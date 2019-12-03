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想婚別錯過！2020年喜結連理、有結婚運的命格

2019-12-03 15:32聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

2020年你的愛情能開花結果嗎？或者也許你能直接脫單、結婚，一步到位？期盼兒女成婚的父母們，是否能滿心歡喜的看到孩子有了幸福的歸屬？科技紫微網這就來為大家預測，哪些命格2020的結婚運特別旺！

本文參考紫微命盤夫妻宮主星，如果不清楚自己的紫微夫妻宮主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的夫妻宮主星及命盤唷。若夫妻宮無主星，請看對宮事業宮主星；若夫妻宮雙主星，請同時參考兩顆主星。

圖片來源／Shutterstock
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第五名：太陽

有催婚能量出現，無論是來自自己的期盼，在意社會觀感，還是父母催婚……都會無形中促使你考慮終身大事。值得慶賀的是，這是心誠則靈的一年，若有成婚心願，月老自會成全！但也要考慮清楚，別為了結婚而將就湊合。

　

第四名：天相

愛情的經營進入穩定階段，對伴侶頗為忠誠，不輕易變心，想要安定下來的念頭也比以前強烈。只要有一方主動提出，結婚多半能水到渠成。

　

第三名：七殺

不變則已，一變驚人。今年你在婚緣上的變化可能會讓人驚訝，像是今天還是單身狗，明天就閃婚了；情侶們奉子成婚的機率也高。在經濟能力無虞的前提下，可計劃婚姻大事或是生寶寶！

　

第二名：天同

難得的紅鸞星動年，宜勇敢追愛，積極計畫成婚。今年不僅結婚對象會是情投意合的正緣，對於感情、現實的思考也趨於理智成熟，能更為從容地面對結婚事宜、與未來的婚姻問題。

　

第一名：太陰

愛情已昇華到精神層面，雙方的靈魂水乳交融！暖暖的情意總在眼神交會間自然流露出來，相處上有著無聲勝有聲的默契。雙方均憧憬著婚姻，時機也已成熟，利於考慮結婚大事。

　

【延伸閱讀】

紫微破惡緣，尋覓今生幸福關鍵

完整透視！你另一半的十項特徵

　



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結婚夫妻婚姻

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