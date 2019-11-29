小孟塔羅：雨過天青！測你年底翻身指數有多高？

2019-11-29 09:18 聯合新聞網 小孟



圖／Stocksnap 分享 facebook 掌你處在運勢低迷的時候，就如同股票降到低點的狀態，心情也會跟著低沉鬱悶，嚴重點甚至會寢食難安，此時只能在內心默默祈求，時來運轉雨過天青。但人除了求天更要懂得自助，因為個性能創造機遇。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測年底翻身指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟塔羅 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Otherkin Tarot(Siolo Thompson)

A：翻身指數99分。(錢幣二正位)

牌面上有一隻坐在樹上的狐猴，手裡拿著一根木棍。

A：翻身指數99分。(錢幣二正位) 分享 facebook

這張牌表示你很懂得察顏觀色，更知道在與人相處，要如何應對進退。但正所謂人有失足、馬有失蹄，難免會有表現失常，或遇到對手的時候。小孟老師請你不要擔心，年底你將能夠正常發揮，在哪裡跌倒就在哪裡站起來，甚至還能擊退小人或敵人。

B：翻身指數10分。(錢幣四正位)

牌面上有一隻坐在地上抓錢的猩猩，手腳被繩索綑綁。

B：翻身指數10分。(錢幣四正位) 分享 facebook

這張牌表示你會因為某事卡住，如同陀羅般不停在原地打轉。其實會這樣不是有沒原因，你需要好好思考你的信念，是否有過於不切實際的地方，是否有該放掉的執念等等。小孟老師在此提醒你，試著聽取與自已理念不同的聲音，才有機會改變你的生活。

C：翻身指數50分。(愚者牌正位)

牌面上有一位男子步向懸崖，有一隻狗在後頭跟隨他。

C：翻身指數50分。(愚者牌正位) 分享 facebook

這張牌表示當你遇到不順心的事物時，頭腦出現的第一個念頭，是時候該離開了吧！選擇改變的確需要勇氣，但當你做出了這個決定，就等同於拿未來去賭，對自己真的是好的嗎？小孟老師在此提醒你，當你認真記取過往教訓，才不會讓自己重蹈覆轍。

D：翻身指數70分。(教皇牌正位)

牌面上有一隻站在書本上的貓頭鷹，有一隻手將最後兩指收起來。

D：翻身指數70分。(教皇牌正位) 分享 facebook

這張牌表示傻人有傻福、天公疼憨人。你是一個很善良的人，做人處事也都很守本份，關於人前人後的手段，很顯然不是你的風格。只是往往個性單純的人，較易被他人利用打壓。小孟老師請你不要擔心，老天爺有在默默守護著你，會在年底時拉你一把。

E：翻身指數30分。(正義牌正位)

牌面上有一個不平衡的秤子，有一隻鳥站在它的頂端。

E：翻身指數30分。(正義牌正位) 分享 facebook

這張牌表示當你處於困境時，仍會想要幫自己發聲。如同古時臣子對皇帝諫言般，但萬一說錯話惹怒皇帝，可要小心頭上的腦袋了。小孟老師在此提醒你，講話時請再多想一下，才不會話說太快禍從口出，捲入口舌是非的漩渦中，那運勢可就難以翻轉囉！