親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

陳小春遭爆全家來台住 Jasper「小二降級讀幼稚園」

義大利「親密暴力」X光：女性家暴受害的驗傷心碎展

【觀點】等待是你一生的功課

2019-11-27 09:22聯合新聞網 普羅米修士

圖／Pixabay
圖／Pixabay
分享
工作是容易的，賺錢是困難的

戀愛是容易的，成家是困難的

相愛是容易的，相處是困難的

決定是容易的，可是等待是困難的

~ 李宗盛 · 你像個孩子

等待是萬物的必然?

打開手機或是電腦上的社群軟體，你可能曾經被一堆朋友、長輩傳來的「等待」勵志文疲勞轟炸。

荷花定律

一個池塘裡的荷花，每一天都會以前一天的2倍數量開花。如果到第30天，荷花就開滿了整個池塘。

那麼，在第幾天池塘中的荷花開了一半？

答案是第29天! 一直到最後一天才會開滿另一半。也就是說：最後一天的開花速度最快，等於前29天的總和。

竹子定律

竹子用了四年的時間，只長了3公分。

但是從第五年開始，竹子以每天30公分的速度瘋狂地生長。僅僅用了六周的時間，就長到了15公尺。

其實，在前面的四年裡，竹子在土壤裡將根延伸，涵蓋了數百平方公尺的面積。為的就是要紮根，才能支撐高大的竹子。

當然還有什麼「金蟬定律」: 蟬要在暗無天日的地下生活三年，靠著樹根的汁液一點一點地長大。然後在某一個夏天的晚上，悄悄地爬到樹枝上，一夜之間就蛻變成知了。

或是標榜「陳年」的佳品(美酒、茶葉、醋)，都需要經過時間的淬鍊(白話文叫做等待)，才會更有價值。

看完這些勵志小品之後，你大概白眼已經翻到腦後，可能嘴上還嘀咕著: 「我的一輩子頂多也就三萬個日子，還有多少時間可以等?」

的確，我不是植物學家，也不是昆蟲專家。如果專家說要30天就30天，要四年就四年吧! (不過，雖然等了幾十年，我是從來沒見過我的存款像池塘裡的荷花 - 每一天都會以前一天的2倍數量成長!)

不做決定也是一種決定?

如果要玩文字遊戲(或是哲學的遊戲)，你可以說: 「不做任何決定也是一種決定!」而任何的決定(包括「不做決定」的那種決定)，都會有一個結果: 短時間就可以看到的結果，或是一個需要等待的結果；而結果的好與壞，則是另一回事，和是否需要等待是不相干的。

如果做了一個決定而立刻有了結果，無論好壞，當事者就會有相對應的處置。但是需要等待的結果，因為不知道結果的好壞，時間一久當事者就會開始胡思亂想、疑神疑鬼、擔心害怕，進入一種無法腳踏實地的慌亂狀態。

「我的等待是否只是空轉，事實上是毫無意義?」

「如果我的等待最後換來一個不如預期的結果，豈不是浪費時間(生命)?」

「其實我知道等待只是欺騙自己，因為我下不了決心做決定(選擇) !」(通常沒說出口的一句話就是: 「乾脆讓命運來幫我做決定!」)

「等待的原因是我也不知道自己到底要什麼? 所以等到什麼就拿什麼 !」(你的人生又不是去吃無菜單料理 !)

由於工作的屬性，我常常會遇到「做了一個需要等待結果的決定」的人。因為等待的確是很困難、折磨心志的一件事，所以要想辦法來看一下「命運之神」給的標準答案是什麼。(就像小時候寫作業卻答不出來，想要偷翻參考書裡的解答!)

David 是朋友Jack的朋友，被熱情、隨興又好管閒事的Jack拉著來論命。臨時接到他的電話說要帶個朋友來聊聊，20分鐘之後三人就坐在咖啡廳裡聊了起來。

一面看著David的命盤，我隨口就問道: 「David，你想要討論哪一方面的問題?」

David笑笑地說: 「我媽媽要我來問一下: 我到底什麼時候會結婚?」

Jack快人快語地接著說: 「上個禮拜他暗戀很久的同事結婚，新郎不是他，所以他心情很悶 ….」

從David 和Jack短短的兩句話，大概就可以確認David的命宮主星是太陽無誤: 太陽星與父母、家庭的關係遠比其他主星來得深厚，婚姻當然是太陽星與父母一起關注的大事。而太陽星坐命，夫妻宮必有天同，對於感情經營的態度較保守、被動，「對同事暗戀很久」也是很正常的事。

詳細盤算之後，我對David說: 「三年之後婚姻感情的運勢還不錯，應該可以把握一下!」

「還要等三年? 這麼久啊?」David的回答的確出乎我的意料之外。

「David，你目前沒有交往的對象，對嗎?」雖然提出這個問題有失專業水準，但是為了之後的鋪陳，還是勉強說出口。

「對對對! 他從大學畢業之後就再也沒有交過女朋友 ….」Jack又再度當起發言人，搶著幫David 回答。

「現在還沒有對象，可能需要花點時間找到適合的人；如果順利找到，花個一、兩年的時間培養感情，然後決定結婚，這個時程應該還算合理吧?」突然間，我有點錯覺自己又重操舊業擔任產品經理，對著同事說明產品規劃及推出的時程。

David 怔怔地看著我，然後緩緩地說道:「我已經四十歲了，我媽媽會覺得四十三歲結婚太晚了!」

「David，你真的想結婚嗎?」忘了是哪位心理學大師說的: 「沒說出口的才是事情的關鍵!」

「我也不知道! 你幫我看一下，如果有機會就結，真的沒機會就算了!」

_____________

會讓人停下來等待的，除了平交道之外，還有「我不知道」!

很多事都很重要、很急，但是最重要、最急的莫過於「我媽媽很急」!

Frank 是大企業裡的基層主管，對於是否能夠升遷擔任部門主管，抱著高度的期望。但是走在陰性大限的他，心態上較為保守與自我保護，對於上司交付的額外工作或是嚴苛的工作品質要求，既苦惱又氣惱。

【推薦閱讀】人生的「下一季」，你要演什麼角色？

Frank 的問題是: 「我到底有沒有機會升官? 如果有的話，會在什麼時候?」

在正常的情況下，職場的升遷從來都不是「貨到付款」；也就是得到實質利益(升遷)之後才付出努力。而是先付「訂金」(還沒在那個位子，就必須承擔那個位子的工作或是責任)，經過一段沒有人說得準的等待期，「貨品」(升遷)才有可能送到手中。「貨品」送到之後，還必須付出「餘款」(持續的努力與承擔)，你才有可能繼續擁有它。(有時運氣不好，雖然已經付了「訂金」和「餘款」，「貨品」還是有可能被收回!)

而由實際的情形來看，通常你必須先承受那個職務的甘苦與責任，向上司、長官或是其他的同儕、競爭者證明: 你有能力挑起這個職務的責任。那麼最後的升官，只是證明你有這樣能耐的加冕典禮。

但是令人擔心的是: 如果我也付了「訂金」，但是「貨品」始終沒送來，該怎麼辦?

有可能是「訂金」(努力)不夠，所以你必須加碼。也有可能「送貨時間」比較長，所以需要等待，但是不要企圖想「拿回訂金」(擺爛)。如果你對這家公司的「貨品」已經沒有興趣了，當然可以換購另一家公司的「貨品」。

問題來了，如果要換購另一家公司的「貨品」，「訂金」不就白白浪費了嗎? 除非你的努力是放在其他人(決定你的升遷)身上，人走茶涼，「訂金」可能就真的拿不回來了。如果努力是放在自己身上，讓自己的能力、格局、眼界提升而被人看見、賞識，努力是不會白費的。

等待可以是狀態而不是心態

通常我們預期會有一段長時間的等待時，會找一些事來打發時間: 閱讀、玩遊戲、聊天等等。而面對生命中的等待，也可以是相同的邏輯: 等待可以是一種狀態，而不是心態。如果在心態上一直維持等待，就會自然而然地想要讓結果來決定我們的下一步。沒有等到結果，就沒有下一步。

有些事非等不可，那就等吧! 可是在心態上，我們可以多做一點，讓自己更好一點、更進步一些、更快樂一些、更充實一些。到頭來我們或許會發現: 等待的那個結果其實沒那麼重要，而令我們回味再三、留下美好記憶的是那個等待的過程，以及因為等待而變得更好的自己!

等待是你一生的功課!

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】

紫微斗數

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／水瓶電波超強桃花開　事業得成就感

2019-11-27 00:00

內建神秘跟色慾的DNA！最好色的星座果然是他們

2019-11-26 15:24

談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54

12月星座財運：天蠍偏財運很旺 獅子投資要三思

2019-11-26 13:02

唐綺陽星座運勢週報：魔羯座人緣好 天秤金錢壓力大

2019-11-25 07:23

殺破狼2020年感情最旺最悲排名：射手桃花大爆發 天秤地位摔落

2019-11-25 07:00

殺破狼周運勢／白羊有加薪機會 雙子職場秘密被揭開

2019-11-24 00:00

小孟塔羅：熱戀消退成平淡？我的愛情該如何保持熱度

2019-11-22 10:53

【圖片心測】選一顆水晶，照出你明年的愛情吉運！

2019-11-22 08:33

想佔有他！愛上一個人就會變成控制狂的5大星座

2019-11-21 15:15

羨慕別人成雙成對？「姓名筆劃透露」你靠什麼優勢擺脫單身

2019-11-21 14:00

減肥好難！這些人豐腴一點更好命 趕快看看妳上榜了沒

2019-11-20 13:52

這3個星座是「傻人有傻福」代表 霸氣獅子其實超傻啦

2019-11-18 20:28

槍林彈雨中還能成功登高位！職場位置特別穩的4個星座

2019-11-18 13:27

塔羅：楓情萬種最迷人！秋冬誰有戀愛運？

2019-11-15 16:15

迪士尼公主分析／一生好命的睡美人 - 奧蘿拉公主

2019-11-15 13:17

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

當愛情沒有了麵包12星座怎麼做？牡羊不在乎 天蠍吃苦當吃補

2019-11-13 10:03

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18

小心過勞！這些個性注定是工作狂？

2019-11-12 13:32

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

光棍節還單身不要氣餒！看12星座明年會遇到哪種桃花對象

2019-11-11 08:15

看起來笨其實超聰明的4大星座 天蠍裝笨、冠軍城府深

2019-11-10 21:09

雨揚明年開運預言來了！ 12生肖前三名是這

2019-11-10 10:17

未來一個月「人際運勢最旺」5大星座！第1名氣場無法阻擋

2019-11-08 09:20

小孟塔羅：這一生有什麼遺憾，一定要去做？

2019-11-08 09:01

多領年終、決定升遷靠這次！年底事業運超旺4個生肖

2019-11-07 17:12

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷

2019-11-06 14:37

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

心測：選出「最難承受」的事情 直視你內心的孤單指數

2019-11-02 14:00

雙子開懷大笑、處女凝視遠方 12星座女散發魅力的瞬間是？

2019-11-01 15:59

小孟塔羅：有何不可？測你適合姊弟戀嗎

2019-11-01 09:53

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

維持現狀就是我的風格 主星同位素 – 天同

2019-10-30 16:37

11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18
看更多

熱門文章

黑色購物節人潮冷清？ 好市多：好酒沉甕底

2019-11-26 12:00

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

Angelababy直播臉部按摩 驚見「鼻樑不小心被掰彎了」

2019-11-26 11:08

好市多「黑五特惠」商品大公開 超夯「半熟迷你麵包」10分鐘內完售

2019-11-26 11:29

婆媽瘋搶「洗碗機」也入榜！好市多黑色購物節11月27日限定商品出爐

2019-11-26 17:16

好市多「黑色購物節」真的黑了？消費者負評「根本不用來！」

2019-11-27 08:51

棲息地遭人類霸佔 黑猩猩搶幼童殘忍撕殺報復

2019-11-26 21:01

連9年入選米其林！澳門「陳光記燒味餐廳」插旗西門

2019-11-26 21:24

直擊／黑色購物節魔力退燒 上午8點好市多內湖店空無一人

2019-11-26 10:26

腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59

11月颱風有6個！一張圖秒懂創了什麼紀錄

2019-11-26 21:01

塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀

2019-11-26 10:50

台灣「新國病」 我肺癌發生率亞洲第二

2019-11-27 00:35

聽力受損女童手術後第一次聽到聲音 當場激動大哭

2019-11-26 18:55

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

2019-11-26 16:14

高鐵點數更好用了 可至超商換咖啡等11種商品

2019-11-26 10:55

桃機地勤出包 拖車撞壞酷航飛機鼻輪起落架

2019-11-26 18:46

決心不玩了！SEIKO、CASIO紛表態退出2020巴塞爾鐘表展

2019-11-26 18:34

台鐵台東實名制12月17日上線 每天3列次讓台東民眾先訂票

2019-11-26 15:51

北冕颱風有機會轉強颱 外圍環流下周恐影響台灣

2019-11-27 07:44

他年收百萬交不到女友 不少網友點出原因「獨子」

2019-11-26 19:44

談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54

吳德榮：下周二晨氣溫降至最低 接近大陸冷氣團標準

2019-11-27 07:23

一生必去一次的極光之旅！5大追極光最佳欣賞點懶人包

2019-11-26 21:16

頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39

台灣肺癌發生率亞洲第二 醫傳授「天天這樣吃」保肺法

2019-11-26 17:34

12月星座財運：天蠍偏財運很旺 獅子投資要三思

2019-11-26 13:02

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33

限時3天！入住23間希爾頓「5折」 東京、首爾都能選

2019-11-26 13:08

景氣差逢選舉公益爆冷 山城弱勢禮物盒買氣剩一成

2019-11-26 13:39

他是金馬影帝黑色大衣操刀手 老爸是林百里左右手

2019-11-26 19:36

幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36

Jimmy Choo電話被打爆！ 大家都想穿林志玲同款玻璃鞋

2019-11-26 13:02

年僅3歲！ 台南出現今年首例腸病毒重症死亡個案

2019-11-26 15:19

「黑色星期五」一日限定！穿黑色系到萊爾富「大杯美式咖啡買1送1」

2019-11-26 19:07

今年冬天會不會冷？ 賈新興：偏暖的機率最高

2019-11-27 07:53

每日星座運勢／水瓶電波超強桃花開　事業得成就感

2019-11-27 00:00

不菸的他經電腦斷層檢查竟罹患肺炎 幸及早發現切除

2019-11-26 20:27

日本東京米其林二星壽司名店 「鮨ます田」移師台北

2019-11-26 17:03

肺癌成為新國病 王明鉅：蔡政府就是吃定台灣人傻

2019-11-27 09:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top