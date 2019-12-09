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測字：快記下！明年你會有哪種突破性的好運？

2019-12-09 10:15聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

一年快過去了，又到了開始展望來年的時期。明年你會有哪種突破性的旺運呢？只要一個字，科技紫微網就能測出你的來年好運！

圖片來源／Shutterstock
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測字選項：

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選滿字：高朋滿座，人脈暢通

你選擇的是「滿」字，這預示著2020年，你的人際運、貴人運最為旺盛與突出。朋友多了路好走，明年有機會結識到不少新朋友，而且還是各個領域頗為有名的成功人物，讓你優越感提升。不論是老朋友還是新朋友，都會力挺你，讓你獲得頗多助力。2020正是你人脈暢通無阻、貴人湧現的一年，把握住貴人好運，就能收穫滿滿。

　

選面字：面面俱到，聲名遠揚

一個「面」字透露出的是，2020年你有著令人羨慕的好運勢，各方面都可望獲得不錯的進展，特別是在名聲方面最為突出。你將會人品彰顯，才華出眾，能力提升，不鳴則已，一鳴驚人。明年也是推銷自我，從幕後走向臺前的時期，多多表現才能，展露自我，可交好運。所以切勿謙讓，大膽揚名，張開臂膀迎接好運吧。

　

選春字：愛情花開，美好幸福

從你選的「春」字來看，2020年你的愛情桃花燦爛，正是愛情好運年。你將魅力突顯，易成為眾人矚目的焦點，人見人愛，花見花開，只要把握時機，就能談情說愛、你儂我儂。情感易進展迅速，有機會體驗到前所未有的浪漫與激情，被愛燃燒的感覺會讓你充滿能量，倍感幸福。也因為有愛情的滋潤，動力增強，其他方面的運勢也會被帶動起來唷。

　

選風字：順風順水，職場發達

一個「風」字是在告訴你，明年你的事業運最為旺盛，工作順風順水，地位不斷攀升。正是施展能力與實力的一年，有利主動爭取晉升機會。只要沉著冷靜創造佳績，一鼓作氣爭先，就可望在激烈的競爭中脫穎而出，奪得頭籌。此年升遷、變動、跳槽運都頗優，更有機會接觸到新領域與尖端科技，宜不斷尋求新突破。

　

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