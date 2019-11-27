12月生命靈數運勢分析：沒有任何誰 非得要你遷就與妥協

2019-11-27 10:18 聯合新聞網 文／巧巧塔羅



圖／Stocksnap 分享 facebook 引用七數的指引做為12月的開端：）

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回歸自我，從頭至尾。

沒有一刻不該、沒有一絲多餘、沒有一點白費，

沒有任何誰，非得要你遷就與妥協。

★生命靈數1

整體運勢：困於許多流言的歲末，一號人得先擁有看淡一切的心理素質，才能不為那些雜音所動，看見生活中需要堅持的地方，進而帶來更多可能性，在財務方面需要精算，也可能因為流言而需要花錢消災，譬如官司、或是小則是花點錢，塞塞大家的嘴，這些都有可能，

但幸運的地方是，雖然麻煩了點，不過若有即時面對處理，結局都尚能讓你感到滿意，你也會在當中看見，輿論是可以操作的，端看自身處理的技巧，如果你看得懂正在面對的是什麼，那麼這種掌控感，對你而言，就是小樂趣，而非困擾了。

工作／學習狀況：在專業上不利團隊合作或討論，如果你的工作性質非得如此不可，那麼得先做好需要往覆溝通的心理準備，比較不會令人抓狂，比起討論，或是太瑣碎的徵詢他人意見，如果權限允許，信任自己的第一直覺，比較能夠幫你快速的排除專業上的障礙；

整體來說，除了溝通比較令人煩心，再者是他人評論的問題，容易在職場或學習環境中，聽見或感受到別人的惡意，不過仍在能抵擋的範圍內，別試圖跟豬打架，做太多無用的澄清，比起一再的說明，不如做給對方看，實際狀況就是最好的闢謠工具。

在這段時間，因環境面消息跟流言都多，易導致思考混亂，得小心別對此太鑽牛角尖，就較不會為生活帶來困擾。

愛情：單身者在眾多選擇中，是有決定權的，如果你尚無特定對象，那麼先釐清自己身邊到底有哪些可行的對象，對於你展開新的戀情，會有幫助，設出條件或底限，再多接受一點平日不去的社交邀約，這種最普遍的方式，就足以為你帶來更多可行性；有特定對象但尚未成局的，則可以有多一點明確的行動，將為關係帶來突破。

有伴侶者易被另一半的低潮波及，一個不小心，就容易捲進對方的情緒風暴種，比起單純的陪伴及關心，在本週期，另一半需要的是能幫他下決定的人；

或許是在他焦慮時，即時將他帶出戶外，也或許直接看到對方盲點，快速的給出結論，並且陪他去做。

面對這樣低潮中的另一半，你該做的不只是傾聽，而是更多具體可為的行動，當你做好帶領的工作，便能有效避開本週期感情中的雷區，讓關係中的晴朗多過陰雨。

訊息指引：Pluto＋Taurus

曾以為會有損的那些，並不真的會永久離去，

但我們卻總只懂緊握，只因擔心失去，

調節的靈敏，你是否已經忘記？

生活中才淹滿了太多，本來就不存在的擔心。

★生命靈數2

整體運勢：在心理及行動都受限的本週期，二號人需要的是放下手機、丟開電腦、走出戶外接受多一點的日照，室內的活動容易讓你耽溺在舊時的憤恨與焦慮中，如果可以，獨處也會讓你變得更陰鬱、難以親近；如果想擺脫這樣對生活未知無法掌控的低潮期，請先學著讓身體動起來吧！

用具體的行動取代心中那不斷的揣測，用運動取代過多的思考，都是很務實，讓生理帶動心理的好方法，生命在本週期安排的本是烏雲，但仍把一些曙光藏在這些「讓身體動起來」的地方，如果你不願困在低潮中，那麼這絕對是你在這個月需要努力的方向噢！

工作／學習狀況：在專業上，有新的合作機會出現，對於在找新工作的朋友來說，面試運也不錯，同樣的競爭條件下，較平日容易被錄取，如果有轉職的需求，不如趁此多投履歷，參加面試，會有不錯的成果；

不過對於要待在原崗位的二號人來說，可能失控會高於順利的感受，需要付出比平日更加倍的力氣，才能得到相同成果的本週期，如果可以，尋求團隊合作、跟你一起併肩作戰的戰友，是想順利完成工作不可忘的要訣，比起一個人獨自思考跟奮戰，你需要的是集結眾人的智慧，

對於在上位者更是如此，思考易有盲點，比在衝動妄下決定之前，務必多參考他人意見，放下身段與無謂的堅持，都是讓日常順利運轉的要務。

愛情：單身者，在身邊已經出現一些可開展的新機會，不過卻可能因為你的偏執，固守己見，不願改變而被排除在外，單身的二號人在本週期，需要的是先放下那些原本緊抱的規規條條，不預設立場、條件，單純的去認識或接觸一個人，從零開始，先取得對談，再考慮分數往上疊加，而非像過去一樣，先有固定印象分數再來增減，便能增加機會，讓關係的可能性增加，你就能看見與過去不同的故事發展。

有伴侶者在關係中，別試圖用你的想法、固有的做法去要求對方改變、跟上，不然會有很多負面的經驗，失控之後的失落感也會特別深，在這段週期，你的伴侶比較能接受的，會是你的留白跟允許犯錯，保留一點喘息的空間，才不會讓關係壓力變大，導致雙方關係變得疏遠；

如果你覺得這樣的改變，讓你感到很不舒適，那麼更需要在這段時間好好面對與落實這樣的練習，因為這代表這個惡習已經是你的慣用動作，趁著關係仍續存時，積極修正，才不會讓關係往漸行漸遠的方向去。

訊息指引：Venus+Pisces

那些美好的想像、遙遠的遠景，終會變為眼前的瑣碎與平淡無奇，

平淡與奇特，差異不過眼前與眼底，而它們本為一體，向來無異。

★生命靈數3

整體運勢：大環境中傳來許多讓你失望的消息，之前曾經用自欺暫時帶過的、要自己不去看、先放著的，恐怕都無法再繼續放著了，該面對的會直接擋在你的面前，如果不正視並著手積極處理，在這段時間將很難再以無視的方式跨過去，所以要努力、用力、勇敢的地方還真不少，

不過只要能夠拿出誠意，積極的處理，通常也不會讓你一無所得，你會發現事件比你想像中的容易，整體來說，運勢仍不算太差，付出有相應的回報，但得先把之前的舊債補齊，揮汗之後，方能得到滿意的結果。

工作／學習狀況：在專業上會接受到許多他人的指教與指點，用一種...讓你鐵定心理不好受的態度，對於在上位或自尊較高者，更是一大挑戰，很容易會讓你因為一開始的反感，就拒絕好好聽完對方的意見，但那些看似挑戰的論點，卻是讓你順利解決這段時間專業上問題的契機，如果可以，比起先反感抵抗、後面卡關再回頭聽，三號人絕對有在一開始就選擇不繞彎的機會，放下先入為主與高高在上、端著的姿態， 就不會遭受打擊，又能讓工作順轉。

卡關、成果被延遲，或是放下姿態，廣納他人意見，讓進程順利，我想三號人在心中已有答案，無論在月初或月末，只要能將焦點放對，你當然可以做自己運勢的主人。

愛情：單身者得在日常生活中，帶著覺察的展現多一點親和，才能開啟社交的大門，為自己帶來更多機會，在目前環境中，可能有些關係較遠，對你只敢遠觀、或苦無機會深入了解的對象，正等著你卸下多一點防備，別說你「都很好相處」，你明白的，那種看似開朗的社交模式，並不能幫你換來任何更貼近真實的相處經驗，比起開朗但疏離，還不如拿出更一般、無矯飾的真實情緒，才能為你創造春天。

有伴侶者在關係中，若希望得到更多安全感，可以趁本週期好好的敞開心，對另一半說出需求，反之，如果堅持原有的做法，總是一肩扛、希望不要麻煩對方的話，那麼這段時間你將感受到，對方總是在忽略你、好像看不見或故意忘了你的需求，這樣的困境，恐怕不是因為對方太麻木，而是你演得太樂觀、太不需要幫助、太能自得其樂呀！

如果你看到這裡只想說NONONO，那就放下你那精良的演技，跟深怕麻煩到對方的體貼，多讓對方幫你一點，你便能具體感受到情感中的溫度，不需靠自我催眠。

訊息指引：Vesta＋Aquarius

疏離命運的指引，只讓宿命不遠，惡夢更近，

深入且觸及，若你希冀終結那些無力，只得深入與觸及。

★生命靈數4

整體運勢：迎上土冥魔羯週期的四號人，在本週期，及接下來滿長一段時間裡，大概都會是需要加把勁用力，才能勉強維持過去生活安定的常態，挑戰重重，若不改變就等著被改變的氣氛，仍瀰漫在生活間，對應上流運上的大事，最受挑戰的，就是以固守某些舊有做法為安全的族群，而對應上四號人的特質，你就能明白為何你們會感到無論在心境、或是實際的生活面，會如此艱困了。

比起任何看似安全的不變，變動是通往安穩的道路，在年終，若你暫時還是不考慮做法，那麼財務的損失擴大、掌控權被剝奪、舊日固有的各種地位不保，都會讓你一一看見，原路不通，困局與心情上的陰霾自是不用多說，但這一點也不是命運的捉弄，一切都來自於選擇；

如果你願意，自也能主動選擇那個看似恐怖的變動，雖然辛苦，但它最後終必能為你帶來美好的生活。

工作／學習狀況：舊的方式已經不適用，比起那種繁瑣、龐大的計畫鋪陳，輕巧短期的、隨時可以靈活修改的方案，會是比較能為你帶來成就感的方案，將風險分散，而非把資金或是案源，押在某些特定計畫上，多線併行操作，都會是讓工作進展更順利的方式；

反之，如果堅持舊有做法，則易有巨大損失，或是付出無所得的狀況，在帳面上或許仍一片和平，但內在成本（這部份指的成本包括情緒上的、還有金錢上的皆有所損）只有你明白，要用多大、加倍的力氣，才能換得那些「跟過去一樣」的收益，與其維持原本的經營規模、做事方法，不如快速跟上變動的腳步，會是更省力的。

學習上也無法用死記或硬塞、填鴨式的矇混過關，比起選擇題，你得開始練習如何靈活的寫好申論了。

愛情：單身者，請放掉那種「我要等著對方展現更多誠意，確定一切安全才要出發」的想法，不然接下來的二到三年間，仍會是單身，沒有問題的，比起被動、安全、等待式的，若四號人不打算當那個先發的人，你會發現所有的人都不符條件，所有的前進都好危險，那麼就可以確定不用負擔他人的人生了（耶）

如果你希望終結單身生活，那麼沒有別的，勢必只有主動、主動再主動囉！

有伴侶者，在關係中也易有溝通受阻、感情觸礁的狀況發生，伴侶的沉默，你發現好像怎樣也不知道對方在想什麼，想要什麼，但回過頭細想，你真的不知道嗎？或是你知道，但你覺得對方不對，你才是對的，所以沒有回應？

或是你覺得你聽到了，但確始終沒有選擇去做到的，只要過去採取的是這樣的應對態度的四號人們，在這段時間都難以避免的，是感情中的受災戶，依照現況不同，若不即時做出180度的翻轉，那麼都很有機會會讓關係再惡化一到兩級，或隨時可能被終結。

同樣的，這也不是短期一到三個月的流運，會是一段較長時間的長程發展，其實要做的不難，想改變，只要問問過去不做的那些是什麼，務實的去做，才有由逆轉正的空間。

訊息指引：Mercury＋Gemini

從來都不能被隱略，那不安的、低落的、忐忑與不合理的，

心底囓咬出的那些傷口與血，不為懲罰而來，

只是隱忍過久的那些過往燒起的狼煙，正等待能被誰救援。

★生命靈數5

整體運勢：隱忍不滿，承擔他人的麻煩或情緒，在本週期都會為五號人帶來顯著的失落感與麻煩，這段時間有更多能做的事情，如果你能不要自顧自的給自己理由，掉進這樣的情緒勒索、疲於為他人付出的迴圈，那麼在這段時間的力氣，便可以用在真正有用之處，帶來現實生活中的富足、交易的熱絡、還有發現生活的樂趣；

如果你是懂得為自己設立安全界線的五號人，本週期將有許多新的機會出現，並且不侷限在某個特定領域，是全面的，感情、工作、跟其他你尚在期待蘊釀但之前暫無接觸機會的，都可能在本週期出現曙光，為了避免在機會出現時，你正被卡在某些莫名的事情當中，刪減不必要的行程、有節度的使用金錢時間，做適當的分配跟留白，會是最好的應戰方式。

工作／學習狀況：在專業上，適合開展新的計畫，但對於計畫前的規畫，卻可能因思考混亂而滯礙難行，所以對於之前已有想法，但苦無下手時機的，目前正是大展手腳推動的好時機，適於執行，但不利規畫，所以在工作的時程安排若想順利，就得讓身體、計畫都具體的「動起來」才行；

盡可能避免掉長時間的紙上作業或發想，這些都會讓你白白花費數倍的時間，最終卻可能無所得、或不成比例，成就感也低。

在什麼時間就該做什麼事，對於靠業績的相關工作，也會感受到交易氣氛特別熱烈，該促單推動成交時，可別遲疑手軟，以你最希望販售的商品為主力，別預設立場，成果會讓你滿意的。

學習上得用更靈活的方式活記，或是用不同於舊有的方式入門，會比較容易在短期內看到成果，增加學習信心。

愛情：單身者在找尋新對象之前，請先好好檢查心裡的傷口，是否都好了？若你遲遲未能開展一段新的關係，那麼很可能是舊創未癒的問題，不過你已經習慣跟這個創傷共存共處，忽略了它帶給你的痛感跟限制；

如果你已做好這樣的修復工作，那麼本週期有許多可為的空間，就藏在工作中，在日常工作的接觸裡，有機會跟他人變得熱絡，進而帶來一些可能性，基本的接觸就能有新的機會，若是對方需要與你併肩作戰，或站在同一立場的，那麼發展成戀情的機率會更高，只要你依序的做好該做的準備，機會並不算少。

有伴侶者跟另一半的相處，這段時間是回顧過往，清創、剷掉過去在意的疙瘩與傷疤的好時機，也就是說，過去若有這樣問題存在關係間的，這個月也會特別容易再被你們看見，拿出來談、或是「又碰到舊的地雷，引爆了」，這些看似不和平的事件，可好可壞，當我們能選擇用積極一點的方式去面對，修正做法、好好談談時，那麼這些障礙便不是障礙，而是為關係加分的鑰匙了。

訊息指引：Saturn+Sagittarius

所有的奔放自由，源自深知自己，節制讓你安全，往更遠處飛去。

★生命靈數6

整體運勢：恭喜六號人，在一片混亂當中，你們是被幸運眷顧的那方。

面對大環境的混亂，本週期的六號人是離戰場較遠的那方，排定的事都能井然有序的開展，也有適當的助力協助推動，只要你願意釋出消息，願意跟上你的腳步的人還不少，能安穩的待在舒適圈中，是相當美好的一個月份，之前感到懷疑的、有所隱藏的事，都能夠順利看到真相是什麼，所以即便之前有一段時間有點悶，對所有事物難以找到頭緒或施力點，這個週期都能夠一掃過去的迷霧陰霾，迎來透澈晴朗。

對於要解釋、洗清自身被誤會的事件類型，也都能得到很不錯的成效，容易取得他人原諒，想道歉、想闢謠、想建立特定形象，趁這段時間準是順風順水。

工作／學習狀況：在專業上得到他人協助的機會不少，主動來幫忙的，並非毫無原因，這來自於之前六號人懂得禮尚往來的好習慣，這段時間具體給出幫助的工作助力不少，也有部份是給出消息上的回饋，你可以從這些人帶給你的消息、資源當中，為工作創造更多新的可能性，無論是從長計畫新的方向，或是要執行，都不缺幫手，不過這並非長期的運勢，只在短期內的效力較為顯著，所以下手要快，選定目標就快速的推動，會是讓這份好運運作得最好的方式，先把困難的、需要幫手的階段往前挪，後面再來慢慢補齊那些困難度較低的細項，是不錯的策略。

無論是學習或是工作都是如此，計畫宜精簡，不要多線進行，就可以在本週期有倍數的收獲。

愛情：單身者易在本週期出現多重選擇，對於期待新機會，暫無名單的六號人，可能不出現則已，一出現就陷入選擇障礙，不過如果你可以按耐住情緒，其實這樣的多重選單，在這個月的尾聲，很可能就自己做出決定了，只留下較有可為的對象，所以單身的你不急著下決定，自然互動，等著看結果即可，留下的對象，就算未能發展成伴侶，也會是不錯的朋友；對於本來就有多重選擇的你而言，這段時間也終能做出決定，不會卡在原地，這個月過完，無論哪一種，都會是一番新的局面。

有伴侶者在關係中，能夠得到對方的坦誠相待，若要說比較刺激的部份，可能是你會聽到一些以前未能想像過的事，無論是直接或間接，但總算是告一段落、有結論了，所以你得以看見事物的全貌，心臟的衝擊雖然不小，但是帶來的仍是可喜的發展，這樣的坦白，或終於明白某些事情為何在關係中如此發展，對於雙方對彼此的理解，幫助都很大；

本週期故事的發展模式，就是坦白、理解、穩固關係，這樣的進程，所以如果你在關係中，有需要對方體諒的種種，也可以趁這樣的氣氛下提出，對關係都是有益無害的。

訊息指引：The Moon＋Libra

那些躁動不安的都將被撫平，在幽深不見五指的夜裡，

每一個斟酌苦思過後的決定都在揭示，

宣告命運從不虧待誰，這法則自也不會獨獨遺漏了你。

★生命靈數7

整體運勢：安全感、自信備受考驗的本週期，七號人易深受流言、他人情緒所波及，而更顯得更不穩定，如果可以，暫且不回應、甚至拉遠與這些干擾源的距離，對你來說會是較有幫助的，至少可以回歸到生活及事件的本身，不加入過多患得患失的心情，會讓一切都比調整前更順利些；

財務上不看好，若在這段時間非得有借貸關係，那得先抱持好無法回收的心理準備，即便是當下看似如何無風險，後續都將有很大的變卦機會，若不想損失，能免則免。

整體來說財運不錯，這段期間手頭都算寬裕（或不一定真的寬裕，卻花得大方）這些都會讓你成為被人借貸對象的機率大增，如果不想損失，但別人一開口也難也拒絕他人的話，那麼至少要守好財不露白的原則，才能避免掉跟金錢有關的糾扯。

工作／學習狀況：在專業上，各方不同意見難以整合，對於需要團隊工作者，是一段勞心的時期，這樣的難以整合，雖說看似是因環境而起，但七號人本身那種想顧全每一個人心情的習慣，也是助長這波混亂的共犯，如果想讓工作流程順轉，那麼就得腦袋清楚的辨明得失，一旦選好什麼要捨、什麼要得，就得踩穩腳步，不要朝令夕改；

對於獨立工作者、學習狀況或學生族群，也會有多重選擇困難的問題，顧此失彼的局面難免，無法面面俱到的本週期，做事原則單一，將是最佳方案，越想一把抓，就越會多頭落空無所得，所以，選好你最想要的，然後努力到底，其他的就看淡一些吧！當你採取守好主要目標的原則，會發現那些次要的，失控所帶來的困擾，帶給你的煩惱，也會比預想中的少。

愛情：單身者容易被情緒低潮的人看上，對於七號人來說實在危險，因為你很可能因為寂寞太久、太無法見人有難而無視，然後一不小心忘了分清同情或愛，就讓自己被纏上了，本週期保持單身實在是幸福的，請不要隨便同情心氾濫，隨便撿起不該撿的人；

慎防沾上爛桃花，明確的態度跟界線，會讓你的單身生活比談戀愛更美好。

有伴侶者跟另一半在觀念上，有許多對不到訊號的狀態，雙方各持己見，無論有沒有說出口，兩邊看起來都不太想「服從」對方，陷入一種互相猜測、角力的局面，感情可能因此轉淡、轉冷；

如果想避免這樣的問題發生，那麼無論你覺得對方會不會同意你所說的、你所要的，都還是得努力的把話說完整，才不會對對方產生更多怨懟，擴大情緒風暴或冷戰，本週期爭執難免，吵出來會比刻意避開來得好，爭吵也是聽見對方、表達自己的一種方式，請在這樣的年末，將該說的說完，然後討論出雙方都能接受的最終方案，為明年繼續相處做準備吧！

本週期的熱吵不會讓感情扣太多分，冷戰才會是讓關係漸行漸遠的主因，能免則免。

訊息指引：The Sun+Leo

回歸自我，從頭至尾。

沒有一刻不該、沒有一絲多餘、沒有一點白費，

沒有任何誰，非得要你遷就與妥協。

★生命靈數8

整體運勢：恭維的話好聽，但可千萬別往心裡去。在本週期，可以聽見比平日更多對你的吹捧，部份真實、但部份你自己也知道實際狀況如何，如果你把這些都太當真，那麼這個月到了中後段，你就會驚覺自己因此而做錯了許多決定，或不小心被戴了高帽，就胡亂答應了一些其實做起來有難度的事；

這其中也包含金錢的承諾，給予資源的承諾，那些看得到、摸得到的東西，一旦輕易給出，在這個月的中後期，都會很快讓你發現「原來不如判斷當下看得那麼好」而產生後悔，如果不想損失太多，那麼延遲給予回覆的時間，多想一點再回答，一定都比一口答應來得好。

工作／學習狀況：被同事、同學鼓吹，去做某事、承擔某責任、為他人拼搏的狀況不少，這些事情的危險，除了因為它們「非你發起」之外，通常狀況也都是「非你能主導」的，當眼前的決定符合上述這些要件，那麼八號人就得特別小心了，因為你手邊正在進行的工作，原本就吃緊（能力上或時程上皆有可能）其實已經無法讓你有承擔更多責任的空間，如果因為誤判而再貪心一點，就會導致原本手頭的進度延遲，新的也難有好成績，後續更可能帶來負評、並且被宣傳出去。

不貪心，守好本份，務實行事，對手邊現有的工作進度、想收到的成效、款項，都會是安穩落袋的最佳策略。

愛情：對單身者來說，本週期有可以廣泛的看看新對象的空間，邀約明顯較多，如果你願意，參與這些你平常可能不一定會去的聚會，一定是擴展人際圈的好方法，當然也得盡可能多發言，至於觀察，可以留在心裡，留待一個人時再仔細思量就好。

千、萬、別、在、聚、會、時、放、空，就能帶來好機會哦！

雖然無短時間快速進展的好運，可是對於無名單者，是很容易擴充能見度的週期，先成為朋友再慢慢篩選，對你來說是很務實且安全的方式。

有伴侶者在關係中，可能會受到另一半的批評、大量的言語「宣導」、耳提面命、碎碎念，伴侶除了出於愛，可能正在表達某些「想要的沒有被看見，但是害怕說出想要的東西」的焦慮，如果你不想關係太緊繃，那麼務必得試著聽見，對方嘴裡不斷的囉唆，後面要表達的到底是什麼呢？

當你往這個方向想，不只困於、或只想逃開對方不斷的言語攻擊，你才能真的讓對方停下來，同時也協助你看到關係中的盲點，看到這樣的相處中，到底缺了些什麼，進而改善關係。

這也會有助你在被檢討的那些當下免於發怒，讓這樣的困境轉為感情中的助力，試著帶對方一起前進吧！

訊息指引：Mars＋Capricorn

堅忍，負重前進，且不躁進，

生命總會還給你應得的秩序，

保守你的腳步與心，雖不遠，但尚未到終局。

★生命靈數9

整體運勢：焦慮感，對吧？在年末，從此端跨越到彼端的關鍵時期，更多事情你無法顧及遠程發展，讓我們先把眼前、當下、此時能做的做好吧！這是讓你焦慮減輕的最好辦法；

無論是財務上的、感情上的、或是任何你覺得不太公平，怎麼可以這樣的，都暫且先放下吧！那是讓你終日不安的源頭，請先把焦點拉回每日該做的事情上面，問問自己是否都已經盡力做到，或是如果沒有，有哪裡還想更好呢？那麼你就能讓在現實中的腳步踏得更穩一點了。

事實上九號人的運勢並不差，一切都如實的、往你想要的方向進行著，但你就是對「未來的」財務擔心、為「未來的」感情擔心，為所有「未來的」感到憂慮，但是當下實際上卻沒有太多麻煩發生，請務必提醒自己清醒過來，才能把日子過好。

工作／學習狀況：在工作上，比較短促、臨時的安排居多，如果你喜歡先排好一週以上的計畫這種事，勸你還是先放下吧！

本週期的工作跟學習節奏，都是即時的，別說11月的你抓不準12月的進度，可能12月初都還找不到月中的進度在哪了，對於平日就有固定排程的上班族或學生，這些原本該走的計畫，可能都有隨時被修改的機會，務必做好靈活的心理準備，就可以讓這段時間的工作跟學習計畫順走，它們只是繞一點跟平時不同的路線前進，甚至說不上繞路，就讓我們把焦點放在中點，對途經的風景跟路線保持開放吧！

真的只需要準備心情就可以了，因為九號人對於事情的完成度跟反應，都不會太差，但是討厭那種「不照原訂計畫走」的失控感，只要你把這種對細節的期待拿掉，就會發現一切其實都不錯。

愛情：單身者跟即將要來的對象，距離有點遙遠，如果你覺得始終無法談到戀愛，那麼得先問問自己，是否已經想好真的想要的是什麼了呢？

或是你根本只是覺得「欸，時間也到了吧？該.....」

通常抱持著這樣的心情，你就很難找到看得對眼的對象，即便有對象，可能也難以拉進，如果想讓機會進來、讓很遠的人靠近，那麼放下預期心理、以及過多的努力，是絕對必要的；

比起任何努力，讓自己放鬆，才是你展現魅力，招來新戀情的契機。

有伴侶者，在關係中會感覺到面臨抉擇，好像「該是做點什麼的時候了」，或許是你覺得關係已經不行了，考慮是否該離開，也或許是考慮關係是否要更進一步，聚或散，得或失，可能都在本週期顯得壓力更大，無論是怎樣的決定，請務必不要迫於時間的壓力、或困於他人的看法，而忽略了自身的舒適；

希望關係不要待在原地，時間自會給九號人一個答案，而你需要的，只是不要讓自己被時間壓迫，而硬要在當下給出答案，事實上過完這一整個月，雙方關係的確都不會再繼續「只在原地」，就請耐住性子看著即可分明。

訊息指引：Jupiter+Aries

正巨大與快速的來去，生命正轉換秩序，

比起混亂失序，別急著穩定綿密，

破壞之後再臨的美好，比預期可見的結局更幸運。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。