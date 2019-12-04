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最近能遇見你的靈魂伴侶！這些星座注意了

2019-12-04 14:15聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

2019年已悄悄來到年末，不久之後便要進入送舊迎新的跨年時刻了。2020年，你還會是自己一人單身過日子嗎？現在就讓科技紫微網告訴你，哪些星座最有機會遇到靈魂伴侶，趕走2019年的寂寞，攜手一起迎接2020年的到來。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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雙子座

2019年底雙子座將會在單身派對上遇到靈魂伴侶。請把握任何一場聖誕或跨年派對的邀約，你將在這樣的場合裡遇到跟你一樣幽默風趣、無所不談的對象！在放鬆以及歡樂氣氛下，你們聊得很開，彷彿是認識很久的朋友似的，雙方都留下美好的印象。

　

巨蟹座

2020年對巨蟹座而言將是感情有所收穫的一年，尤其在一月下旬有機會覓得靈魂伴侶，或是出現原有感情關係再升級的機會。靈魂伴侶將會透過朋友介紹而認識，對方顏值不見得有多高，卻十分順眼，讓你在相處上感到舒適自在。最重要的是，你們都會互相回應對方發出的「好感」訊息，無論是投遞或接收都相當順利喔！

　

天蠍座

天蠍座從2019年底至2020年初愛情桃花旺盛。尤以二月初至三月初這個時間點，可在旅行中或是參加學術研討時認識靈魂伴侶。由於是興趣相投或是領域相同的對象，因此彼此總有聊不完的共同話題，能夠藉著對新事物學習的切磋拉近彼此距離，雙方好感度逐漸升溫。

　

雙魚座

農曆年前後這段時間是雙魚座遇見靈魂伴侶的好時機。此期間切勿宅在家裡，多參加聚會，任何形式的聚會都可以。你將在聚會上見到久未連絡的朋友或同事，時間為你們帶來不一樣的成長與歷練，讓雙方產生不一樣的新感受，從而萌生好感。

　

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