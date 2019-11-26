內建神秘跟色慾的DNA！最好色的星座果然是他們

2019-11-26 15:24 DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計



韓國電影《愉悅的音樂專輯》劇照。圖片／glixi 分享 facebook 十二星座各有特色，不過大家最愛看星座是為了什麼？當然是感情！今天不只照顧心靈、了解個性，還要幫大家找出十二星座裡頭的好色排行榜，星座老師有說，但還是要親身試過才會準！

DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來看看網友心目中，看看十二星座誰是色在心裡，誰是直接表現出來！

第十二名：摩羯座

好啦，保守的魔羯寶寶算是表裡如一，悶騷性格大家都看不透，好像沒什麼可以誘惑。但他不動，就等別人動，你自投羅網可就不算我色了。女魔羯是真的不太行動，不過可有不少網友分享男魔羯不是表面上那麼單純，關起房門，嘿嘿嘿，魔羯的色是低調只給情人知道啦！

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第十一名：天秤座

帥哥美女最多的天秤，表面上正直大器、斯文紳士到不行，其實私下也是外貌一族，不正不愛、不帥不來電的，遇到喜歡的曖昧一下，魚場管理尤其是男天秤的強項。有些天秤男會覺得，性和愛是天秤的兩端，可以分開來看，大概就是妹子被哄得一愣愣，神不知鬼不覺就被吃乾抹淨，為色不欲人知。

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第十名：水瓶座

人家在FM他還在AM，總是活在平行時空裡的水瓶，腦子裡稀奇古怪的東西很多，但偏偏就是沒有色。除了一種狀況，水瓶寶寶很容易對事物有好奇心，這個研究精神一來，就身體力行一下，如果想要深入了解性事，他們不好好「做功課」怎麼可以，只好找機會埋頭苦幹啦！

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第九名：雙子座

雙子最著名的就是千變萬化的性格，感情上喜歡知性交流，不只談心，對方也要有內涵才行。對於性事他們多半看起來有點冷淡，不走主動路線，不要灰心，當他面對你特別多話的時候，就要注意了，肯定是心裡很有好感，越多話就代表想對你下手的慾望越多啊。

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第八名：巨蟹座

乖乖牌巨蟹座大家都很熟悉，最知道就是他戀家、顧家這塊，不過為什麼對家庭這麼依戀？當然是家裡有愛人，需要時時在家呵護溫存，才可以把家顧好嘛！別看巨蟹在外面很溫和，愛家好男子、顧家小女人的形象，回到家，火辣的程度是你無法想像的，小心低估他反而讓自己招架不住。

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第七名：雙魚座

﻿沒有愛情會死的雙魚，分分秒秒都在追求有人愛，單身根本是下地獄一樣生不如死！什麼家人朋友都不重要，把握能和愛人膩在一起的每一刻，能黏多緊就黏多緊，絕不分開，這個濃郁到讓人窒息的愛意，背後要怎麼色，不好說啦不好說，人家在愛愛，小孩子不要看！

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第六名：牡羊座

火象星座的愛火，可不會輕易熄滅。咱們脾氣火爆的牡羊，說到色色的事，一樣也是要走火辣辣的風格。一向直線思考的牡羊，想要就大膽直接來，不假裝的，一眼就可以看穿他們的慾望。不過他們的色可是很分別的，只對自己的愛人有感覺，其他人通通不放在眼裡。

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第五名：射手座

熱情四射的射手座，不管男女都是活力滿點，好像永遠有用不完的體力。尤其他們熱愛運動，又很擅長調情，樂於表現出自己的愛意。管他什麼場合、什麼地點，一不小心天雷勾動地火，什麼時候想要來一下都可以，自由奔放可是我大射手的中心思想！

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第四名：獅子座

職場、情場什麼場合都想當霸者，超愛面子的獅子座，怎麼可能放過床上這個表現的機會？獅子們認為，性是基本需求，要色就要色到骨子底。愛愛當然也要展現我們獅子的王者風範啊，來，寶貝別說話，乖乖束手就擒，什麼狀況我都能掌握，床上還是車上，聽我的就好。

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第三名：金牛座

古板又傳統的牛牛，竟然排第三？其實對視財如命的牛牛來說，色跟錢一樣很重要啦。剛開始他們還會掩飾一下，不過久了你就知道，看到帥哥美女一定停下腳步的他們，內心對性事可是非常熱衷喔。

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第二名：處女座

﻿超ㄍㄧㄥ的處女座，可說是披著羊皮的狼，外表有多壓抑，內心就有多狂野，就是在說他！平常聖人君子，一副不知什麼是色的樣子，都是裝給你看的，他們的內心其實非常好色，有時候甚至還會被情慾蒙蔽雙眼，千萬別傻傻的就被騙啦！

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第一名：天蠍座

色男色女第一名，沒有意外就頒給我們天蠍座啦！對愛情超專一、超寵女友的天蠍男，是不少女網友們心中的目標，不過天蠍的想法就是「愛我就給我」，對他們來說性與愛要合一，光談戀愛不行，一定要有啪啪啪，所以和他們過夜要有心理準備，沉溺在天蠍的迷人特質裡，不小心就身心一起奉獻給他啦！

