12月星座財運：天蠍偏財運很旺 獅子投資要三思

2019-11-26 13:02 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／StockSnap 分享 facebook 時光飛逝，大家才剛感受完雙11購物節的熱鬧消費氣氛，一轉眼就來到了歡樂聖誕節的12月，在迎接新年之前大家最關注的還是荷苞有沒有滿滿的，而本月份各星座的人在財運上又會有什麼樣的變化呢？

牡羊座

正財運勢★★★☆☆ 偏財運勢★☆☆☆☆ 漏財指數★☆☆☆☆

牡羊座的朋友們在職場上的成績越來越穩定，心中的疑惑跟徬徨都漸漸地明朗，越來越能夠掌握自己要的方向，因為心情安定下來所以在表現上也平平穩穩，沒有什麼是你不能夠處理的，可以說是如魚得水。在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，這個月會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。年底會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有ＣＰ值的旅程，守財運很強。

金牛座

正財運勢★★★★☆ 偏財運勢★★★☆☆ 漏財指數★★☆☆☆

金牛座的朋友在這個月會很想在年底前替自己衝一把業績，只要金牛朋友有心，這個月不管是業績上或是打工賺外快，都能得到不錯的收入，那是因為你們的信念很強，又有鐵一般的毅力，所以好運會因為你的努力而發生，可以用力賺錢不顧忌。財運方面，本月份容易買到優惠價，就是會剛好在最優惠促銷的時刻購買商品，可以說是好運氣。另外這段時間會特別想跟好友聚會，容易花錢在品嘗美食上。投資建議看長期的目標，短期投資見好就收很重要，千萬別賭。

雙子座

正財運勢★★☆☆☆ 偏財運勢★★★☆☆ 漏財指數★★★☆☆

雙子座的朋友近期在工作上需要保持低調，因為你的魅力與實力已經在同事眼裡，如果太過張揚接下來有可能遇到小人逆襲，低調並多讓他人有舞台才能省掉麻煩。前段時間在忙的案子這個月也會有顯著的成長，你們付出多少就會得到多少收入。在財運方面本月份會有很多賺錢的新點子，不管是經營網路商城，或者是跟朋友合夥做小吃攤，都會讓你看到商機，如果成本考量上風險在三成以內就可以考慮著手進行，若要與人合作可以挑選老實穩重者佳。

巨蟹座

正財運勢★★★☆☆ 偏財運勢★★★☆☆ 漏財指數★★☆☆☆

巨蟹座的朋友本月份你會重視家庭經營大於工作，更多時候喜歡待在舒適圈裡面，想把突破留在明年再說，安安穩穩的過完十二月是你們小小的心願，雖然你們有耍廢的心態，但老天保佑善良的你們，正職收入依然安穩不會有問題，就算是接案的人也會不斷有新案子進來。在財運方面，本月份會很想玩玩刮刮樂或是抽獎活動，但中獎率不高，當作娛樂就好。很有長輩緣的你們，這個月會收到很多來自長輩的照顧，不管是吃高級餐廳或是送你家電用品，這都省下不少錢。

獅子座

正財運勢★★★★☆ 偏財運勢★☆☆☆☆ 漏財指數★★★★☆

獅子座的朋友們在工作上本月份就像是在回顧你一年的努力成績單，過去工作很用心的獅子這個月就會特別輕鬆，若前陣子特別打混，那這個月就是你力挽狂瀾的時刻。在財運方面，最近特別會想把之前買的精品或名牌包做出售，如果把收入用在適當的地方也是可喜可賀。本月份若要投資要三思，容易因為心情好而被花言巧語給洗腦，建議可以再多關注一兩個月再做決定。喜歡照顧情人的獅子在12月會特別容易在情人身上花錢，不管是買禮物或是請吃大餐，這錢你會花的很開心。

處女座

正財運勢★★☆☆☆ 偏財運勢★★★★☆ 漏財指數★★★☆☆

處女座的朋友們最近在工作上心情很矛盾，過往因為你的努力已經將你推上一個高峰，可這似乎不是你現在想追求的人生，想要轉型但又不願意捨棄已經成就起來的部分，其實有時候只是換個方式去做就行了。愛面子的你們常常讓自己氣得跳腳，要善用團隊合作才有幫助。財運方面，本月份會特別注重養生，在養生樂活的部分會花錢，譬如買健身課程，或是換更好的空氣清淨機，吃有機蔬菜。在投資理財上會看見之前的項目開始有回收，也會有新的訊息出現。

天秤座

正財運勢★★★☆☆ 偏財運勢★★☆☆☆ 漏財指數★☆☆☆☆

天秤座的朋友本月份在工作上有很好的合作運勢，因為身邊有好的隊友讓你一切都能順利，收入穩定若想要更往上突破，這個月份就可以開始布局。雖然你會覺得好像沒有什麼太大的感覺，一切都很平穩，但這就是將你往上推的前奏曲，記得機會是給做好準備的人。財運方面，本月份各方面表現平平，會想在娛樂上多花費，但其實也不或過度奢侈。投資上可以考慮短線操作，或是小額投資，高槓桿高風險的商品暫且不要碰，國際局勢變化大，若要投資就得花時間觀注，不能偷懶。

射手座

正財運勢★★☆☆☆ 偏財運勢★★★☆☆ 漏財指數★★☆☆☆

射手座朋友工作上會有很多新的機會，不管是換部門或是出國出差，只要可以學習到更多的技能，都可以考慮看看，想換工作的朋友會有新的想法，不急著做決定。

另外建議突破自己恐懼的點，這個月你越在工作上突破自己，越能使事情快速前進。財運方面，俗話說不聽老人言吃虧在眼前，投資前跟長輩請教對你會有幫助，雖然你有敏銳的眼光，但容易忽略細節。建議開始練習記帳，雖然很麻煩，但可以研究自己花錢的方向，並且修正自己。

天蠍座

正財運勢★★★☆☆ 偏財運勢★★★★☆ 漏財指數★★☆☆☆

天蠍座的朋友在職場上很勇於嘗試新的方向，事情也似乎很順利的進行著，但其實你們內心還是隱隱地感到不踏實，其實你們做得很好，只是新的方向需要時間來證明一切很值得。財運方面，長期投資讓你有穩定的收入，若有多餘的時間可以關注國際市場。若你是屬於過往投資經驗總是失敗的天蠍，除非你有積極的去上課學習，換掉原本的投資腦袋，不然就別貿然進場。本月份走路時記得不要一直盯著手機看，看看道路，因為你們有機會撿到錢。

摩羯座

正財運勢★★★★☆ 偏財運勢★★★☆☆ 漏財指數★★☆☆☆

摩羯座朋友在工作上可說是靠一步步的努力，拼出一片好成績，看在同事眼裡可說是羨慕又忌妒。看起來很簡單，但只有魔羯知道自己默默吞下多少的辛苦，但這一切都很值得。在財運方面，投資項目穩定成長可以先保守觀望，切莫因為心急而做出決定，可以多觀察跟著你的投資項目連動的有哪些，也許下次可以列入清單。這段時間頭腦清晰，可以選到好的投資項目，建議可以空出時間好好地做研究。這個越容易在照顧家人上花錢，若是家庭和樂花點錢也是好事。

水瓶座

正財運勢★★☆☆☆ 偏財運勢★★★☆☆ 漏財指數★★★★☆

水瓶座朋友們在十二月玩心還是很重，工作像是你日復一日的枷鎖，你只想要快點擺脫他，逃離工作的壓力，要小心被主管或老闆看到你沒有靈魂的眼神，買點小裝飾品擺在辦公桌會讓你換一個心情。財運方面，這個月會有認識新的貴人的機會，你們對於目標的遠見，與鬼靈精怪的特質會在聚會上被貴人看見，若有飯局請多多參加多多聊天，新的賺錢計畫會出現。另外這個月容易在寵物身上花太多錢，建議不要買太多不實用的寵物商品，很快你就會後悔。

雙魚座

正財運勢★★★☆☆ 偏財運勢★★☆☆☆ 漏財指數★★★☆☆

雙魚座的朋友本月職場上會漸漸發亮，不管之前做了什麼決定，只要好好面對與突破，都是一件好事，要調整自己的心態，在無聊的工作裡找到幽默感跟樂趣很重要。給自己訂下成長的目標會有助於事業發展。財運方面，因為要迎接新的一年了，很多雙魚座朋友會想在這個月蛻變，參加各種成長課程，花費累計下來其實很可觀，娛樂費減少你就不會壓力這麼大。投資運勢屬於保守型，不適合大膽操作快進快出，若要做短線，資金量要壓低，保守為宜。