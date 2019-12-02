殺破狼占星／2020年財運「最有錢＆最窮」排名公開

2019-12-02 07:00 聯合新聞網 殺破狼



圖／ingimage 分享 facebook

2020年的經濟環境會比2019年有更多變數產生，其中對於經濟環境影響最為重要的星相，就是2020年5月～6月的金星逆行期。金星掌管貨幣、貴金屬以及資金流動，金星逆行時期，整個國際財經局勢會有較為重要的事件發生。2020年木星會進入掌管國家、組織、政府、官員、決策者的摩羯座，在摩羯座上除了有三顆外行星影響之外，2020年還有兩組日月蝕會發生在摩羯座。經濟局勢也會決定許多國家的命脈。在這些複雜的星相環境下，12星座的金錢運勢也是幾家歡樂幾家愁，以下是2020年金錢運勢最富裕與最貧窮的排名：

(編按：2020年12星座愛情運排名已經上線、2020年12星座整體運勢將在12月9日、12月16日上線，有興趣的讀者們不要錯過囉！）

參考：太陽星座、上升星座

金錢運勢最富裕：

第一名：雙子座

雙子座的財務宮位長期受到土星與冥王星的干擾，許多雙子座這兩年不斷地要跟金錢賽跑，許多資金常常調度不過來，經濟壓力非常大。2020年木星會進入雙子座的財務宮位，同時，土星也會在2020年3月～7月初離開財務宮位，上半年雙子座會感覺經濟狀況寬裕許多，有些負債會在上半年因為一些特殊的事件獲得大筆的資金補償，包括投資、買賣房地產、保險理賠，或是繼承一筆資產。

金星4月～8月初會一直停留在雙子座，雙子座上半年的生活品質會大幅改善，使得雙子座在吃喝玩樂的享受上會比較捨得花錢。不過提醒雙子座，土星在6月之後又會逆行回財務宮位，這意味著，你在理財方面的功課並沒有完全做完。由於上半年財務狀況非常好，建議雙子座不要過度得意忘形，把金錢都揮霍掉，2020年如果能把木星帶來的財富存下來，或是置產，這一年會是雙子座從貧窮的生活鹹魚翻身的關鍵之年。

第二名：射手座

雖然2019年是射手座由谷底翻身的幸運之年，但是許多射手座在手頭上並不寬裕，有許多想發展的事業會因為許多事情還在起步階段，比較沒有資源一步到位。不過，如果在2019年有專心經營事業與夢想的射手座，2020年會獲得非常實質的回饋，會有許多賺錢的機會找上你，每付出一分努力，就可以獲得一分的財富。2020年3月～7月土星會離開射手座的金錢宮位，如果是在公司行號上班的射手座，上半年薪資會有大幅的調整，你可能會因為許多機動性的任務獲得更多加給。在此叮嚀射手座，射手座的財運是屬於正財，一定要靠著自己的工作收益才能將財務狀況穩定下來，這也是為你日後的經濟條件打好基礎的關鍵年，多勞就能多得，越是積極賺錢，越能脫離貧困。

第三名：金牛座

對金牛座來說，最近這幾年的日子開始有那麼一些不尋常，你會開始權衡物質生活與心靈富裕的平衡。2020年的4月～8月，金星會在金牛座的金錢宮位待上4個月，這段時間，金牛座的收益會大幅增加，如果是要跳槽或是正在職場工作的金牛座，薪資待遇會大幅度地調升。經濟狀況變得寬裕，在物質享受上會比較捨得花錢，令人嫉妒的是，2020年上半年，即便金牛座過度揮霍金錢，都會有其他的收益補上。

但這樣的好日子並不會太久，提醒金牛座，雖然你的生活變得比較富有，不過真正的富有不能僅是建立在物質生活上。2020年5月～6月金星會在金錢宮位退行，並與海王星呈現4分相，你會發現揮霍了許多金錢，並不能讓自己獲得心靈上的安全感，反而堆積了許多用不上、吃不完的垃圾，造成浪費。2020年金牛座要學習的是如何隨心所欲的支配金錢，而不是讓物質誘惑支配你。

金錢運勢最貧窮：

第一名：處女座

2020年有個特別的星相會發生在下半年，火星會在處女座的財務宮位順行與逆行，待上8個月，由於財務宮位也牽動著身體健康與疾厄，許多處女座在2020年6月之後，身體會面臨一個很大的麻煩，必須要花很多的金錢才能復健與調養，這筆金錢並不是小數目。由於財務宮位也與糾紛有關，2020年下半年處女座要當心捲入官司訴訟，你必須要花很多的金錢去處理這些官非。

這些金錢是以非常大的數目瞬間蒸發，你即便很努力維持在有限度的花費中，還是容易陷入一些無妄之災。在此提醒處女座，2020年千萬不要去從事投機性的投資，你可能會因為操作失當，造成嚴重的負債。因此，處女座2020年下半年要特別謹慎理財，保守的把錢留著，不要太過高調，避免一些麻煩纏上，2021年1月，火星就會離開財務宮位，在這之後，你才能躲過這場風暴。

第二名：雙魚座

火星2020年下半年會進入雙魚座的金錢宮位，這意味著雙魚座下半年有太多預期之外的開銷，每天努力賺錢，卻很快就被掏空。生活開銷會有許多物品要修理或換新，不斷有大筆的金錢要支出。這是雙魚座不可避免的花費。有許多雙魚座2020年的交際應酬較多，必須花很多錢打點人際關係，2020年下半年雙魚座會收到非常多親朋好友的紅色炸彈，這些禮金都不能太失禮，不過至少這些花費都是花在你比較愉快的事情上。

某些雙魚座則要當心被周遭的朋友帶去參加直銷或是加入宗教團體，在群體關係的勒索下，買了許多昂貴卻沒有價值的東西。甚至必須做不樂之捐。因此如果雙魚座2020年要省下許多錢，那就避免加入一些不太正派的團體中，與人的金錢往來盡量維持單純，一旦涉及利益交換，會讓你大量地需要花錢。

第三名：巨蟹座

對巨蟹座而言，2020年有許多新的功課要開始面對，土星會在2020年的3月～7月初進入巨蟹座的財務宮位。這會對巨蟹座在用錢的態度上帶來一個重大的衝擊，從來沒有缺過錢的巨蟹座，2020年3月～7月會因為一些特殊的事件，造成你一大筆負債，讓巨蟹座陷入嚴重的焦慮中，這筆錢可能會是花在交通事故的糾紛上，或是因為身體方面的疾病，必須花費大量的醫療費用。

某些巨蟹座會因為繼承方面的順位，被迫扛下家人的債務。雖然土星2020年進入財務宮位只有短短3個月，卻是未來兩三年財務問題的前哨戰，你會為了某些與財務相關的問題長期抗戰，特別要提醒巨蟹座，2020年開始，投資運勢會越來越不理想，一旦興起了貪念，很容易虧空所有的存款，甚至負債，因此提醒巨蟹座2020年開始要保守理財。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。