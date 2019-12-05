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後半生有依靠！盤點子女運特別旺的生肖

2019-12-05 14:18聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

從有孩子的那一刻開始，父母的努力，無非是為了想提供孩子一個良好的成長環境。有智慧的父母不求孩子樣樣完美，而是從教育著手，給予孩子富裕的精神食糧。哪些生肖在教育上很有一套，更能藉此催旺自己的子女運呢？就跟著科技紫微網一起來看看吧。

圖片來源／Shutterstock
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生肖牛：子女成才

這類父母年輕時一般都吃過苦，於是不想讓孩子以後也過得這麼辛苦，難免就會把希望寄託在讓孩子受更好的教育，未來有更好的發展。他們也確實不吝嗇孩子的教育，即使因此而使自己過得苦，也在所不惜。付出得多，孩子成才的回報率自然也會高不少。

　

生肖兔：子女感恩

生肖兔的父母在教育孩子的過程中多會扮演孩子的精神導師、心靈導師。他們常常能成為孩子的精神依靠，放任孩子自由，卻又是孩子堅實的後盾、永遠的避風港。這樣的父母多會讓孩子內心充滿感激之情，相對也就容易成就出孝順的小孩。

　

生肖龍：子女供養

在金錢觀與理財觀的言傳身教方面，生肖龍父母絕對是翹楚。他們會從小給孩子灌輸財富觀、價值觀，甚至會培養孩子「用父母的錢不是理所當然」的思維。在這樣的薰陶下，孩子長大後比較會懂得賺錢，父母自然也會在物質條件上跟著享福。

　

生肖馬：子女承歡

生肖馬的父母對孩子的教育會相對比較寬鬆，容易成為孩子信賴的朋友，孩子也願意跟他們多有交流。或許他們的子女不見得會賺錢、會讀書，也可能不夠世故，但是親子緣分卻很深。對父母而言，受子女需要，能有子女承歡膝下，就是一種福氣！

　

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