彈超狂「鮭魚」、「牛排」必買

2019-11-28 17:23

尊榮黑X質感橘 台鐵全新觀光列車塗裝曝光

2019-11-28 17:47

頂呱呱一公斤雞太夯 粉絲抱怨：買不到

2019-11-28 12:36

掃地機器人、吸塵器是空汙兇手 研究：啟動就PM2.5紅害

2019-11-28 17:49

北冕增強為中颱 下周低溫下探12度

2019-11-28 15:10

打開掃地機器人 室內揚塵PM2.5爆表

2019-11-28 23:58

台中也有「迪士尼」！不必飛出國 米奇米妮來台過耶誕

2019-11-28 14:05

今漸回暖 吳德榮：下周一轉涼，周四恐全台有雨

2019-11-29 07:56

東北季風挾水氣 氣象局對北北基宜發大雨特報

2019-11-28 11:46

【心情點滴】林明進／爸爸媽媽都要走的路

2019-11-28 09:08

限時3天！全國電子Digital City「黑色星期五封館搶購」最低4折起

2019-11-28 18:08

全台最大鸚鵡彩繪牆 160隻寵物鳥寫真集鳥聚下月登場

2019-11-28 11:00

「Hello Kitty麻將組」讓人手癢！7-ELEVEN春節禮盒首賣，還有戽斗星球爆米花

2019-11-28 14:01

中部垃圾場頭大！滿滿床墊山怎麼辦？

2019-11-28 23:58

鼻貼拔「粉刺」好有快感？醫：反使毛孔變大

2019-11-28 13:55

台東人北上就醫、洽公更便利 台鐵每日三班列車優先訂

2019-11-28 15:03

寶可夢咖啡廳來囉！鐵粉們12月快衝一波信義區

2019-11-28 15:27

好運降臨！12月4大星座要發達了 巨蟹翻轉、金牛脫單

2019-11-28 21:22

肯爺Yeezy 「黑魂」星期五回歸 粉絲搶排代購喊破萬元

2019-11-28 14:26

每日星座運勢／摩羯工作事業運上升　愛情運強滾滾

2019-11-29 00:00

咳嗽逾月別當小感冒 家庭主婦不菸不酒也罹癌

2019-11-28 11:53

【測字】努力不一定有收穫？測你目前的求財阻礙

2019-11-28 10:51

東京來回未稅1,500元起！首爾仁川夏季航班同步開賣

2019-11-28 22:43

YouBike下月起採實名註冊 自動投保

2019-11-28 23:13

紅蝦＋鮭魚＋松葉蟹才80元！藏壽司9款「感謝祭壽司」

2019-11-28 21:16

開除塵電器PM2.5瞬間亮紅燈 過敏氣喘專科醫都這樣掃地

2019-11-28 18:46

麻瓜入學了！哈利波特ＸPANDORA聯名珠寶來燒荷包了

2019-11-28 13:39

果汁可以完全代替水果嗎？ 營養師告訴你不建議的理由

2019-11-29 08:27

GAP黑五快閃促銷 秋冬必備軍裝大衣現省近5千！

2019-11-28 17:41

美國蘿蔓萵苣受汙染！台灣量販店無販售、餐廳已換國產

2019-11-28 13:13

天氣冷了百貨笑了 新光三越台北站前周年慶2折冬被秒殺

2019-11-28 16:30

氣質裙裝首選 李千那、林可彤的冬日穿搭好優雅

2019-11-28 16:03

跨縣市找工作他解失業苦 還有3萬獎勵金、1年租金補貼

2019-11-28 11:37

小孟塔羅：雨過天青！測你年底翻身指數有多高？

2019-11-29 09:18

2020北京首版米其林出爐 「新榮記」大陸唯一三星中菜

2019-11-28 12:39

為僵直性脊椎炎所苦 魏正宗成為專治這病的名醫

2019-11-28 19:45

米其林三星唯一中菜 「新榮記」憑甚麼出線？

2019-11-28 13:44

五行養生餐＋蔡依珊紅豆水！鐵板教父「謝樂觀」展新店

2019-11-29 01:11

北榮HTC開發演算法識別顱內出血 高準確率亮眼國際

2019-11-28 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top