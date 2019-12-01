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殺破狼周運勢／雙子清償掉負債 這2星座出現天菜人物

2019-12-01 00:00聯合新聞網 殺破狼

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
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殺破狼2019年12月2日～12月8日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運佳，木星進入志業宮位，與金星同宮，職務即將有重大的調整，會進入較為輕鬆的單位，或是有升職的可能。某些白羊座會被待遇更好的公司挖角，進入更理想的工作領域。

金錢運方面，在財務宮位的火星脫離不良相位的影響，債務與帳單都清償完畢，有些收益入帳，生活不虞匱乏。某些白羊座會好好犒賞自己，慶祝財富重獲自由。

感情運方面，在慾望宮位的火星與水星脫離不良相位的影響，會以肉體關係確定兩人關係，在情慾方面獲得穩定與滿足。已經有穩定對象的白羊座，在這段時間裏，雙方的關係比較親密，互動愉悅。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星與水星齊聚於疾厄宮位，呼吸系統、支氣管容易發炎，感冒機率較高。當心血光之災，常會發生意外傷害。注意病毒感染引發的急性疾病，造成某些器官發炎。

遠行運方面，在遠行宮位的太陽受到海王星影響，出國遠行，遠行在外睡眠狀況不理想，或是因為時差的關係，精神不佳，在外地迷路、受困的機率較高，行程會因為一些事故延遲，同時當心遺失重要的物品。

金牛座：

整體運勢：

遠行運佳，木星進入遠行宮位，會有一些機會到海外留學、工作、打工渡假、交換學生、外派，這會使你的發展更為寬廣。某些金牛座終於有時間可以出國旅行，會有一個非常愉快的旅程，甚至會邂逅異國戀情。

感情運方面，在感情宮位的火星脫離不良相位的影響，不愉快的關係有解凍的跡象，兩人終於恢復正常的互動。單身的金牛座，會在旅行或是海外邂逅令你怦然心動的對象。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到海王星影響，與人金錢往來容易發生糾紛，感覺上當受騙。當心被人帶去參加宗教團體，或是直銷大會，被強迫投資或是購買沒用的商品。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到太陽影響，感覺週遭的某些人老是在佔你便宜，對人際關係產生許多疑慮，無法信任別人，會想突破目前的生活圈，接觸思考方式比較健康的人。

雙子座：

整體運勢：

金錢運佳，木星進入財務宮位，有些長期投資會開始有不錯的獲利，有額外的金錢收益進帳。某些雙子座會因為贈與、繼承獲得龐大的財產，可望清償掉一些負債的資產。

工作運方面，在工作宮位的火星脫離不良相位的影響，事務進行會恢復順暢，工作效率加快，短期內可完成堆積如山的工作。然而在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的太陽影響，此時會發現扯你後腿的小人，竟然是很信任的工作夥伴。

本週須注意的部分：

健康運方面，木星進入疾厄宮位，與金星、土星、冥王星齊聚，同時健康宮位受到水星與火星影響，代謝狀況不良，呼吸系統、喉嚨、泌尿系統容易受到病毒感染，同時要當心血光之災，感冒不容易痊癒，身體有嚴重水腫的狀況。

感情運方面，在感情宮位的太陽受到海王星影響，認真對某個對象告白，卻因為平常態度太過輕浮，使得對方把你的愛情當成笑話，此時必須要檢視一下自己在情感關係中的一些缺失。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，木星進入感情宮位，與金星同宮，與喜歡的人關係有關鍵性的進展，兩人會在此時確立關係，或是決定同居。單身的巨蟹座週遭會出現天菜級的人物，即便每天只能與對方短暫的相處，都會使你感到愉悅。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，此時會加入一個新的團體，在裏面一起合作的夥伴會使你覺得很特別，跟這些人相處起來有一種歸屬感。此時也可能會交到很有趣的新朋友。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的太陽受到海王星影響，執行公務時會疏忽一些小細節，使得許多人會挑剔你的專業，工作要特別謹慎。某些巨蟹座會在此時需要到外地出差，在外地時，身體與精神的狀況不良，工作感覺格外辛苦。

健康運方面，在健康宮位的太陽受到海王星影響，長期以來累積的小毛病，不斷隱隱作痛，使你的作息都受到影響，注意心血管方面的問題，不可忽視心悸、目眩、頭暈的症狀。

獅子座：

整體運勢：

工作運佳，木星進入工作宮位，與金星同宮，敬業與努力被肯定，職務有調升的機會，會是被加薪。某些獅子座會被別的工作單位以高薪挖角，在職場上成為炙手可熱的當紅炸子雞。

家宅運方面，在家宅宮位的火星脫離不良相位的影響，與家人的不愉快可逐漸打開心結，家庭的溝通順暢。不過這段時間還是要特別留意爐火與電器的使用，以及注意門戶安全。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到海王星影響，此時不要對喜歡的人隱瞞一些小秘密，或是說謊，很容易被對方識破。某些獅子座會在寵物與小孩身上花很多錢，此時會過度擔心孩子的健康。

健康運方面，木星進入健康宮位，感覺自己的代謝狀況變得比較差，稍微不注意就可能嚴重發福。此時養成良好的飲食與運動習慣，可望讓自己的體態變得更好看。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，木星進入戀愛宮位，與金星同宮，單身的處女座，週遭會出現天菜級的人物，你與對方似乎互有好感。感情穩定下來的處女座，會有懷孕的跡象，與喜歡的人有愛的結晶，或是會在此時收養寵物。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星脫離不良相位的影響，在有限的時間內，會順利到許多想去朝聖的景點打卡，旅程將會十分豐盛。某些處女作甚至會在旅途中巧遇名人，讓你十分驚喜。

工作運方面，火星與水星齊聚面試宮位，相位良好，尋求新工作的處女座會有許多面試機會，並且很快就會收到錄取通知。工作已經穩定的處女座，洽談重要的合約順利，很快就能達成協議，順利簽約。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到海王星影響，作息容易被家人或是鄰居的噪音干擾，精神狀況較差。某些處女座的家庭會有一些隱瞞已久的問題爆發，家中氣氛較為混亂。

溝通運方面，火星與水星齊聚溝通宮位，說話一針見血雖然會使你一時佔上風，卻也會使你浪費太多時間跟一些沒意義的人狂打口水戰，即便在網路上的發言也要謹慎，避免使人對你產生負面觀感。

天秤座：

整體運勢：

家宅運佳，木星進入家宅宮位，與金星同宮，會在此時搬家或購屋，可尋求到ＣＰ值很高的物件。沒有搬家需求的天秤座，家中會有喜事發生，多一名新成員，感覺家庭熱鬧許多。

金錢運佳，在財務宮位的天王星與木星有良好連結，投資會有不錯的獲利，可選在相對高點了結。沒有投資習慣的天秤座，會因為家人贈與，或是房屋買賣而獲得大筆的資產，富裕的感覺讓你覺得沒有真實感。

感情運方面，在慾望宮位的天王星與木星有良好連結，與喜歡的人一起窩在屬於自己的空間，會有更進一步的發展。某些天秤座會因為親密關係確定與某個新對象在一起。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到溝通宮位的太陽影響，有些不利於你的評論在職場上流傳，使你覺得很委屈，心很累。某些天秤座在工作領域與許多人溝通不良，覺得目前所在的職場不太友善。

交通運方面，在交通宮位的太陽受到海王星影響，通勤時會遇到一些突發的交通狀況，造成你嚴重遲到。出門遊玩，容易在異地迷路，或因為一些問題受困在某個區域，無法動彈，這段時間盡量不要到陌生的地區遊玩。

天蠍座：

整體運勢：

旅遊運佳，木星進入旅遊宮位，與金星同宮，此時出遠門旅行，會受到高規格的款待，交通或食宿甚至因為你的特殊身份而升等。某些天蠍座，可能會在旅途中邂逅讓你念念不忘的人物，會是非常知性的旅程。

考試運、面試運佳，木星進入考試、面試宮位，面試會感覺比過去討喜許多，很快就能收到錄取通知。參加重要考試，猜題十分精準，即便不拿手的科目，也能及格過關。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到金錢宮位的太陽影響，會因為金錢與開銷問題，與喜歡的對象有些不愉快。某些天蠍座會花許多錢在小孩、寵物、戀愛對象上，但似乎得不到你預期的回饋。

工作運方面，火星與水星持續影響命宮，執行公務的效率非常快速，然而龐大的工作量讓你感到吃不消，常常覺得很勞累。當心因為過勞，免疫系統失調，造成身體有許多發炎、病毒感染的問題。

金錢運方面，在金錢宮位的太陽受到海王星影響，會花許多錢在看演唱會、追星、娛樂這些事物上，有些開銷過於浪費。會擠壓到你的日常生活支出，發薪之前可能要吃土了。

射手座：

整體運勢：

金錢運佳，木星進入金錢宮位，在工作領域的薪資可望調升，此時可以與老闆談判加薪相關事宜。某些射手座會因為有許多額外的兼職，收入大幅增加，生活品質有所改善，有餘裕的金錢享受奢侈的事物。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，許多不為人知的才能被挖掘，除了正職之外，會有許多兼職機會使你收益增加，同時會因為這些副業獲得成就感。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到太陽影響，居家環境較為吵雜，使你的作息受到嚴重的影響。某些射手座的家人會有許多情緒勒索的行為，讓你感到很心煩。

健康運方面，在命宮的太陽受到海王星影響，同時火星與水星齊聚在精神宮位，會因為不明原因而失眠，可能需要服用藥物或酒精讓自己能入睡。某些射手座則是在睡眠時容易被一些噪音干擾，造成精神狀況不太理想。

摩羯座：

整體運勢：

感情運佳，木星進入命宮與金星同宮，同時與戀愛宮位的天王星有良好連結，陷入一段不可思議的愛情裡，雖然在你的價值觀內很難接受，又深深地被對方吸引，每天的生活感覺很開心。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星脫離不良相位的影響，與某個朋友之間的誤會解開，冰釋前嫌，雙方恢復了聯繫。此時也容易交到比較熱心的朋友，會教你許多小小的技巧，卻可獲得大大的收穫。

工作運佳，木星進入命宮，與金星同宮，在職場上的辛苦付出會獲得肯定，可望獲得更多的資源，晉升重要的位置。某些摩羯座會被挖角，轉職到理想的領域發展。

本週須注意的部分：

健康運方面，木星進入命宮，與金星、土星、冥王星齊聚，長期的過勞，會使你身體上有些毛病浮現出來，雖然有少許多工作空檔休息，但幾乎都在生病狀態。代謝功能減緩，有發福的趨勢。

溝通運方面，在溝通宮位的海王星受到太陽影響，會發現在你的生活週遭有一個可怕的秘密，隱瞞了許久，此時不知該不該戳破這個天大謊言，這會使你平靜的日子受到干擾。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，木星進入秘密宮位，與金星同宮，陷入不能公諸於世的秘密戀情中，雖然有些委屈，但每天的心情是甜蜜的。某些水瓶座會對一個新對象產生特別的好感，但這段戀情只能默默藏在心中，不能向對方表達。

工作運方面，在志業宮位的火星脫離不良相位的影響，許多事務漸上軌道，雖然忙碌，但進行得十分順利，同時收益也會因此增加許多。某些自行創業的水瓶座，業務量暴增，會是業績輝煌亮眼的時期。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到海王星影響，某些人接近你，會在此時露出真面目，以某些名義要你投資一些不可能發展起來的事業，此時要當心上當受騙。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到太陽影響，買東西最好貨比三家，此時容易被一些折扣所吸引，然而實際消費後，會感覺上當受騙。某些水瓶座在此時容易被騙子詐騙金錢，遇到陌生人在街上搭訕，千萬不要理會，以免破財。

雙魚座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，木星進入人際關係宮位，與金星同宮，默默經營的小事業，會因為一個貴人的推薦，使你成為十分受歡迎的熱門人物。某些雙魚座會被邀請參加重要的活動，結識很多新朋友。

遠行運方面，在遠行宮位的火星脫離不良相位的影響，會搶到一張便宜的機票，使你很快決定一個遠行計畫。某些雙魚座會受到海外朋友的邀約，在很短得時間內啟程，到外地與好朋友見面。

感情運方面，金星進入人際關係宮位，會需要出席許多重要的社交活動，此時桃花似乎特別旺盛，有許多陌生人想與你交換聯絡方式。某些雙魚座可能會因為這些社交場合結識有好感的對象。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的太陽受到海王星影響，雖然在工作領域上的地位確立下來了，卻可能會覺得迷惘，總覺得不是很喜歡現在的工作。此時會想發展好幾種副業，卻不知從何開始，對於自己缺乏自信。

學業運方面，火星持續在學業宮位行進，期末有許多報告要交，目前呈現火燒屁股的狀態，雖然很有效率的作業，完成的進度好像遙遙無期。某些雙魚座除了學業要顧，還有許多社團活動要發表，在學校的生活十分忙碌。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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