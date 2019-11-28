12月星座塔羅運勢：考核容易不好 摩羯優質桃花盛開

2019-11-28 08:21 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

時間真是颼的一下跑得飛快，還沒回過神，這一年就又要走完了。本年最後一個月會有什麼樣的事等著你去體會呢？科技紫微網在此用塔羅牌給大家占卜本月運勢，看看會給你帶來怎樣的驚喜。

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牡羊座

塔羅牌：聖盃一

雖然這是一張主打情感付出的牌，但是也代表著愛的喜悅、心靈的滿足，它表示愛的果實與豐富的收成正在接近你，是體會豐收喜悅的月份。

12月事件預測：

1、單身者有一見鍾情的浪漫邂逅。

2、接觸雙方父母、長輩，求婚成功率高。

3、能從優秀同事身上學到好的工作方法。

4、考試分數能提升。

5、從收集的市場訊息中找到投資方向。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：聖盃九（逆位）

聖盃九逆位會帶來不滿的情緒，預示著因貪婪、不節制而導致的衰退與減弱，有破財的徵兆；還會因會不滿足、多抱怨，而使得感情關係多陰霾。

12月事件預測：

1、被爛桃花纏身，果斷拒絕為妙。

2、另一半對你的態度忽冷忽熱，令你不安。

3、當和事佬吃力不討好，公親變事主。

4、學生族玩樂心強烈，會因此耽誤課業。

5、買房置產有被仲介坑騙的可能。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

雙子座

塔羅牌：寶劍七

模糊不清的趨勢，總覺得好像被奇怪的氛圍籠罩。似乎被當成了攻擊的目標，但又不知道被誰攻擊，也不知道是不是真的被攻擊，總之一定有隱藏的敵人。同時也要小心因疏忽大意而使計劃失敗。

12月事件預測：

1、身邊熟悉的人會是本月的桃花所在。

2、情侶會因計較太多而爆發爭執。

3、有受到同事排擠的不爽感。

4、參加競技類比賽會因想像力不夠而失敗。

5、錢財往來頻繁，即進即出的現象多。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

巨蟹座

塔羅牌：寶劍二

此月易陷入藤蔓纏身的境地，雖想掙脫，但若沒有快刀斬亂麻的決心與行動力，只會越掙扎越被纏得緊。只有做出選擇，並堅定信心，排除它難，才能走出困境。

12月事件預測：

1、爛桃花出現，容易被顏值高的異性迷惑。

2、會因對工作的關注度過高，冷落另一半。

3、已經確定的項目會被重新審核。

4、做事做到一半容易被人打擾。

5、輕信小道消息，帶來意想不到的損失。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

獅子座

塔羅牌：權杖二

抽到這張牌代表你的夢想會一步步實現。此月你想做的事都將往理想的方向發展或達成，只是別忘了冷靜下來，分析情勢，不可得意忘形。

12月事件預測：

1、聯誼、聚會會出現結識異性朋友的好機會。

2、情侶為雞毛蒜皮的事爭吵的機率高。

3、工作上會有一定的話語權與說服力。

4、月底略感疲勞，需要合理作息才能恢復精力。

5、財源廣進，投資得心應手。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

處女座

塔羅牌：錢幣五

這張牌最明顯的預示就是物質上會發生一些困難，有金錢方面的煩惱。只有明確目標，避免無謂的消耗，靜待時機的來臨，才能慢慢走出困境。

12月事件預測：

1、單身者患上愛情「遠視眼」，忽略了身邊的緣分。

2、與異性走得近，與另一半爆發猜疑之戰。

3、老闆的口頭承諾會讓你的行動陷入進退兩難。

4、受生活瑣事的牽絆，努力容易白費。

5、月中買房置產的計劃容易受挫。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

天秤座

塔羅牌：寶劍三

這張牌代表眾多的苦難與不幸。逝去的情感，縱使不斷地等待，失去的東西也無法再回來。是時候下定決心放手了，早些開始療癒受傷的心。

12月事件預測：

1、單身者走親會友時被長輩看中，為你牽紅線。

2、情侶間爆發爭執。

3、請假不容易被批准。

4、月底考試有望取得好成績。

5、投資容易被套牢。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

天蠍座

塔羅牌：權杖七

這張牌將帶來挑戰，同時也預示著有利的立場與狀態、以及勝利與成功的號召。所以，拿出你的勇氣去戰鬥吧！只要不退縮，就會有好結果。

12月事件預測：

1、與自信、有魄力、耐看型的異性特別有緣。

2、戀情穩定，可以開始向婚姻的殿堂邁步。

3、提出的點子能夠令老闆刮目相看。

4、作弊會被發現，得不償失。

5、生意人有機會打開新的市場。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：寶劍一

這是一把雙刃劍，它可以保護你獲得勝利，但如果使用方法不對，也會招致毀滅。所以，此月運勢吉凶參半，會因超越困難而成功，也易因言行不當而引來麻煩爭端。

12月事件預測：

1、相親被放鴿子。

2、愛情中容易產生疲累的感覺。

3、會因說話語氣不對而得罪人。

4、月底的考核容易遇到不好的情況。

5、透過親友介紹，能找到不錯的投資項目。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

摩羯座

塔羅牌：權杖四

此牌預示著和平的到來，會體會到小小的幸福與喜悅。內心將會充滿祥和與美好，也能享受到休閒舒適的生活。

12月事件預測：

1、優質桃花盛開，大方去接觸與交往吧！

2、易因朋友的一句話而體會愛情的珍貴。

3、會因為粗心大意而犯了基本的錯誤。

4、家庭中會需要添置不在計劃內的新物品。

5、生意人與人合作要謹慎，凡事應有所保留。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

塔羅牌：寶劍六

「風止雨息」會是這個月的主旋律。寶劍六預示著帶著問題前行，但各種騷動混亂都到此為止，一切的不安會結束。能突破困難，獲得平靜與安慰。

12月事件預測：

1、愛情有可能從友情中昇華出來。

2、約會時會發生一些小爭執。

3、得到同事幫助，棘手的問題順利完成。

4、認識志同道合的新朋友。

5、容易被所謂的分析師唬弄，因而跳進莊家設定的陷阱。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：錢幣一（逆位）

此月最明顯的感受將會是：物質上會比以往富裕，精神卻會出現空虛的現象。人際關係的不愉快與不和諧，會令你相當沮喪。

12月事件預測：

1、換個造型，可增強桃花運。

2、戀愛者因為家人意見發生不愉快。

3、與同事之間的關係容易遭遇冷風襲擊。

4、對外拓展的活動會受到阻礙。

5、財運強，能靠著投資增加財富。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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