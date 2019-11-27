【觀點】等待是你一生的功課

2019-11-27 09:22 聯合新聞網 普羅米修士



圖／Pixabay 分享 facebook

工作是容易的，賺錢是困難的 戀愛是容易的，成家是困難的 相愛是容易的，相處是困難的 決定是容易的，可是等待是困難的 ~ 李宗盛 · 你像個孩子

等待是萬物的必然?

打開手機或是電腦上的社群軟體，你可能曾經被一堆朋友、長輩傳來的「等待」勵志文疲勞轟炸。

荷花定律 一個池塘裡的荷花，每一天都會以前一天的2倍數量開花。如果到第30天，荷花就開滿了整個池塘。 那麼，在第幾天池塘中的荷花開了一半？ 答案是第29天! 一直到最後一天才會開滿另一半。也就是說：最後一天的開花速度最快，等於前29天的總和。

竹子定律 竹子用了四年的時間，只長了3公分。 但是從第五年開始，竹子以每天30公分的速度瘋狂地生長。僅僅用了六周的時間，就長到了15公尺。 其實，在前面的四年裡，竹子在土壤裡將根延伸，涵蓋了數百平方公尺的面積。為的就是要紮根，才能支撐高大的竹子。

當然還有什麼「金蟬定律」: 蟬要在暗無天日的地下生活三年，靠著樹根的汁液一點一點地長大。然後在某一個夏天的晚上，悄悄地爬到樹枝上，一夜之間就蛻變成知了。

或是標榜「陳年」的佳品(美酒、茶葉、醋)，都需要經過時間的淬鍊(白話文叫做等待)，才會更有價值。

看完這些勵志小品之後，你大概白眼已經翻到腦後，可能嘴上還嘀咕著: 「我的一輩子頂多也就三萬個日子，還有多少時間可以等?」

的確，我不是植物學家，也不是昆蟲專家。如果專家說要30天就30天，要四年就四年吧! (不過，雖然等了幾十年，我是從來沒見過我的存款像池塘裡的荷花 - 每一天都會以前一天的2倍數量成長!)

不做決定也是一種決定?

如果要玩文字遊戲(或是哲學的遊戲)，你可以說: 「不做任何決定也是一種決定!」而任何的決定(包括「不做決定」的那種決定)，都會有一個結果: 短時間就可以看到的結果，或是一個需要等待的結果；而結果的好與壞，則是另一回事，和是否需要等待是不相干的。

如果做了一個決定而立刻有了結果，無論好壞，當事者就會有相對應的處置。但是需要等待的結果，因為不知道結果的好壞，時間一久當事者就會開始胡思亂想、疑神疑鬼、擔心害怕，進入一種無法腳踏實地的慌亂狀態。

「我的等待是否只是空轉，事實上是毫無意義?」

「如果我的等待最後換來一個不如預期的結果，豈不是浪費時間(生命)?」

「其實我知道等待只是欺騙自己，因為我下不了決心做決定(選擇) !」(通常沒說出口的一句話就是: 「乾脆讓命運來幫我做決定!」)

「等待的原因是我也不知道自己到底要什麼? 所以等到什麼就拿什麼 !」(你的人生又不是去吃無菜單料理 !)

由於工作的屬性，我常常會遇到「做了一個需要等待結果的決定」的人。因為等待的確是很困難、折磨心志的一件事，所以要想辦法來看一下「命運之神」給的標準答案是什麼。(就像小時候寫作業卻答不出來，想要偷翻參考書裡的解答!)

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David 是朋友Jack的朋友，被熱情、隨興又好管閒事的Jack拉著來論命。臨時接到他的電話說要帶個朋友來聊聊，20分鐘之後三人就坐在咖啡廳裡聊了起來。

一面看著David的命盤，我隨口就問道: 「David，你想要討論哪一方面的問題?」

David笑笑地說: 「我媽媽要我來問一下: 我到底什麼時候會結婚?」

Jack快人快語地接著說: 「上個禮拜他暗戀很久的同事結婚，新郎不是他，所以他心情很悶 ….」

從David 和Jack短短的兩句話，大概就可以確認David的命宮主星是太陽無誤: 太陽星與父母、家庭的關係遠比其他主星來得深厚，婚姻當然是太陽星與父母一起關注的大事。而太陽星坐命，夫妻宮必有天同，對於感情經營的態度較保守、被動，「對同事暗戀很久」也是很正常的事。

詳細盤算之後，我對David說: 「三年之後婚姻感情的運勢還不錯，應該可以把握一下!」

「還要等三年? 這麼久啊?」David的回答的確出乎我的意料之外。

「David，你目前沒有交往的對象，對嗎?」雖然提出這個問題有失專業水準，但是為了之後的鋪陳，還是勉強說出口。

「對對對! 他從大學畢業之後就再也沒有交過女朋友 ….」Jack又再度當起發言人，搶著幫David 回答。

「現在還沒有對象，可能需要花點時間找到適合的人；如果順利找到，花個一、兩年的時間培養感情，然後決定結婚，這個時程應該還算合理吧?」突然間，我有點錯覺自己又重操舊業擔任產品經理，對著同事說明產品規劃及推出的時程。

David 怔怔地看著我，然後緩緩地說道:「我已經四十歲了，我媽媽會覺得四十三歲結婚太晚了!」

「David，你真的想結婚嗎?」忘了是哪位心理學大師說的: 「沒說出口的才是事情的關鍵!」

「我也不知道! 你幫我看一下，如果有機會就結，真的沒機會就算了!」

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會讓人停下來等待的，除了平交道之外，還有「我不知道」!

很多事都很重要、很急，但是最重要、最急的莫過於「我媽媽很急」!

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Frank 是大企業裡的基層主管，對於是否能夠升遷擔任部門主管，抱著高度的期望。但是走在陰性大限的他，心態上較為保守與自我保護，對於上司交付的額外工作或是嚴苛的工作品質要求，既苦惱又氣惱。

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Frank 的問題是: 「我到底有沒有機會升官? 如果有的話，會在什麼時候?」

在正常的情況下，職場的升遷從來都不是「貨到付款」；也就是得到實質利益(升遷)之後才付出努力。而是先付「訂金」(還沒在那個位子，就必須承擔那個位子的工作或是責任)，經過一段沒有人說得準的等待期，「貨品」(升遷)才有可能送到手中。「貨品」送到之後，還必須付出「餘款」(持續的努力與承擔)，你才有可能繼續擁有它。(有時運氣不好，雖然已經付了「訂金」和「餘款」，「貨品」還是有可能被收回!)

而由實際的情形來看，通常你必須先承受那個職務的甘苦與責任，向上司、長官或是其他的同儕、競爭者證明: 你有能力挑起這個職務的責任。那麼最後的升官，只是證明你有這樣能耐的加冕典禮。

但是令人擔心的是: 如果我也付了「訂金」，但是「貨品」始終沒送來，該怎麼辦?

有可能是「訂金」(努力)不夠，所以你必須加碼。也有可能「送貨時間」比較長，所以需要等待，但是不要企圖想「拿回訂金」(擺爛)。如果你對這家公司的「貨品」已經沒有興趣了，當然可以換購另一家公司的「貨品」。

問題來了，如果要換購另一家公司的「貨品」，「訂金」不就白白浪費了嗎? 除非你的努力是放在其他人(決定你的升遷)身上，人走茶涼，「訂金」可能就真的拿不回來了。如果努力是放在自己身上，讓自己的能力、格局、眼界提升而被人看見、賞識，努力是不會白費的。

等待可以是狀態而不是心態

通常我們預期會有一段長時間的等待時，會找一些事來打發時間: 閱讀、玩遊戲、聊天等等。而面對生命中的等待，也可以是相同的邏輯: 等待可以是一種狀態，而不是心態。如果在心態上一直維持等待，就會自然而然地想要讓結果來決定我們的下一步。沒有等到結果，就沒有下一步。

有些事非等不可，那就等吧! 可是在心態上，我們可以多做一點，讓自己更好一點、更進步一些、更快樂一些、更充實一些。到頭來我們或許會發現: 等待的那個結果其實沒那麼重要，而令我們回味再三、留下美好記憶的是那個等待的過程，以及因為等待而變得更好的自己!

等待是你一生的功課!

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